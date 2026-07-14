Telecinco anuncia cambios esta semana para proteger sus apuestas de prime time del Francia-España y el Inglaterra-Argentina del Mundial

Tras alterar este lunes a última hora su programación de prime time con la emisión de 'Jurassic World Dominion' en homenaje al fallecido actor Sam Neil; Telecinco ha decidido también cambiar su parrilla de prime time de este martes y miércoles para evitar luchar con las semifinales de Francia-España e Inglaterra-Argentina del Mundial 2026.

Y para ello, Telecinco ha optado por alargar durante toda la noche tanto del martes como del miércoles 'First Dates Summer' con Carlos Sobera y sustituirlo por el cine.

Para empezar, Telecinco ha decidido emitir una reposición del programa de citas en access prime time de 21:50 a 23:00 horas. Con ello, el martes evitará competir con contenido inédito con el partido de fútbol y dejar el programa de estreno de 'First Dates Summer' para el resto de la noche cuando el partido de nuestra selección ya habrá acabado si no hay prórroga ni penaltis.

De esta manera, tanto el martes como el miércoles 'First Dates Summer' se emitirá entre las 23:00 y las 2:00 horas tomando así el relevo del cine en la noche de este 14 de julio y de 'El precio de Cantora', que lideró el prime time del miércoles la semana pasada con un buen 12,1% y 623.000.

Una estrategia que no es nueva pues hace unas semanas, Telecinco ya emitió doble entrega de 'First Dates Summer' en el prime time del martes y el miércoles. Lo hizo con escaso éxito de audiencia pues el programa de citas apenas pasó del 7,7% y 684.000 espectadores y del 8,3% y 791.000 espectadores respectivamente.

Por su parte, Cuatro también ha optado por repetir los planes que ya ha llevado a cabo los días que ha jugado España y suspenderá la emisión de 'Horizonte' en access prime time y en su lugar ofrecerá reposiciones de 'First Dates' y 'Viajeros Cuatro' para evitar que el programa de actualidad que están presentando estos días Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero se vea afectado por la competencia con el Francia-España.

Así queda la programación de prime time de Telecinco este martes 14 de julio:

21:45 horas - 'First Dates' (reposición)

23:00 horas - 'First Dates Summer'

02:00 horas - 'Gran Madrid Show'

Y así queda la del miércoles 15 de julio: