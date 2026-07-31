Iker Jiménez y Carmen Porter interrumpen sus vacaciones por un especial de 'Horizonte' sobre la crisis migratoria en Ceuta

Cambio de última hora en la programación de Mediaset, que supone una detención de las vacaciones de Iker Jiménez y Carmen Porter de manera excepcional. El grupo audiovisual mueve ficha in extremis y anuncia un especial de 'Horizonte' bajo la marca 'Crisis en la frontera' que se ofrecerá en directo en Cuatro este viernes por la noche y que tendrá a los presentadores titulares de regreso a la pantalla en pleno periodo de descanso.

"Debido a la actualidad informativa de la jornada, marcada por la crisis migratoria en Ceuta, Cuatro ofrecerá en prime time (22:00 horas) un especial de 'Horizonte' presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter que abordará la última hora de cuanto está sucediendo en la ciudad autónoma junto a los colaboradores habituales del programa", ha notificado Mediaset en un breve comunicado.

Así, se indica que, además de Iker y Carmen y del equipo del formato, los tertulianos más reconocidos del mismo también harán un paréntesis a sus vacaciones para integrar la mesa de análisis sobre una de las mayores violaciones territoriales de nuestra historia reciente; cifrada en 50.000 llegadas según las primeras estimaciones, con un saldo de, al menos, 34 muertos.

Esta edición extraordinaria de 'Horizonte' con Iker Jiménez y Carmen Porter al mando abordará todo lo acontecido en las últimas 48 horas en Ceuta, con esa entrada masiva de migrantes africanos que está desatando mucha tensión en las calles de la ciudad, que ha obligado a la movilización del Ejército y al traslado del presidente Pedro Sánchez a la zona cero mientras la oposición solicita que se decrete la emergencia nacional.

Todo esto, la lectura geopolítica y las conspiraciones que están circulando en torno a Marruecos, a cuyo Gobierno se le atribuye una extorsión y un acto hostil y de agresión encubierto a España con su impasibilidad y mirada esquiva ante la avalancha marroquí, compondrán los contenidos de 'Horizonte', que, a buen seguro, se apuntará audiencias de récord.

Recordemos que Iker Jiménez y Carmen Porter arrancaron sus vacaciones a comienzos del mes de julio y que éstas se prolongarán hasta septiembre con el inicio de la nueva temporada televisiva. Así, lo de este viernes se tratará de un impasse puntual para aprovechar el tirón de la actualidad informativa, que se vio claramente reflejado en el máximo histórico que firmó 'En boca de todos' con Nacho Abad este pasado jueves.