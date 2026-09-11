Cuántos programas tiene la temporada 2 de 'Los archivos secretos del NO-DO' y de qué va esta oferta sobre el franquismo en TVE

Desde este viernes, La 1 abre un prime time semanal a diferentes proyectos documentales históricos que harán un repaso a momentos de nuestra historia más reciente como el franquismo, la guerra civil, entre otros. Esta iniciativa que llevará por nombre 'Lo hacemos público' se inaugura con el estreno de la segunda temporada de 'Los archivos secretos del NO-DO'.

Posteriormente, y dentro de esta misma apuesta, La 1 emitirá próximamente otros documentales como 'Cuelgamuros, entre lo difícil y lo imposible', un trabajo de DocumentaRTVE, la serie documental '¡Cuánta guerra!' o 'Lorca, las horas perdidas', la docuserie sobre las últimas horas de vida de Federico García Lorca con el actor Ángel Ruiz metiéndose de nuevo en la piel del poeta granadino.

'Los archivos secretos del NO-DO' regresa al prime time de La 1 para seguir buceando en el fondo documental de la Filmoteca Española y desvelar nuevas historias que el noticiario franquista ocultó, mediante una narración que compagina imágenes inéditas, tono periodístico y pinceladas humorísticas de la voz en off.

En la nueva temporada de 'Los archivos secretos del No-DO', de seis capítulos, y gracias a la exploración y trabajo de restauración, se han encontrado nuevas piezas muy valiosas: la explosión de éxito popular de unas chicas que decían hablar con la virgen; la primera invasión de hippies extranjeros en Ibiza; la rivalidad entre dos estrellas del ciclismo patrio; unas perforaciones petrolíferas “milagrosas” en territorio español; o el último reportaje que el noticiario dedicó a la estrella Marisol. Y la perla de la temporada: imágenes del 23F y el teniente coronel Tejero que nunca antes se habían visto.

El programa regresa este viernes a La 1 con triple capítulo de estreno, por lo que solo quedarán otros tres episodios, tras haber sido el formato revelación del 2025 y haber cerrado su primera temporada con una media del 11,5% y de haberse estrenado líder con un gran 15%. Además, logró el IV Premio a la Mejor Investigación Audiovisual de Cine Español de la Cátedra FlixOlé-URJC.

Temas de cada capítulo

Capítulo 1

¿Quedan imágenes no vistas del 23-F? ¿Qué pasó con unas chicas y la virgen? ¿Qué significa ese funeral multitudinario en Puertollano? ¿Cómo puede El Cordobés pilotar un avión en traje de luces? Estas son algunas de las fascinantes historias de ‘Los archivos secretos del NO-DO’ que se verán en el primer capitulo de esta segunda temporada.

Capítulo 2

En el segundo programa se descubrirán nuevas historias del NO-DO. Entre ellas, se contará qué hubo detrás del hundimiento de un edificio en la Costa Brava; qué rivalidad a muerte entre deportistas se quiso ocultar; o cómo era la Guinea Española poco antes de su independencia.

Capítulo 3

La tercera entrega mostrará qué pasó con unas prospecciones petrolíferas en Jaén; cómo fue la primera carrera de mujeres a caballo en España; o cómo Franco grabó un documental poco antes de morir.

Capítulo 4

La serie desvelará qué pasó cuando el franquismo quiso tener un crack del boxeo, personificado en el célebre Urtain. También, cómo se vivió el paso de Marisol de niña a mujer. Y se contará qué hacía un grupo de personas aisladas durante semanas en una balsa.

Capítulo 5

Esta entrega mostrará cómo eran las vacaciones de Felipe VI de niño; qué le ocurrió al torero Jaime Ostos; cómo fue la retirada española del Sáhara; o cómo se anunciaban las rebajas en los años 60.

Capítulo 6

Para terminar, la segunda temporada de ‘Los archivos secretos del No-DO’ descubrirá imágenes de una final de fútbol europeo en Barcelona; abordará el estreno del ‘Jesucristo Superstar’ de Camilo Sesto; y mostrará una multitudinaria manifestación falangista de 1974.