Ángela Portero arma el lío en 'De lunes a viernes' y lo que suelta de Belén Esteban dará mucho que hablar

Como era de esperar, 'De lunes a viernes' ha dedicado parte de su entrega de este 14 de agosto a abordar la guerra abierta que hay entre Juls Janeiro y Belén Esteban. Ángela Portero, una de las más críticas con la colaboradora televisiva, no dudó en atacarla, dándola donde más le puede doler.

Las últimas declaraciones de la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario cargando contra la madre de su hermana están dando mucho de qué hablar. La joven definía a Belén como un "meme televisivo", y la acusaba de haber vivido siempre a la sombra de su padre. Unas palabras que han generado todo tipo de reacciones entre los tertulianos del programa de Telecinco.

Óscar Repo salía en defensa de la de Paracuellos, lo que le enfrentaba al resto de sus compañeros. Aunque era con Ángela Portero con la que protagonizaba un fuerte rifirrafe. El periodista conectó en directo desde Jaén para explicar cuál había sido la reacción de Belén Esteban ante todas las declaraciones de Juls Janeiro. "Me dicen que Belén en estos momentos está de vacaciones y está muy tranquila", ha comentado el colaborador.

A continuación, apuntaba directamente a sus compañeras de plató: "Otra cosa que me ha llamado mucho la atención es cómo estoy escuchando a algunas compañeras dar el nombre de la hija de Belén Esteban siendo anónima, cuando a Terelu y a Rosa Benito se les rasgan las vestiduras porque se hable de sus hijas". Y les ha lanzado un dardo, asegurando que "hay que estudiarse los temas antes de sentarse" en el programa.

Ángela Portero se enfrenta con Óscar Repo por Belén Esteban: "Sé mucho más que tú"

Dándose por aludida, Ángela Portero le dejaba claro que ella lleva "muchos años en la industria": "Sé mucho más que tú y tengo más hemeroteca que tú. Ya está bien". Acto seguido recordaba que la que más ha hablado en los programas de Andrea Janeiro ha sido la propia Belén Esteban: "Yo sí he nombrado a Andrea. ¿Pero sabes quién la ha nombrado más que nadie? Su madre. ¿Sabes quién la ha hecho más daño que nadie? Su madre. Ninguno de los que estamos aquí. Se acabó", sentenció la colaboradora.

Por su parte, Terelu Campos también se mostraba muy crítica con la actitud de su excompañera de 'Sálvame': "Solo hemos dicho que esta niña (Andrea), ha estado presente en la mala relación de los padres. Y eso esta niña lo ha tenido que sufrir. Es lo único que hemos constatado, nada más. No significa nada más. Una cosa no quita la otra, querido".

En ese momento, Óscar Repo le lanzaba un dardo a la madre de Alejandra Rubio: "Como no sueles ver los programas, te lo pones luego". Algo que a Terelu no le hacía ninguna gracia: "Sé que me necesitas para tu minuto de gloria, lo sé desde el primer día que entré aquí. A mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer cuando salgo por la puerta de Telecinco, porque yo tengo vida".

A continuación, Ángela Portero volvía a enzarzarse con su compañero, al que pedía que les dijera lo que le había dicho Belén de las declaraciones de Juls minutos antes en 'De lunes a viernes': "Has hablado con Belén y la única información que das de ella es que está de vacaciones muy tranquila. ¿Qué me importa? Lo que quiero saber es que te ha dicho Belén de lo que dice Juls. Que está de vacaciones ya lo ha contado Marisa Martín Blázquez esta mañana". Finalmente, Santi Acosta y Bea Archidona tuvieron que intervenir para poner paz entre sus colaboradores.