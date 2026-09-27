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Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes All Stars': Asraf, Arkano, Ivana o Yulen?

por El Televisero

Asraf, Arkano, Ivana y Yulen son los nominados definitivos de esta semana. Los cuatro concursantes se juegan la tercera expulsión definitiva de 'Supervivientes All Stars 3' del próximo jueves

Nominados de 'Supervivientes All Stars'
Nominados de 'Supervivientes All Stars' | Montaje El Televisero

'Supervivientes All Stars 2026' celebró el jueves una nueva ronda de nominaciones tras la expulsión de Laura Cuevas. Como resultado del reparto de puntos y de las decisiones de los líderes y los capitanes, los señalados para la próxima eliminación fueron Asraf Beno, Ivana Icardi, Arkano, Yulen Pereira y Yola Berrocal.

Nominaciones en Playa Sol:

  • Rosa Benito nominó a Asraf
  • Asraf Beno nominó a Víctor
  • Albert Barranco nominó a Yola
  • Yola Berrocal nominó a Víctor
  • Víctor Janeiro nominó a Asraf
  • Damián Quintero, como líder, nominó directamente a Yola
  • Rubén Torres, como capitán, inmunizó a Rosa

Nominaciones en Playa Luna:

  • Chiqui nominó a Yulen
  • Yulen Pereira nominó a Ivana
  • María Jesús Ruiz nominó a Yulen
  • Arkano nominó a Chiqui
  • Ivana Icardi nominó a Yulen
  • Omar Sánchez, como líder, nominó directamente a Ivana
  • Marta Peñate, como capitana, nominó directamente a Arkano

No obstante, Asraf Beno, Ivana Icardi, Arkano, Yulen Pereira y Yola Berrocal eran candidatos provisionales a la próxima salida definitiva de 'Supervivientes All Stars'. Y es que, al igual que sucedió en semanas anteriores, los expuestos en la palestra se enfrentarían a 'La liga de los nominados' este domingo en 'Conexión Honduras'.

El ganador o ganadora de dos pruebas clasificatorias salía automáticamente de la lista y esa persona ha sido finalmente Yola Berrocal. Por tanto, Asraf, Arkano, Ivana y Yulen son los nominados definitivos de esta semana. Y tú, ¿quién quieres que sea el salvado? ¡VOTA Ya en la encuesta de El Televisero!

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