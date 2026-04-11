Se lía al momento con lo que ha dicho Kiko Rivera a Ángela Portero en 'De Viernes': "Eras la que trincabas"

Una semana después de la emisión de su polémico 'Scoop' en 'De Viernes', Kiko Rivera ha pisado el plató del programa de Telecinco. Lo ha hecho en pie de guerra no solamente contra su exmujer, Irene Rosales, sino también contra los colaboradores del espacio. Dos de los momentos más tensos de la noche, fueron sus enfrentamientos con Antonio Rossi y Ángela Portero.

La actitud altiva y chulesca del invitado con los colaboradores ha sido duramente criticada por la audiencia. En un momento de la noche, mientras que Kiko Rivera hablaba de los convenios que ha firmado con su exmujer, Ángela Portero no dudó en interrumpirle: "Tú hablas como si tuvieras una pensión compensatoria con Irene y otra cosa es la pensión alimenticia, que incluye que pagas el alquiler".

"¡No, con la pensión alimenticia no pagas el alquiler, se paga el colegio…!", ha saltado como un resorte el hijo de Isabel Pantoja. "Exacto, se hace un cómputo de los gastos que hay en una casa", explicó la periodista. A lo que él ha añadido, con cierta prepotencia: "Pues si sabes cómo va, me estás dando la razón". "No, no te la estoy dando", le corrigió la colaboradora.

Kiko Rivera explica que, cuando pidió la custodia compartida a Irene Rosales, retrocedió en sus peticiones inmediatamente.



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El feo comentario de Kiko Rivera sobre Ángela Portero que fue reprobado por Santi Acosta

Tras esto, Kiko Rivera le ha preguntado: "¿Te has separado alguna vez?". Ángela Portero ha contestado afirmativamente, y él le ha espetado, de muy malas formas: "Seguro que eras la que trincabas". Un comentario muy criticado tanto por el resto de colaboradores como por los presentadores del programa. "Qué feo eso, Kiko", le ha reprochado Santi Acosta. "Ese comentario está fuera de lugar, por favor", se ha sumado también Beatriz Archidona, presentadora del programa.

La periodista, haciendo oídos sordos, ha reaccionado con firmeza: "Dejármelo a mí. Yo estoy muy enterada, el que parece que no se entera eres tú". Y acto seguido le ha explicado: "¿Sabes la diferencia? Que yo trabajaba, con un ingresos muy similares a los de mi ex marido. Entonces cuando una persona no tiene la capacidad económica del cónyuge, el cónyuge está obligado a pagar más que la persona que no puede. Tú no pagas nada voluntariamente. Si vas a juicio, el que te va a imponer una pensión es un juez. Y como tú ganas más, vas a pagar más". "No tienes ni puta idea de lo que hablas", le ha espetado Kiko Rivera.

Sin ser yo partidario de Ángela Portero, no se merece la tremenda machistada de Kiko Rivera:



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Otro de los momentos más tensos de la noche, lo protagonizó el DJ con Antonio Rossi. En un momento dado, el periodista quiso saber por qué no fue él quién aprovechando que coincidió con Irene Rosales en el colegio de sus hijas le presentó a su nueva novia, Lola. "Le tuerces la cara, según Irene", aseguró el colaborador. Unas palabras que no sentaron nada bien al invitado quien perdió los papeles contra el periodista.

"Eso no es verdad y no te lo voy a permitir", le advertía Kiko Rivera. Pero Rossi le recordaba que "son palabras de Irene, estoy recuperando lo que dice ella, no te equivoques". Pese a esto, el hijo de Isabel Pantoja proseguía con su actitud altiva y, apuntando con un dedo al colaborador, le soltaba: "No te equivoques tú. ¿Te estás enterando? A mí me vuelvas a decir esto. Me cago en la madre que me parió… No te pongas chulo conmigo".