La 1 de TVE tiene que cortar la emisión de 'Mañaneros 360' por lo ocurrido en la transición a Javier Ruiz

RTVE no gana para apagones en el mes de mayo. Con el de este jueves 28 ya son tres y, en esta última ocasión, ha afectado a 'Mañaneros 360' justo cuando se iba a proceder al relevo de Adela González por Javier Ruiz para arrancar la mesa política y de actualidad.

Ha ocurrido exactamente a las 11:59 horas y ha durado casi cinco minutos. Entonces, Adela, tras charlar con Jesús Cintora sobre el nuevo horario de 'Malas Lenguas Noche' en La 2 (21:40) a partir de este sábado, ha tratado de conectar, como es habitual, con Sandra Urdín para conocer "el sonido del día" y avanzar los contenidos del informativo '14 horas' de RNE.

Precisamente en ese instante, se ha ido la luz en el plató de 'Mañaneros 360'. "Uh, pues va a ser sonido de verdad, porque imagen no tenemos; ahora mismo estamos en negro", ha ironizado la presentadora vasca, que pese a la incidencia ha dado paso a la locutora en aras de mantener la normalidad.

Sin embargo, los planes de la cadena han sido otros. Rápidamente, La 1 de RTVE ha cortado la emisión del programa, recurriendo a las autopromos hasta poder subsanar el problema de electricidad sufrido en el estudio. Así, el canal ha rellenado durante cinco minutos con promos de las comedias que va a emitir este jueves por la noche, de la oferta del próximo miércoles ('Operación África'), del nuevo proyecto del cómico Manu Sánchez, del acto central del sábado por el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo y de las buenas audiencias en la tarde.

Ya a las 12:04 horas, cinco minutos después de ese apagón, La 1 ha reanudado la señal de 'Mañaneros 360' con normalidad y con Javier Ruiz a capón en pantalla trasladando su clásico sumario de mediodía sobre la actualidad política y judicial desde el gran pantallón del plató.

Otro apagón en Prado del Rey… esta vez en el plató de ‘Mañaneros 360’ 😮 pic.twitter.com/qsvhUMqqa6 — Pablo (@pabloo_c5) May 28, 2026

Esta incidencia se produce apenas veinte días después del apagón, también en directo, del 7 de mayo, que dejaba la pantalla totalmente oscurecida: tan solo se podía ver el logo de La 1 y la hora en la parte inferior derecha y la adversmosca en la parte superior derecha en la que se indicaba la programación nocturna del canal.

Esta vez, solo fueron diez segundos con la pantalla en negro y unos cinco con la imagen intermitente y sin sonido mientras se trataba de restablecer la conexión. El suceso estuvo relacionado, según explicó Javier Ruiz, con una intensa tormenta sobre Madrid.

También se suma al repentino corte eléctrico en los estudios de Prado del Rey (Madrid) del 15 de mayo, que derivó en una interrupción de casi 20 minutos en la emisión simultánea de 'La Hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo en La 1 y en el Canal 24 horas.

La incidencia comenzó a las 08:09 horas de la mañana, muy pocos minutos después de que diera comienzo el programa, y no se solventó hasta las 08:27 horas. Momento en el que por fin se logró retomar la retransmisión con total normalidad.