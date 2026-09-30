Encuesta: ¿Quién quieres que sea salvado de la expulsión en 'Supervivientes All Stars': Arkano, Ivana o Yulen?

'Supervivientes All Stars 2026' ha celebrado en 'Tierra de Nadie' la habitual ceremonia de salvación entre los cuatro candidatos a la próxima expulsión definitiva de la edición: Asraf Beno, Arkano, Ivana Icardi y Yulen Pereira.

Desde el pasado domingo, los cuatro se han medido en un televoto mediante la app de Mediaset Infinity. Y este martes, ese proceso se ha pausado para anunciar quién quedaba liberado de la nominación.

En primer lugar, María Lamela ha comunicado la permanencia en la palestra de Arkano e Ivana Icardi. Así, la cosa ha quedado en un duelo final entre Asraf y Yulen.

Finalmente, la presentadora de 'Supervivientes All Stars' en Honduras ha proclamado que el indultado de la noche era Asraf Beno con un 47,6% de los votos emitidos por el público, siendo su segunda salvación consecutiva en martes.

Así, Arkano, Ivana y Yulen continuarán disputándose su continuidad en el reality de Telecinco hasta el jueves 1 de octubre. ¿Quién debe ser el salvado de la 3ª eliminación? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero!