Caos en 'El Hormiguero' por lo ocurrido con una espectadora y Lydia Bosch en la llamada más inenarrable de la historia

Lydia Bosch y Julio Peña acudieron a 'El Hormiguero' este jueves para presentar su nueva obra de teatro 'Fedra, en los infiernos', pero terminaron protagonizando una de las escenas más surrealistas de la historia del programa. Como cada semana, Pablo Motos hizo uso de los invitados para llevar a cabo la llamada telefónica aleatoria en la que reparten la tarjeta regalo open bank del programa, pero en esta ocasión, la conversación se torció generando una escena viral en redes.

Con la mítica pregunta del espacio de Antena 3 y respuesta más que claras, el dúo de actores y el presentador se disponía a tratar de regalar los 6.000 euros de la tarjeta mediante una llamada de teléfono aleatoria cuando se encontraron con una interlocutora de lo más peculiar. "Bueno, tú dime la pregunta", exigió la espontánea cortando a Lydia Bosch, que trataba de explicarle la dinámica sin demasiado éxito.

'El Hormiguero' vive la llamada telefónica más surrealista de su historia: "¿Esto es de verdad?"

"¿Qué si creo en Dios?", preguntó entre gritos la anónima confundiendo a Pablo Motos y el resto de los presentes. "No, te hago una pregunta y si la contestas puedes ganar 6.000 euros", insistió la invitada de 'El Hormiguero' tratando de reconducir la llamada, pero el acento extranjero de la interlocutora dificultaba a ratos la compresión entre ambas partes, generando un sinfín de risas en plató.

Lydia Bosch y Julio Peña protagonizan la llamada MÁS surrealista de @openbank_es #LydiaJulioEH pic.twitter.com/BY9gYhVq5R — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 28, 2026

Sin embargo, la confusión fue aumentando a medida que la espontánea interrumpía a Lydia Bosch y el resto con apuntes aleatorios. "Pero tiene que ser el número 7, a ver la caja número 7", pidió la interlocutora dejando completamente desconcertados al presentador y sus compañeros de mesa. "Bueno vamos, la pregunta", insistió con impaciencia después de que la actriz le preguntase de dónde era, intrigada por sus expresiones y el marcado acento.

Y en el primer intento de que contestase a la famosa pregunta de 'El Hormiguero', el presentador y sus invitados se dieron cuenta de que la protagonista de la llamada no estaba entendiendo la prueba. "Hay una contraseña amiga", le aclaró Pablo Motos mientras ella balbuceaba nerviosa y las risas aumentaban en plató ante los rostros perplejos de Peña y Bosch. "Tiene que responder algo específico, nosotros le vamos a preguntar una cosa y usted tiene que...", trató de explicarle el actor antes de ser cortado entre gritos.

"¿Algo específico de qué, de creación, de Dios?", preguntó algo alterada la espontánea desatando el caos en plató. "La pregunta ya te la han dicho", insistió el presentador. "¿Pero de qué se trata, de qué específica?", volvió a preguntar la interlocutora, cada vez más impaciente. "La pregunta que nos tiene que contestar es 'sabe usted qué es lo que quiero", aclaró de nuevo el presentador mientras en la mesa adoptaban la actitud de derrota. "A ver chicos, no la sabe", lamentó una de las hormigas pidiendo poner fin a la escena.

Sin embargo, el conductor de 'El Hormiguero' apostó por darle una última pista para un segundo intento. "Tiene que contestar una contraseña que rima con la pregunta y si estuviese viendo la tele casi estaría enseñando una pista muy gorda", apuntó el comunicador. "¿Hacéis un experimento?", preguntó dejando fuera de juego a la actriz, que no daba crédito a la prolongada confusión que estaban enfrentando.

"¿Esto es de verdad? ¿Está pasando de verdad?", preguntó Lydia Bosch antes de que la espectadora aclarase su procedencia rumana, explicando que se llamaba Ondra. "Vamos a hacer una cosa y si no tengo que colgar amiga. Te vamos a hacer de nuevo la pregunta y hay una respuesta, que es la correcta y la sabe media España. Si te la sabes te podemos regalar 6.000 euros, y si no, aunque eres súper simpática, tenemos que dar la oportunidad a otra persona", terminaba aclarando Motos.

Pero Ondra parecía no terminar de comprender la dinámica de la llamada pese a los mejores intentos del dúo de actores y el presentador. "Otra vez la pregunta, son tres cosas, son el número 7. ¿La pregunta es tres por uno? Elijo la pregunta siete", balbuceó la espontánea entre risas del público antes de que Julio Peña formulase la pregunta por segunda y última vez sin éxito. "¿Qué quieres? Te doy", respondió la espontánea erróneamente poniendo fin a la cómica escena.