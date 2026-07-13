Telecinco levanta su programación por la muerte de Sam Neill: Cancela 'Universo Calleja' y ofrece un homenaje en prime time

Telecinco ha cambiado la programación nocturna de este lunes, 13 de julio, tras la repentina muerte del actor Sam Neill a los 78 años de edad. El fallecimiento del protagonista de una saga tan célebre como 'Parque Jurásico', donde encarnó al mítico doctor y paleontólogo Alan Grant, ha conmocionado al mundo del cine y a la industria de Hollywood.

La noticia ha sido confirmada por su familia en un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram: "Con inmensa tristeza, comunicamos la noticia de su fallecimiento el lunes 13 de julio, en Sídney (Australia). Sam estaba rodeado de su familia y falleció con la dignidad que ha caracterizado toda su vida".

"La pérdida fue repentina e inesperada, pero bendecida por el hecho de que Sam permaneciera libre de cáncer", se señala en dicha publicación, en la que se agradece la atención hospitalaria y en la que se pide respeto por la privacidad; así como no elucubrar sobre las causas de su muerte, que serán esclarecidas -indican- cuando sea oportuno.

Y ante esta gran pérdida de una absoluta estrella del cine, Telecinco ha movido ficha y ha decidido alterar su parrilla de prime time en homenaje a Sam Neill. Una modificación que pasa por cancelar la última entrega de la temporada de 'Universo Calleja' y ofrecer 'Jurassic World: Dominion' (2022), cinta en la que retomó su papel de profesor Alan Grant, hoy lunes.

Este tributo dejará en suspenso el último programa del espacio aventurero de Jesús Calleja, cuya expedición a China concluía con la incorporación del reconocido chef Jordi Roca y el desafío final de la Gran Muralla del gigante asiático. Ahora, queda por ver en qué noche reubicará esta entrega pendiente de lanzamiento.

Además, con 'Jurassic World: Dominion', una de las películas de 'Cine 5 Estrellas' que la cadena de Mediaset venía anunciando para el verano, se buscará mejorar notablemente los maltrechos datos de audiencia de 'Universo Calleja', que se colocan muy lejos de las expectativas y que auguran que su continuidad tiene cabida en Cuatro y no en Telecinco.

El largometraje, que arrancará tras 'First Dates Summer' y se extenderá hasta las 02:00 horas de la madrugada, competirá con el estreno de la nueva temporada de 'El Grand Prix' en La 1 de RTVE, con un nuevo capítulo de la serie turca 'En tierra lejana' de Antena 3, con el debut de 'El mago del vino' en Cuatro y con 'El Taquillazo' de La Sexta.

Así queda la programación de Telecinco este lunes por la noche: