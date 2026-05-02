Ángela Portero pone contra las cuerdas a Makoke en 'De Viernes' por su doble vara de medir sobre el maltrato

Tras su 'Scoop' de la semana pasada, Makoke ha visitado el plató de '¡De viernes!', donde ha protagonizado un fuerte encontronazo con Ángela Portero. La colaboradora de 'Fiesta' ha vuelto a hablar del "infierno" que vivió al lado de Kiko Matamoros, al que ha acusado de haberla maltratado física y psicológicamente.
Sin embargo, Ángela Portero ha criticado su "doble vara de medir". Ya que, mientras denuncia haber sufrido maltrato por parte de su exmarido, defiende a su prometido, Gonzalo, de las mujeres que le acusan de haber hecho lo mismo con ellas. Un doble rasero que también ha sido muy criticado por la audiencia del programa.
"No me parece bien esa doble vara de medir a mujeres que han denunciado a tu actual pareja por malos tratos físicos y psicológicos. Sé que te ha sorprendido que lo diga", le ha espetado la periodista. Algo que ha reconocido la invitada del programa: "Me ha sorprendido porque estoy hablando de mi historia de 20 años y que te vayas a una cosa que no tiene nada que ver con lo que he dicho de mi exmarido…".
El fuerte encontronazo entre Ángela Portero y Makoke
Pese a esto, Makoke deja claro que condena "absolutamente todo lo que tenga que ver con violencia de género, y no te voy a consentir que me digas eso". Pero asegura que "esa denuncia (a su prometido) han sido de unos mensajes que están sacados de contexto, que eso tampoco lo estoy justificando, y que está pendiente de juicio".
"Tú has dicho que es muy doloroso que juzguen a tu pareja cuando todavía no lo ha hecho un juez, y que tu pareja es absolutamente inocente. Tampoco ningún juez a juzgado a Kiko Matamoros. ¿Por qué? Porque tú no denunciaste en su momento", le ha recordado Ángela Portero. Ante esto, la invitada confiesa que no pretende que se le condene ahora a Kiko Matamoros por lo ocurrido durante su matrimonio.
Sobre su actual pareja, la colaboradora de 'Fiesta' insiste en su inocencia: "Está pendiente de juicio. Yo abogo por esa inocencia porque he visto unos mensajes sacados de contexto y recíprocos. Jamás apoyaré ningún tipo de violencia". Sin embargo, Ángela Portero no estaba de acuerdo con ella: "No lo condenas siempre. No lo has condenado". Acto seguido le ha preguntado si, en el hipotético caso de que Gonzalo fuera condenado por maltrato, qué haría con su relación.
Makoke ha vuelto a dejar clara su postura: "Si yo no lo he vivido… Yo estoy con la persona que estoy, con la que me voy a casar y que voy a ser muy feliz, y con esa persona es con la que voy a continuar. Yo confío plenamente en su inocencia. A mí me está demostrando todo lo contrario, que es una maravillosa pareja y estoy super feliz a su lado", ha sentenciado la malagueña en el programa nocturno de Telecinco.
