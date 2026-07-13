La denuncia de Isabel Rábago que aviva la polémica sobre Marta Gómez Montero y Jesús Cintora: "Que tengan agallas en RTVE"

'Malas Lenguas Noche' vivió este sábado, 11 de julio, un momento cargado de tensión entre su presentador, Jesús Cintora, y una de sus colaboradoras, Marta Gómez Montero. En un momento dado del directo, la periodista abandonaba, muy afectada, el plató del programa, dejado descolocados tanto a sus compañeros como a la audiencia.

Todo ocurrió cuando Cintora daba pasado a la periodista para que diera su opinión sobre las polémicas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo tras tildar de "cáncer" al absentismo laboral. Para sorpresa de todos los presentes, incluido del presentador, Gómez Montero recogió sus cosas y se marchó del plató, no sin antes cargar contra el programa y su conductor.

"No voy a contestar, Jesús, lo siento, no me vas a volver a humillar. Me siento absolutamente humillada", denunció la colaboradora al sentir que se le había ninguneado en los turnos de palabra. Rota en llanto, aseguraba haber "aguantado mucho tiempo, he aguantado por pagar las facturas, por mis hijos, pero ya no aguanto más".

Isabel Rábago sale en defensa de Marta Gómez Montero y carga contra RTVE

Acto seguido hacía alusión a "un libro magnífico que se llama 'El coronel no tiene quien le escriba', en el que la mujer le pregunta al protagonista que qué van a comer, y él le responde que mierda. Pues yo, Cintora, prefiero comer mierda", ha sentenciado Marta Gómez Montero casi sin poder articular palabra. Visiblemente descolocado, el presentador le preguntó "¿Qué pasa Marta?".

Pero ella, sin mediar palabra, recogió sus efectos de la mesa, se quitó el micrófono y abandonó apresuradamente el estudió. "Ha decidido irse Marta Gómez Montero. Ella sabrá, ella sabrá", se limitó a decir Cintora, ante el silencio sepulcral del resto de colaboradores. "Yo simplemente diré que aquí no se ha humillado a nadie", se defendió el periodista. "No es plato de buen gusto para ninguno de los que estamos aquí. No ha dejado a todos con muy mal cuerpo", confesaba Esther Palomera.

La audiencia que estaba viendo 'Malas Lenguas Noche' también se quedó atónita ante lo ocurrido y las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Había quiénes no entendían la actitud de la colaboradora, pues en ningún momento Jesús Cintora le había humillado y había quiénes, por el contrario, salían en su defensa, tachando una vez más a RTVE de 'Telepedro'.

Una de las más duras con lo ocurrido en el programa nocturno de La 1 ha sido Isabel Rábago quien, a través de su cuenta de X ha cargado contra la radiotelevisión pública. "Que una mujer llegue a ese extremo en directo es reflejo del ambiente de humillación al que se le somete. Esto es intolerable. Yo lo denuncio. Espero que las 'hermanas, yo te creo' que trabajan para RTVE/RNE tengan las agallas de condenarlo. No lo harán. Esto se está permitiendo", ha escrito la actual colaboradora de Atresmedia, quien ha añadido en otro post: "Mi solidaridad y abrazo a Marta Gómez Montero".