El gran desencuentro de Jorge Javier Vázquez con Beatriz Trapote a cuenta de Belén Esteban: "No soy un presentador cualquiera"

En la gala de 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie' que Telecinco ha emitido este martes, 29 de septiembre, hemos sido testigos de un cabreo monumental de Jorge Javier Vázquez. El presentador explotó contra Beatriz Trapote después de que esta criticara una pregunta que le hizo sobre Belén Esteban a raíz del puente de las emociones de su marido, Víctor Janeiro.

El hermano de Jesulín de Ubrique se emocionó ya en el primer peldaño al recordar su infancia en una "familia humilde de Ubrique". Según él, los Janeiro eran "una familia trabajadora": "No teníamos nada, pero lo teníamos todo. Éramos muy felices y el cariño que nos tenemos los cuatro hermanos es por la educación que nos dieron".

El siguiente peldaño trató sobre la relación entre Jesulín y Belén Esteban. El torero definió a Belén de entrada como una "muchacha encantadora: "Tuvieron una hija, pero no congeniaron y se separaron". Fue en ese momento cuando todo cambió en la relación de su familia con los medios de comunicación, algo de lo que culpó a su excuñada, ya que ella "cogió un camino muy fácil, que fue atacar a la vida de mi hermano y de toda la familia. Ganó mucho dinero a costa de mi hermano. Me duele como hermano y como hijo, porque la que ha sufrido más ha sido mi madre", confesó entre lágrimas.

Además, Víctor Janeiro lamentó no tener trato con su sobrina Andrea, pero dejó claro que la "lleva en el corazón" y tiene "las puertas abiertas de la casa de la familia". Aunque fue al hablar de su mujer, Beatriz Trapote, cuando el concursante se emocionó más: "La conocí en una entrevista y jamás pensé que iba a ser la mujer de mi vida. Hemos pasado muchísimo, alegrías, tristezas, pero lo más importante es la familia que me ha dado".

El enfado monumental de Jorge Javier Vázquez con Beatriz Trapote

Estas palabras rompieron a la periodista, que se encontraba en plató como defensora de su marido. Sin embargo, Jorge Javier no dudó en preguntarle por las declaraciones de Víctor sobre Belén, a lo que ella se negó a contestar: "Para mí el puente de las emociones significa mucho más que hablar de Jesús y Belén; no me parece que esa sea la pregunta". Esta respuesta dejó atónito al presentador, que explotó contra ella para defender su profesionalidad y su función en el programa.

"A mí tampoco me parece que se cuestione mi labor como presentador. Entiendo que a ti te encantaría que te preguntara por ti. A mí lo que no me gusta es aburrir al espectador. Lo siento mucho, es mi trabajo. Yo hago mi trabajo como considero oportuno y me parece que la pregunta pertinente es esta. Ahora bien, si tú consideras que no quieres contestar, me parece que estás en todo tu derecho, pero me parece muy mal venir aquí y enmendar la plana a un presentador, sinceramente", le reprochó duramente Jorge Javier Vázquez ante una Beatriz Trapote deshecha en lágrimas.

Ante un intento de ella de justificarse, el comunicador catalán le frenó para dejar claro quién era. Eso sí, con un tono déspota para muchos: "No, perdona, es que también te voy a decir una cosa: no soy un cualquiera. Lo siento mucho, no soy un cualquiera y es muy feo decirlo, pero soy Jorge Javier Vázquez. Entonces, perdona un momento, me parece muy bien que estés rota por el puente y que lo disfrutes porque ha sido muy bonito lo que te ha dicho, pero yo hago mi trabajo y estás en tu derecho de no responder".

"No me apetece responder", insistió la mujer de Víctor Janeiro. Algo que Jorge Javier Vázquez respetó: "Perfecto, lo entiendo perfectamente. Claro que lo entiendo, como cuando yo te pregunto cualquier cosa y tu las evades y yo te lo acepto ¿o no?". "Sí", contestó ella. "Pues ya está. No creo que haya ningún tipo de enfrentamiento aquí", añadió el presentador.

Beatriz Trapote se molesta con Jorge Javier Vázquez tras preguntarle por las declaraciones de Víctor Janeiro en su ‘Puente de las emociones’, relacionadas con Belén Esteban y Jesulín#TierraDeNadie3 #DeViernes pic.twitter.com/ZV5kN5Bqln — Diario de Tele (@DiarioDeTele) September 29, 2026

"Segunda pregunta que me interesa del puente de las emociones. Lo ha contado él, no me lo estoy inventando yo. Es el tema de la semana. Estamos hablando del tema de la semana. Es como ahora si en un tema de actualidad no se habla de Mari Carmen, de los desahucios y de la Puerta del Sol", aseguró Jorge Javier, posicionándose a favor de "la gente que está en la Puerta del Sol": "Entiendo perfectamente que la gente joven se manifieste y reivindique su derecho a una vivienda".