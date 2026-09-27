Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes All Stars': Asraf, Arkano, Ivana o Yulen?

'Supervivientes All Stars 2026' celebró el jueves una nueva ronda de nominaciones tras la expulsión de Laura Cuevas. Como resultado del reparto de puntos y de las decisiones de los líderes y los capitanes, los señalados para la próxima eliminación fueron Asraf Beno, Ivana Icardi, Arkano, Yulen Pereira y Yola Berrocal.

Nominaciones en Playa Sol:

Rosa Benito nominó a Asraf

Asraf Beno nominó a Víctor

Albert Barranco nominó a Yola

Yola Berrocal nominó a Víctor

Víctor Janeiro nominó a Asraf

Damián Quintero, como líder, nominó directamente a Yola

Rubén Torres, como capitán, inmunizó a Rosa

Nominaciones en Playa Luna:

Chiqui nominó a Yulen

Yulen Pereira nominó a Ivana

María Jesús Ruiz nominó a Yulen

Arkano nominó a Chiqui

Ivana Icardi nominó a Yulen

Omar Sánchez, como líder, nominó directamente a Ivana

Marta Peñate, como capitana, nominó directamente a Arkano

No obstante, Asraf Beno, Ivana Icardi, Arkano, Yulen Pereira y Yola Berrocal eran candidatos provisionales a la próxima salida definitiva de 'Supervivientes All Stars'. Y es que, al igual que sucedió en semanas anteriores, los expuestos en la palestra se enfrentarían a 'La liga de los nominados' este domingo en 'Conexión Honduras'.

El ganador o ganadora de dos pruebas clasificatorias salía automáticamente de la lista y esa persona ha sido finalmente Yola Berrocal. Por tanto, Asraf, Arkano, Ivana y Yulen son los nominados definitivos de esta semana. Y tú, ¿quién quieres que sea el salvado? ¡VOTA Ya en la encuesta de El Televisero!