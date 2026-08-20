Telecinco lanza la primera promo de 'El Rosco' de 'Rueda la Letra' con Carlos Sobera y la aparición estelar de la voz corporativa del canal

Telecinco aprieta el acelerador para el estreno de 'Rueda la letra', su nuevo concurso diario que integrará El Rosco como elemento principal. Tras registrar ocho marcas (que podrían ser sus pruebas antecesoras) y su logo, ahora la cadena de Mediaset ha lanzado la primera promoción con Carlos Sobera, su conductor.

Hasta la fecha, Telecinco había optado por contar con otros rostros de la cadena como Josep Pedrerol, Emma García, Santi Acosta y Beatriz Archidona, Xuso Jones, Carlos Franganillo, Ion Aramendi y Nacho Abad y David Aleman para anunciar este nuevo concurso que contará con 'El Rosco' después de que Mediaset haya adquirido sus derechos con motivo de la sentencia del Tribunal Supremo que obligó a Atresmedia y a ITV Studios a eliminarla de 'Pasapalabra'.

Ahora, Carlos Sobera protagoniza este nuevo spot en el que, por primera vez, también se ve en pantalla el logo oficial del concurso. Pero en esta promoción el presentador no está solo. Y es que, junto a él, aparece Juan Ochoa, la voz corporativa de Telecinco, que da la cara de forma inusual en una pieza promocional, ya que habitualmente solo pone su voz.

"Tú arranca la R, trata de arrancarla", le insta Ochoa a modo de instructor parafraseando el célebre grito de Luis Moya a Carlos Sainz en el RAC de Inglaterra en el año 1998. A partir de ahí, Carlos Sobera no para de pronunciar la "R" como si estuviera arrancando un motor. "Controla el aire, controla el aire y remata", le sigue explicando el experto en locución. "Rueda la letra. La tenemos", termina diciendo el vasco antes de bromear sobre cómo sería tener que hacer eso en francés.

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El logo y las marcas registradas por Telecinco para 'Rueda la Letra'

Logo de 'Rueda la letra'

Mediaset ha registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas la apertura del expediente con la marca de 'Rueda la letra' y su imagen gráfica, que todavía se encuentra en estado de tramitación, tal y como ha verificado El Televisero tras lo avanzado por el usuario Adrián Vega en "X".

El diseño elegido por Mediaset y Bulldog TV para 'Rueda la letra' va al grano y sitúa a El Rosco como el principal elemento, dejando claro a la audiencia que la célebre prueba de 'Pasapalabra' regresa a Telecinco siete años después de que el Tribunal Supremo obligara al cese del célebre concurso.

Esto supone además un gran cambio con respecto a los logos que tuvo 'Pasapalabra' en su etapa en Telecinco. Y es que en las diferentes temporadas del concurso que presentó Christian Gálvez, la cadena nunca utilizó a El Rosco como componente vertebral como si hizo Antena 3. En su caso, Mediaset optó por bolas con letras en color rojo y azul.

Asimismo, si cabe señalar una significativa diferencia con respecto a 'Pasapalabra'. Y es que en este caso 'Rueda la letra' ha seleccionado nuevos colores como el azul y el color magenta/fucsia para sus letras. Con ello, se prevé que sean estos tonos los que predominen en la cabecera y en la línea gráfica y el decorado del plató. Eso sí, no necesariamente este cambio de colores tiene por qué afectar a que los pigmentos "verde" y "rojo" para simbolizar los aciertos y los fallos tengan por qué no mantenerse en 'Rueda la letra'.

Mediaset también ha registrado en la OEPM ocho marcas relacionadas con 'Rueda la letra'. Entre algunas de las marcas registradas vemos tres que podrían ser la forma con la que denominar a partir de ahora a 'El Rosco' pues cabe recordar que esta marca está registrada por ITV Studios, la productora de 'Pasapalabra', por lo que Telecinco no podrá hacer uso de ella. Y como solución, el grupo parece haber encontrado una solución. Así, los tres títulos registrados que estarían entre las opciones que baraja Mediaset para nombrar a la prueba estrella son 'La rueda', 'La rueda de las letras' y 'La rueda de las palabras'.

A la espera de conocer en qué consistirán todas estas pruebas que antecedan al reto final con 'El Rosco', Telecinco ha registrado también otras marcas que parecen ser las elegidas para denominar a todos esos juegos que formarán parte de 'Rueda la letra'. Algunos de ellos pueden dar pistas sobre que una de las pruebas será musical como 'La pista musical' de 'Pasapalabra'. Se trata de 'Con dos palabras', 'Palabras que dan la nota', 'Sin palabras', 'Palabras ocultas' y 'Primeras palabras'.