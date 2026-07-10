La productora de 'Pasapalabra' emite un comunicado ante el culebrón por los derechos de la marca y la indemnización de Mediaset

La guerra en torno a 'Pasapalabra' no cesa. Después de que Mediaset haya avanzado que MC&F, con el respaldo del grupo de comunicación, emprenderá acciones legales contra Atresmedia e ITV Studios por considerar que 'AlaZ' tiene grandes similitudes con 'El Rosco' y por otro lado, la intención de reclamar los derechos de la marca de 'Pasapalabra'; desde Atresmedia han enviado un comunicado defendiéndose de las acusaciones y acusando al rival de emprender una campaña de desprestigio para destruir el concurso. Y faltaba por conocer la versión de ITV Studios de toda esta batalla judicial que se avecina.

Pues bien, en El Televisero, hemos podido acceder a unas breves declaraciones por parte de la productora británica que posee los derechos de 'Pasapalabra' y que se encarga de la producción del concurso que presenta Roberto Leal, en las que la compañía deja clara su postura ante esta guerra entre ambos grupos televisivos.

"ITV Studios ostenta los derechos exclusivos sobre el formato y el nombre Pasapalabra, derechos que han sido reconocidos reiteradamente por el Tribunal Supremo español", defienden después del anuncio de Mediaset de luchar por la marca del concurso ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

Asimismo, desde la productora británica, aclaran también en qué punto se encuentra la millonaria indemnización que debe Mediaset por emitir 'Pasapalabra' sin pagar por sus derechos hasta 2019. "Mediaset tiene prohibido utilizar el formato y el nombre 'Pasapalabra', y ya ha abonado la mayor parte de la indemnización de 75 millones de euros a ITV Studios como compensación por la emisión ilegal de Pasapalabra hasta 2019", recogen.

Por último, recalcan que "Atresmedia es el licenciatario legal de nuestro formato en España y tenemos plena confianza en nuestros derechos sobre el formato y el nombre Pasapalabra". Por lo que desde la compañía esperan que nada cambie y puedan seguir emitiendo el concurso de Antena 3 con total normalidad manteniéndose el título con el que se lleva conociendo al programa en nuestro país desde el año 2000.

Atresmedia defiende las diferencias de 'AlaZ' con 'El Rosco' y acusa a Mediaset de querer "destruir" 'Pasapalabra'

Estas breves declaraciones de ITV Studios se suman como decimos al comunicado que ha enviado Atresmedia en su nombre y en el de la propia factoría británica, y en el que desmonta los argumentos con los que Mediaset impulsa la demanda de MC&F, la productora de 'El Rosco' al considerar que 'AlaZ' es una copia de muchos de los elementos distintivos de la prueba que ha sido la estrella del concurso en 26 años.

En dicho texto, Atresmedia recuerda que 'AlaZ' está basada en un concurso emitido por la televisión suiza RSI, que es "un formato preexistente, original y pacíficamente explotado". Asimismo, se ampara en que los detalles de la prueba que Mediaset considera que son "similitudes insalvables" con 'El Rosco' no son elementos que pertenezcan a dicho formato. "Pasapalabra tiene una identidad propia que no desaparece por cambiar una prueba final", remarcan.

Y lejos de amedrentarse, desde Atresmedia no dudan en señalar directamente a Mediaset por haber iniciado una "campaña para destruir el éxito de la nueva prueba así como el de uno de los programas de mayor éxito de su competencia y más querido por la audiencia".