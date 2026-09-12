La audiencia de RTVE dicta sentencia a la temporada 2 de 'Los archivos secretos del NO-DO': muchos coinciden en su petición

La 1 de TVE estrenó este viernes, 11 de septiembre la segunda temporada de 'Los archivos secretos del NO-DO'. Una oferta englobada dentro del evento de programación 'Lo hacemos público'. Por tal motivo, en las próximas semanas La 1 emitirá otros documentales como 'Cuelgamuros, entre lo difícil y lo imposible', la serie documental '¡Cuánta guerra!' o 'Lorca, las horas perdidas', una docuserie sobre las últimas horas de vida de Federico García Lorca.

'Los archivos secretos del NO-DO' ha vuelto con éxito de audiencia (10,4% de share y 972.000 espectadores), logrando ser líder de su franja de emisión entre las 22:01 y las 22:56 horas. En los próximos capítulos continuará buceando en el fondo documental de la Filmoteca Española para dar a conocer algunas historias que el noticiario franquista ocultó durante la dictadura. Lo hará mediante una narración que compagina imágenes inéditas con tono periodístico e incluso pinceladas humorísticas de la voz en off.

La segunda temporada de 'Los archivos secretos del NO-DO' consta de seis capítulos en los que se desclasifican vídeos inéditos del golpe de Estado del 23-F. Unas grabaciones que salen ahora a la luz y que el NO-DO ocultó donde aparece el coronel Antonio Tejero en el Congreso de los Diputados. Pero además, esta temporada mostrará el éxito popular que tuvieron unas chicas que decían hablar con la virgen; la primera invasión de hippies extranjeros en Ibiza; la rivalidad entre dos estrellas del ciclismo patrio; unas perforaciones petrolíferas "milagrosas" en territorio español; o el último reportaje que el noticiario dedicó a Marisol.

🎞️ Unas imágenes inéditas del golpe del 23F y de la investidura de Calvo Sotelo.



¿Cómo es posible que las imágenes de uno de los momentos más importantes de la historia reciente de España, nunca se emitieran?#SecretosDeINODO #LoHacemosPúblico



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El espacio histórico ha regresado este viernes al prime time de La 1 con un triple capítulo. Por lo tanto, tras la emisión de estos tres primeros episodios, restarán por emitir los tres últimos. 'Los archivos secretos del NO-DO' espera repetir el éxito de su primera temporada, cuando se convirtió en el formato revelación con una media del 11,5% de cuota de pantalla. Además, obtuvo el IV Premio a la Mejor Investigación Audiovisual de Cine Español de la Cátedra FlixOlé-URJCA.

RTVE desclasifica vídeos inéditos del 23-F que el NO-DO censuró

La pieza maestra de esta segunda temporada de 'Los archivos secretos del NO-DO' fue la desclasificación de vídeos e imágenes inéditas del 23-F. El programa cultural de RTVE descubrió grabaciones secretas de lo ocurrido en el Congreso de los Diputados durante el golpe de Estado del coronel Antonio Tejero, perpetrado el 23 de febrero de 1981.

Aquel día, cuando los equipos del NO-DO se encontraban en el Congreso para cubrir la investidura como presidente del Gobierno de José Calvo Sotelo, Tejero, acompañado de otros guardias civiles irrumpieron en el hemiciclo al grito del ya famoso "quieto todo el mundo". Todos hemos visto vídeos de aquel momento. Sin embargo, algunas grabaciones han permanecido ocultas, hasta ahora.

Las imágenes mostradas por 'Los archivos secretos del NO-DO', muestran primeros planos de Tejero, además de las reacciones de los diputados presentes en la Cámara Baja. "Nunca habíamos visto a Tejero tan de cerca, da miedo", comenta la voz en off de la pieza, mientras el coronel aparecía en la tribuna con la pistola en la mano y dando disparos al aire.

El redactor del NO-DO Jaime Moreno explicó las razones por las que esas grabaciones no fueron mostradas, considerándolas una "redundancia", y justificando que el golpe "estaba sobradamente expuesto". Por su parte, la periodista Rosa María Calaf cree que ese "plano realmente sí que llama la atención porque es un plano muy corto. Yo no recuerdo tan corto el de la grabación de TVE". Unas imágenes que son parte de la historia de nuestro país y que, gracias a este formato de RTVE, ahora han podido ver la luz.

Aplauso generalizado en redes sociales a lo nuevo de 'Los archivos secretos del NO-DO'

Al margen de las audiencias, el programa goza de una gran aceptación en redes sociales con infinidad de comentarios en X donde se ensalza la labor de investigación del todo el equipo. Pero, además, se puede ver una petición repetida: que se emita en las escuelas para que los niños y los jóvenes sepan de verdad cómo era vivir en una dictadura.

"Deberían verlo en los colegios e institutos. Para que los jóvenes vean lo que fue el franquismo. Hambre, miseria, piojos, analfabetismo, corrupción", reaccionaba una espectadora, mientras que otra opinaba: "Esto hay que ponerlo en las escuelas y en TVE a una hora más temprana para que muchos ignorantes los vean". "Iluso de mi pero sigo pensando que sería bueno que 'Los archivos secretos del NO-DO' se llevase a la escuelas", añadía un tercero.

#secretosdelnodo un gran acierto de @rtve Documentos audiovisuales muy importantes como elementos de la historia reciente. Enhorabuena a @La1_tve 📺👏👏 https://t.co/vOcssWoxaO — Francisco Quintero (@fquinterog) September 12, 2026

#SecretosDelNODO

Deberían verlo en los colegios e institutos.

Para que los jóvenes vean lo que fue el franquismo.

Hambre,miseria, piojos,analfabetismo,corrupción. — Luisars 🔻🌿🍀 (@luisars_2021) September 11, 2026

Esto hay que ponerlo en las escuelas y en TVE a una hora más temprana para que muchos ignorantes los vean#SecretosDelNodo — 💚 Madrileña 🧜‍♀️🤍 (@sonia35es) September 11, 2026

La temporada pasada me pareció brillante y creo que está es aún más #SecretosdelNODO — Diego (@Dugus_85) September 11, 2026

Hoy está empezando una nueva temporada de #SecretosDelNODO en TVE.

Estamos de enhorabuena. 😊 — José Antonio Reina (@JAReinaGonzalez) September 11, 2026

Cuando ves programas tan útiles para conocer de dónde venimos como es #SecretosDelNODO no entiendes que pueda haber nostálgicos del franquismo, años de tanta pobreza y tanta desigualdad — Fran Brunet (@BrunetFran) September 11, 2026

Me está encantando este programa #SecretosDelNODO — Lázaro 🌍🌎🌏 (@Eurolazaro) September 11, 2026

Son oro las grabaciones de los #secretosdelNODO durante el 23-F. Imágenes inéditas de la reacción de los diputados con una nitidez asombrosa. Enhorabuena a @rtve por este programa que ya fue digno de ver en la 1ª temporada y ha empezado con un puñetazo encima de la mesa la 2ª 👏🏻 — ivilega (@ivilega) September 11, 2026

Iluso de mi pero sigo pensando que sería bueno que #SecretosDelNodo se llevase a la escuelas. — Mikel Prat 🐦 (@mikelprat) September 11, 2026

Que ganas tenía de que volvería #SecretosDelNODO — Jorge Nogales (@arusnok) September 11, 2026

👏👏👏un programa que engancha, un guión magnífico ! — MaAlbaGilabert (@MaAlbaGilabert) September 11, 2026

#secretosdelnodo un gran acierto de @rtve Documentos audiovisuales muy importantes como elementos de la historia reciente. Enhorabuena a @La1_tve 📺👏👏 https://t.co/vOcssWoxaO — Francisco Quintero (@fquinterog) September 12, 2026