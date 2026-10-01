Audiencias

El evento especial de 'La Promesa' en TVE da un vuelco a las audiencias y salda así su duelo con las 'Tentaciones' de Telecinco

Pedro Jiménez por Pedro Jiménez

El capítulo especial de 'La Promesa' en La 1 de RTVE y el octavo episodio de 'La Isla de las Tentaciones 11' en Telecinco controlaron la noche del miércoles, pero solo una de estas producciones se llevó la victoria absoluta

Curro en 'La Promesa' y Sandra Barneda en 'La Isla de las Tentaciones'
Curro en 'La Promesa' y Sandra Barneda en 'La Isla de las Tentaciones' | Montaje El Televisero

La noche televisiva del miércoles estuvo marcada por la emisión especial de 'La Promesa', con doble capítulo en La 1 de TVE con motivo de la boda de Curro y Ángela; y por 'La Isla de las Tentaciones', que acogió en su octavo episodio las hogueras más impactantes de la historia a través de la pantalla de Telecinco.  

Ambas producciones se repartieron la tarta de las audiencias en mayor medida. Pero solo una se llevó el gato al agua, y fue la serie protagonizada por Xavi Lock, Marta Costa y María Castro, entre otros, con un formidable 16,7% de cuota de pantalla y 1,1 millones de telespectadores de media. Cifra en miles muy reseñable a pesar de acabar a horas realmente intempestivas (al filo de las 01:30 horas).

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El enlace entre Curro y Ángela, que finalmente tuvo un final feliz pese a todos los obstáculos gracias al fantasma de Jana, generó una gran fidelidad entre el público. Tanto es así que obtuvo un récord anual al ser el capítulo más visto del 2026. Además, ese 16,7% supuso la segunda mejor cuota de su historia, solo por detrás del 17,3% del especial en prime time con la muerte de Jana en marzo de 2025.

Por su parte, el reality de la cadena de Mediaset, que refrendó su tendencia ascendente, no le anduvo a la zaga y también brilló, pero con menos fuerza al saldarse con un 15,4% de share y 926 mil seguidores de media. Eso sí, alcanzó un máximo de edición debido, en particular, al asalto de Nacho de Borbón en la hoguera de las chicas. Un suceso inédito en la historia del formato de Telecinco. 

En la franja de estricta coincidencia, de 23:18 a 01:27 horas, la distancia entre 'La Promesa' -con su doble capítulo unificado en una emisión- y 'La Isla de las Tentaciones' fue de casi dos puntos porcentuales: mientras el serial anotó un 16,7%, el programa de parejas promedió un 15% de cuota. En resumen, la ficción logró un rotundo triunfo y sacudió el tablero de juego, arrebatando el liderato habitual al espacio de Sandra Barneda en su puntual paso por la parrilla nocturna.

El resto del pastel se dividió entre Antena 3, La Sexta y Cuatro. La nueva entrega de 'La Mesa' con Cristina Pardo marcó un débil 8,9% de share (536.000), siendo mínimo de temporada. El formato de análisis y entrevistas acusó la fuerte competencia que representaron 'La Promesa' y 'La Isla de las Tentaciones'. 

En cuanto al programa 'Cara al show' de Marc Giró en La Sexta, registró un 6,3% y congregó a 462.000 televidentes. Subió sensiblemente respecto a la semana anterior (4,6%) y consiguió un récord en el presente curso gracias a la visita de Los Javis, en plena cresta de la ola por 'La Bola Negra'. En su caso, el 'Blockbuster' de Cuatro se situó por debajo con un 5,1% y 331.000. 

Por último, volviendo a 'La Promesa', su excelente rendimiento y la fructuosa estrategia de programación de TVE, que confirmó la enorme potencia de la serie de Bambú pese al desgaste propio de los años (va camino de los cuatro en antena), propiciaron que La 1 liderara el miércoles en el cómputo global (eso sí, por la mínima) con un 13,8% frente al 13,7% de Antena 3.

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Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

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