Cuatro retira hoy 'Horizonte' de su programación: Se queda sin emisión este martes para blindarse ante el Francia-España del Mundial

Este martes, la Selección Española se juega su pase a la final del Mundial para repetir la épica 16 años después de ganar en Sudáfrica nuestra primera estrella. Lo hará frente a Francia en una semifinal de altura que provocará muchos cambios de programación tanto en La 1 como en otras cadenas. Por ejemplo, Cuatro evitará enfrentar 'Horizonte' al partido de fútbol.

Así, como ya hiciera con el Portugal-España, Cuatro ha decidido no emitir 'Horizonte' en su access prime time para evitar que el programa de actualidad vea afectadas sus métricas por la competencia, con un partido que está llamado a arrollar en audiencias y convertirse probablemente en el más visto de todo el Mundial.

De esta forma, tras anunciar la semana pasada que 'Horizonte' continuará en la programación de Cuatro hasta el próximo 23 de julio con los sustitutos de Iker Jiménez y Carmen Porter, este martes el programa desaparecerá de la parrilla y faltará a su cita diaria con la audiencia. En su lugar, Cuatro ha optado por repetir la misma estrategia que ante el partido contra Portugal y ofrecer en su access prime time primero una reposición de 'First Dates' y posteriormente una de 'Viajeros Cuatro'.

Lo que no cambiará es la oferta de prime time pues 'Código 10' si que emitirá una nueva entrega. Lo que no se sabe es si Cuatro optará por retrasar el comienzo del programa que presentan Nacho Abad y David Aleman en el caso de que el Francia-España acabe en prórroga y penaltis.

Pero los fans de 'Horizonte' pueden estar tranquilos pues el formato regresará el miércoles con una nueva entrega con Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero a partir de las 21:40 horas aunque tenga que competir en este caso con la otra semifinal del Mundial entre Inglaterra-Argentina.

Así queda la programación de prime time de Cuatro este martes 14 de julio: