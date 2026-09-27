'En tierra lejana', avance semanal del lunes 28 y martes 29 de septiembre: El rescate de Zerrin, un tiroteo y la enfermedad de Boran en Antena 3

'En tierra lejana' continúa con su doble emisión en el prime time del lunes y martes en Antena 3 a partir de las 23:15 horas justo después de 'El Hormiguero'.

¿Pero qué pasará en los nuevos capítulos de 'En tierra lejana' el próximo lunes 28 y martes 29 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance de 'En tierra lejana' del lunes 28 de septiembre

Alya denuncia a Sadakat por haber intentado poner en peligro la vida de una de sus pacientes. Sadakat no niega lo ocurrido, pero culpa a Alya de haber provocado la situación al negarse a abandonar la mansión. Alya pudo descubrir el plan gracias a Vurgun, el hombre que cuida de Boran, que había escuchado anteriormente una conversación entre Sadakat y la enfermera.

En la comisaría, Sadakat intenta defenderse acusando a Alya de haber manipulado a la enfermera y la denuncia por difamación. Incluso asegura que está dispuesta a mentir con tal de conseguir que Alya abandone la mansión. Sin embargo, Cihan le muestra el vídeo en el que aparece hablando con la enfermera y preparando el plan contra Alya. Cihan deja claro que apoyará a Alya tome la decisión que tome, algo que hace que Sadakat se sienta traicionada por su propio hijo.

Hasan, el hermano de Sadakat, y Nare intentan convencer a Alya de que retire la denuncia, recordándole que Sadakat es una mujer mayor y que no goza de buena salud. Nare también le pide que recapacite para evitar que el enfrentamiento entre ambas familias vaya todavía más lejos.

Mientras tanto, la búsqueda de Zerrin continúa. La policía encuentra abandonada la furgoneta en la que fue secuestrada, pero no hay ni rastro de ella.

Por otro lado, Ecmel consigue entrar en la cárcel para hablar con Sadakat. Durante el encuentro, le pregunta directamente si está allí por la muerte de Mine y quiere saber por qué decidió acabar con ella. La conversación entre ambos deja claro que la relación entre Ecmel y Sadakat sigue estando marcada por la desconfianza y los enfrentamientos.

El médico de Boran descubre que tiene problemas en los riñones y advierten de que podría necesitar un trasplante, lo que aumenta todavía más la preocupación de Cihan por el estado de su hermano.

Alya, por su parte, habla con Vurgun y le pregunta por qué decidió avisarla de los planes de Sadakat. Él le explica que lo hizo para aliviar su conciencia después de haber escuchado la conversación.

Cuando Cihan vuelve a enfrentarse a su madre, le reprocha que después de pasar toda su vida luchando contra Ecmel haya terminado comportándose como él. Sadakat responde que todas las decisiones que ha tomado han sido por sus hijos y que, a cambio, se siente traicionada por ellos. Cihan le asegura que sería capaz de morir por su madre, pero no por la persona en la que se ha convertido.

Mientras tanto, Ecmel recibe una llamada inesperada del padre de Hamada. El hombre le revela que tiene secuestrada a Zerrin y le recuerda que Ecmel es responsable de la muerte de su hijo. Le exige una cantidad de dinero a cambio de liberarla y amenaza con matar a Zerrin si no paga. Ecmel decide ocultar la llamada a Fidan y Şahin.

Avance de 'En tierra lejana' del martes 29 de septiembre

Alya visita a Sadakat en la cárcel y le reprocha que haya hecho cosas que ella misma nunca se habría atrevido a hacer. Le recuerda que siempre ha sido una mujer valiente y con carácter, pero que, a diferencia de ella, se guía por la justicia y por su conciencia. A pesar de todo, Alya le ofrece cambiar su declaración con una condición: Deniz no podrá ver a Boran mientras él siga inconsciente. Sadakat acepta el acuerdo, y Cihan, que escucha la conversación desde la distancia, es testigo de la decisión de Alya.

Gracias al cambio de declaración de Alya, Sadakat queda en libertad. Sin embargo, la preocupación por Zerrin continúa. Fidan sigue sin saber dónde está su hija, mientras Ecmel insiste en que Kaya debe de tenerla retenida. Lo que nadie sabe es que Ecmel conoce la verdadera identidad del secuestrador y sabe que Zerrin está en manos del padre de Hamada.

Ecmel queda con el padre de Hamada para entregarle el dinero que le ha pedido a cambio de liberar a Zerrin. Sin embargo, cuando llega el momento del intercambio, Ecmel intenta matarlo y comienza un tiroteo entre los hombres de ambos bandos. El padre de Hamada consigue escapar y Ecmel ordena a sus hombres que no cuenten a nadie lo ocurrido, ni siquiera a Şahin.

Mientras huye en el coche en el que mantiene retenida a Zerrin, el secuestrador no se da cuenta de que ella consigue desatarse las manos. Zerrin utiliza la cuerda para estrangularlo y consigue dejarlo inconsciente. Después, le quita el teléfono y llama a Şahin para pedir ayuda. Cuando consigue decirle dónde se encuentra, el hombre recupera el conocimiento y vuelve a amenazarla con una pistola. Şahin avisa a su padre y todos se dirigen hasta el lugar para rescatarla. Demir también se une a la búsqueda.

El secuestrador termina escondiendo a Zerrin en un corral y prepara una trampa con una escopeta para impedir que puedan rescatarla. Cuando Kaya abre la puerta, el arma se dispara sola, pero Demir, que había entrado por una ventana, recibe el disparo en el hombro al interponerse. Zerrin queda a salvo y es trasladada rápidamente al hospital junto con Demir.

Cihan consigue ver al secuestrador a lo lejos y sale tras él junto a sus hombres y Şahin. Sin embargo, los hombres de Ecmel atacan el vehículo en el que viajan y consiguen inutilizarlo, permitiendo que el secuestrador escape.

En el hospital, Alya atiende a Zerrin y comprueba que tanto ella como el bebé están fuera de peligro. Cuando le preguntan quién la ha secuestrado, Zerrin solo puede decir que el hombre parecía ser sirio. Ecmel aprovecha la situación para seguir acusando a los Albora del secuestro, a pesar de saber que no son responsables.

Ipek escucha entonces una conversación entre Kaya y Cihan en la que Kaya reconoce que todavía no puede olvidar a Zerrin. La situación hace que Ipek sienta que Demir se está acercando cada vez más a Zerrin. Por su parte, Zerrin le agradece a Demir haberle salvado la vida.

Mientras tanto, Vurgun le confiesa a Sadakat que fue él quien avisó a Alya de lo que la enfermera estaba planeando antes de la operación. Sadakat le pide que abandone la mansión, pero Vurgun se niega a marcharse porque le hizo una promesa a Boran y piensa cumplirla.

El médico de Boran informa a la familia de que éste necesita un trasplante de riñón. Cihan, Nare, Alya, Kaya y Şahin se ofrecen como posibles donantes y todos se someten a las pruebas necesarias. Sin embargo, el médico le explica en privado a Cihan que, debido a su aneurisma cerebral de la que nadie más sabe, la operación podría poner en riesgo su vida.

A pesar de ello, Cihan no quiere renunciar a la posibilidad de salvar a su hermano. Finalmente, las pruebas revelan que él es el único familiar compatible. Cihan se lo cuenta a Alya, pero ella pide acceder a su historial médico y descubre que padece un aneurisma. Por eso, se niega a permitir que Cihan se someta a la operación, especialmente porque también tiene que pensar en su hijo.

Alya le revela entonces que ella también es compatible y asegura que será ella quien done el riñón a Boran.