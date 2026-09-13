La determinación de programación de Atresmedia con 'En Tierra Lejana' esta semana tras quedar relegada por 'El Secreto'

Esta semana, Antena 3 decidió relegar 'En tierra lejana' al late night para ofrecer episodios cortos de su nueva serie turca, 'El secreto' previamente justo después de 'El Hormiguero' como estrategia para dar a conocer la nueva ficción que tomará el relevo de 'Una nueva vida' en el prime time del domingo.

Así, 'En tierra lejana' no arrancó el pasado lunes y martes hasta las 0:20 y 0:10 horas respectivamente después de que la cadena decidiera alargar 'El Hormiguero' hasta las 23:30 y la otra ficción turca no comenzara hasta las 23:35 horas.

No obstante, la próxima semana Antena 3 devolverá 'En tierra lejana' al prime time y ofrecerá dos nuevos episodios el lunes y el martes justo después de 'El Hormiguero'. Aunque con su ampliación de horario no se espera que la ficción turca arranque antes de las 23:30 horas.

Avance de 'En tierra lejana' del lunes 14 de septiembre

Alya se queda en shock al descubrir que Boran está vivo y se enfada con Cihan por haberle ocultado un secreto tan importante. La impresión es demasiado fuerte y termina desmayándose, por lo que tienen que llevarla al hospital.

Cihan le explica a Alya cómo descubrió que Boran seguía vivo y por qué decidió mantenerlo oculto. Mientras tanto, Sadakat no entiende por qué todos abandonaron la casa precisamente la noche en la que se reunían para recordar a Boran, sin imaginar que su hijo está vivo.

Şahin, por su parte, se marcha sin decirle nada a Nare y se dirige a la empresa. Allí, dispuesto a descubrir qué se esconde detrás de todo lo que está ocurriendo, rompe con su coche la puerta de entrada y consigue acceder al lugar. Cuando encuentra a Boran, queda completamente impactado. Después se dirige a la mansión para enfrentarse a Cihan y exigirle explicaciones por haberle ocultado que su hermano estaba vivo. Durante la discusión, Sadakat escucha la conversación y descubre finalmente que Boran sigue con vida.

Cihan le pide a Şahin que no le cuente a su padre que Boran está vivo, ya que teme las consecuencias que podría tener por el pasado de su hermano. Şahin acepta guardar el secreto.

Mientras, Alya comienza a preguntarse qué va a pasar con su relación con Cihan ahora que Boran ha vuelto a sus vidas. La situación también afecta a los planes de Kaya e Ipek, ya que,aunque su boda sigue adelante, no será inmediata y ambos acuerdan una fecha para celebrarla.

Por otro lado, Nadim le revela a Cihan que el padre del hijo que espera Zerrin es Kaya. Para demostrarlo, le entrega un certificado que confirma que Demir es estéril. Cihan se lo cuenta a Alya y deja claro que, al tratarse de un hijo de un Albora, Demir y Zerrin tendrán que divorciarse.

Avance de 'En tierra lejana' del martes 15 de septiembre

Cihan se presenta en casa de Demir y le muestra el certificado que demuestra que es estéril. Le exige que se divorcie de Zerrin, pero Demir se niega. Cihan le advierte entonces de que, si no lo hace, todo el mundo terminará descubriendo que el hijo que espera Zerrin es de Kaya.

Cuando Demir se entera de esto, enfurecido, coge una pistola y apunta a su propio padre, Nadim. Sin embargo, los hombres de Nadim intervienen y reducen a Demir a golpes.

Por otro lado, Cihan descubre que el próximo cargamento de Ecmel incluirá drogas de contrabando, lo que confirma que Demir también está implicado en sus negocios. Mientras sigue intentando hacer frente a todos estos problemas, Alya comienza a preguntarse cuánto tiempo podrán soportar Cihan y ella la situación que están viviendo. Cihan intenta tranquilizarla y le asegura que conseguirán superarlo, igual que hicieron en el pasado.

Zerrin visita a Alya en el hospital y le pide a Cihan que no revele a Kaya que él es el padre de su hijo. Le explica que no piensa divorciarse de Demir porque teme las represalias, aunque está convencida de que él realmente la quiere. La situación también despierta las sospechas de Kaya, que se pregunta por qué Alya está atendiendo a Zerrin como ginecóloga cuando hasta entonces era otra persona quien se encargaba de ella.

Mientras tanto, en la mansión, el pequeño Cihan vuelve a pedirle a su padre que duerma con él y con Alya. A mitad de la noche, el niño se levanta y se marcha, dejando la puerta abierta. Sadakat lo ve y decide entrar en la habitación. Allí encuentra a Cihan y Alya durmiendo juntos y monta en cólera.

Convencida de que la situación ya ha llegado demasiado lejos, Sadakat llama a Erol y reúne a toda la familia en el salón. Allí les comunica que, ahora que Boran está vivo, considera que el matrimonio entre Cihan y Alya ha quedado invalidado. Ante la sorpresa de todos, les exige que firmen los papeles del divorcio con efecto inmediato.