Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes All Stars': Asraf, Arkano, Ivana o Yulen?

'Supervivientes All Stars 2026' celebró el jueves una nueva ronda de nominaciones tras la expulsión de Laura Cuevas. Como resultado del reparto de puntos y de las decisiones de los líderes y los capitanes, los señalados para la próxima eliminación fueron Asraf Beno, Ivana Icardi, Arkano, Yulen Pereira y Yola Berrocal.
Nominaciones en Playa Sol:
- Rosa Benito nominó a Asraf
- Asraf Beno nominó a Víctor
- Albert Barranco nominó a Yola
- Yola Berrocal nominó a Víctor
- Víctor Janeiro nominó a Asraf
- Damián Quintero, como líder, nominó directamente a Yola
- Rubén Torres, como capitán, inmunizó a Rosa
Nominaciones en Playa Luna:
- Chiqui nominó a Yulen
- Yulen Pereira nominó a Ivana
- María Jesús Ruiz nominó a Yulen
- Arkano nominó a Chiqui
- Ivana Icardi nominó a Yulen
- Omar Sánchez, como líder, nominó directamente a Ivana
- Marta Peñate, como capitana, nominó directamente a Arkano
No obstante, Asraf Beno, Ivana Icardi, Arkano, Yulen Pereira y Yola Berrocal eran candidatos provisionales a la próxima salida definitiva de 'Supervivientes All Stars'. Y es que, al igual que sucedió en semanas anteriores, los expuestos en la palestra se enfrentarían a 'La liga de los nominados' este domingo en 'Conexión Honduras'.
El ganador o ganadora de dos pruebas clasificatorias salía automáticamente de la lista y esa persona ha sido finalmente Yola Berrocal. Por tanto, Asraf, Arkano, Ivana y Yulen son los nominados definitivos de esta semana. Y tú, ¿quién quieres que sea el salvado? ¡VOTA Ya en la encuesta de El Televisero!
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