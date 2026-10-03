Las críticas de Belén Esteban a Mediaset y 'De Viernes' por la abusiva publicidad y los continuos cortes en su entrevista

Este viernes, Belén Esteban ha reaparecido en un plató de Telecinco tres años y medio después de la cancelación de 'Sálvame' y se ha sentado en 'De Viernes' frente a Santi Acosta y Beatriz Archidona y los colaboradores reencontrándose así con Ángela Portero, José Antonio León, Antonio Rossi, Lydia Lozano y Terelu Campos.

Y durante toda la noche, Belén Esteban no ha tenido reparos en lanzar varias pullas a la dirección de Telecinco por la continua publicidad que ha tenido el programa. Y es que durante la primera hora de la entrevista ha habido varios bloques largos de anuncios provocando que la entrevista se haya visto interrumpida en numerosas ocasiones. Algo que ha sacado de quicio a la audiencia y a la propia invitada.

Eran cerca de las 12 de la noche y apenas había comenzado la entrevista de 'De Viernes' pues el programa ha arrancado a las 23:00 horas tras 'First Dates' y los presentadores cortaban a Belén Esteban para marcharse a publicidad. "Belén como vemos que tienes mucho que decir a Juls en dos anuncios sigues contando", le advertía Beatriz Archidona. "¿Otra vez anuncios?", reaccionaba Belén Esteban.

Belén Esteban harta de la publicidad:

“¿Otra vez anuncios?”



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Tras esos dos anuncios, 'De Viernes' volvía a estar en directo pero tras solo unos minutos volvían a cortar para marcharse de nuevo a publicidad. Otro corte que ha provocado que Belén Esteban volviera a manifestar su queja ante Telecinco. Y es que después de volver del corte anterior, Belén se estaba dirigiendo a Juls Janeiro cuando Beatriz Archidona y Santi Acosta volvían a cortarla. "Belén, lo siguiente se lo dices a la vuelta de publicidad", le advertían. "Oye no me jodáis. Por favor esto es de coña", soltaba la colaboradora. "Ahora volvemos, ahora volvemos", añadía Archidona entre risas.

Está hablando Belen y dicen vamos a publicidad

La reacción de Belen es ORO PURO #Deviernes pic.twitter.com/KWhiB2ngaz — realitysdetv (@realitysdetv10) October 2, 2026

A la vuelta de ese nuevo corte de publicidad, Belén Esteban cuestionaba si tenía tiempo para poder hablar o le iban a cortar otra vez. "¿Ahora puedo llegar a hablar con Julia sin que haya otra pausa?", cuestionaba. "Ahora por fin tenemos un poco más de tiempo", le aclaraba Beatriz Archidona. "Es que Mediaset ganará mucho dinero porque vamos, hay más anuncios que en La tienda en casa", apostillaba Belén.

Belén Esteban sobre la publicidad excesiva de Mediaset: “Mediaset ganará mucho dinero, porque hay más anuncios que la tienda en casa”



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Tras una hora de emisión de programa sin publicidad, Beatriz Archidona y Santi Acosta anunciaban que se iban dos minutos a spots publicitarios. Un tiempo que en esta ocasión a Belén Esteban le parecía poco porque necesitaba ir al retrete. "Dos minutos y volvemos", aseveraban. "Vale, es que tengo que ir al baño", se oía decir a Belén. "Pues no la va a dar tiempo", soltaba por lo bajo Ángela Portero. "Es que no me da tiempo, me...", añadía Belén. Y de hecho, a la vuelta de esos anuncios, 'De Viernes' aprovechaba que su invitada estaba en el servicio para hablar con Beatriz Trapote y saber qué opinaba de la entrevista.