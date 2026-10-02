El creador de 'La Promesa' anuncia una sorprendente muerte, otra boda y un embarazo, muy pronto en La 1 de TVE

Después del capítulo especial de 'La Promesa' que La 1 de RTVE ofreció en prime time para dotar de evento a la boda de Curro y Ángela, la corporación lanzó una entrevista del creador de la serie, Josep Cister Rubio, en el podcast 'Teleplanistas', donde avanzó algunas de las tramas principales que se vienen en los próximos "dos o tres meses".

Así, los espectadores de la ficción diaria se enfrentarán a una recta final de año muy intensa narrativamente hablando, con el enlace entre la joven pareja del miércoles como punto de inflexión. A partir de ahí, habrá sustanciales cambios de rumbo con algunos de los personajes más reconocidos del reparto.

Para empezar, Cister ha alertado de que habrá otra boda "en breve": "En mucho menos de lo que la gente espera". Se plantean varios escenarios: que sean Martina y Jacobo o María Fernández y el padre Samuel, que después de oficiar la boda de Curro y Ángela ha sentido un cambio de chip y, ahora, está dispuesto a todo por la doncella. Como se suele decir, parece que una boda va a surgir otra.

Y ojo, que también "va a haber embarazo en breve", en palabras del ideólogo de 'La Promesa'. De este modo, muchos fans fantasean con que ese bebé sea de Ángela y Curro. Pero también podría ser de María Fernández (otra vez) después de sus irrefrenables momentos de pasión con el cura o de Martina; en su caso por sus encuentros con Adriano. En definitiva, todas las hipótesis están abiertas.

No obstante, con lo que más ha abierto boca Josep Cister ha sido con su anuncio de que "pronto" habrá una "sorprendente muerte" en la serie. El guionista ha evitado precisar fechas y hacer apuestas, como es evidente, pero ha insistido en que todo esto se podrá disfrutar "en los próximos dos o tres meses". ¿Quién sembrará el luto de nuevo en el Valle de los Pedroches?

En otro orden de cosas, Cister también ha anticipado que, después de la boda, "Curro no puede estar en La Promesa por mucho tiempo". Se entiende que por la incompatibilidad de poder cohabitar con la asesina de su hermana. "Nos hemos ido a grabar fuera de España y tenemos una trama súper poderosa", ha adelantado. Es decir, Curro y Ángela protagonizarán en las próximas semanas una marcha en diferido. Los personajes seguirían apareciendo en la serie, pero lejos del palacio y en un país distinto que, por ahora, se guarda.

Por último, ante la cercanía del capítulo 1000 de 'La Promesa', la cabeza pensante de la producción de época ha contado que habrá algo "muy especial" para los espectadores; un "regalo" para recordar los momentos "más chulos" que se han vivido desde que se iniciara la andadura en enero de 2023.