Euprepio Padula carga contra 'MasterChef Celebrity Legends' por esta escena de Flo y Juan Betancourt que crea revuelo

Euprepio Padula no ha dudado en tomar sus redes sociales para comentar el estreno de 'MasterChef Celebrity Legends', la versión del talent culinario de La 1 que se estrenó el pasado lunes y que reúne a los concursantes famosos más destacados de ediciones pasadas. Sin embargo, en lugar de aplaudir la primera entrega, el colaborador habitual de RTVE se ha mostrado muy crítico contra un momento protagonizado por Florentino Fernández y el actor Juan Betancourt.

En un arranque de espontaneidad mientras los concursantes se enfrentaban a la deliberación del jurado, el actor sorprendió agarrando a su compañero para protagonizar un inesperado beso en busca de crear un momento de humor y risas entre sus compañeros. Un gesto que dejó a algunos de los rostros presentes, como Ruth Lorenzo, boquiabiertos, y que en redes ha generado una oleada de indignación.

Euprepio Padula sentencia la escena entre Juan Betancourt y Florentino Fernández en 'MasterChef Celebrity Legends'

"Lo de hacer humor con dos hombres besándose en televisión parece de otro siglo. Las caras de El Cordobés y Paz Vega me representan... Fíjate tú", ha publicado un usuario en X recogiendo el momento y refiriéndose al gesto de indiferencia que el torero y la actriz presentan ante la elaborada escena entre ambos concursantes. Una lectura de lo sucedido que Euprepio Padula no ha dudado en compartir en sus redes, sumándose a las críticas con una sentencia propia.

"Vergüenza ajena", ha escrito el colaborador habitual de 'Mañaneros 360' en su perfil de X para resumir su opinión sobre este tipo de escenas en televisión, que caricaturizan la homosexualidad o se sirven de esta para crear comedia, estigmatizando al colectivo al presentar una interacción tan simple como el beso entre dos hombres como motivo de mofa o burla.

Y las redes se han sumado a la denuncia de Euprepio Padula, condenando también lo que se ha podido ver durante el estreno de 'MasterChef Celebrity Legends' en TVE. "Qué gracioso dos hombres se besan. Como si fueran mariquitas. Guau que gracia y que moderna la tve de todos y a Jordi Cruz le hace mucha gracia, como cuando estaba en el cole. Vaya asco", ha sentenciado un usuario en X.

"Pleno 2026 y en la televisión pública haciendo escarnio de un beso entre dos hombres. ¿A que clase de casposos les parece divertido esto?", ha señalado otro espectador en la misma red social. "Me produce vergüenza este tipo de humor de dos hombres heterosexuales besándose para hacer gracietas. Estamos en 2026 ya deberían de controlarse este tipo de cosas por que no hace gracia ya … molesta", ha destacado otro usuario.

Otra edición más desprendiendo caspa. No les bastó la polémica con Flosie en 2020, siguen haciendo mofa de cosas como que dos tíos se besen.pic.twitter.com/uHfgS6yWdH — David Asensio 🏳️‍🌈 (@AsensioDavid) September 8, 2026

Todavía seguimos con estas “bromas”??? De verdad que TVE muy abierta en todo menos en este programa casposo… — joSe (@jJoOssEe_86) September 8, 2026

Esto es demasiado casposo

Vergüenza ajena — TELEX 😸😻😼 (@Telex1988) September 8, 2026

Me produce vergüenza este tipo de humor de dos hombres heterosexuales besándose para hacer gracietas ? Este es el tipo de humor que quiere @rtve @Josepablo_ls @ShineIberia ?? Estamos en 2026 ya deberían de controlarse este tipo de cosas por que no hace gracia ya … molesta 😡 — DGV 🤍🩵🤍 (@veiga_gayo) September 8, 2026

Pleno 2026 y en la televisión pública haciendo escarnio de un beso entre dos hombres. A que clase de casposos les parece divertido esto!?? @makirey69 vas a tener que empezar a revisarte cositas no? O esto te parece apropiado??? — akoig (@akoig) September 8, 2026

Que gracioso dos hombres se besan. Como si fueran mariquitas. Guau que gracia y que moderna la tve de todos y @JordiCruzMas le hace mucha gracia, como cuando estaba en el cole. Vaya asco enorme da todo y @flofdezz y el otro mucho más. — 00 (@Chicono45718718) September 8, 2026

Lo pactadísimo y guionizado que está todo en este programa. Han cogido a este chico como puro gigoló https://t.co/paV9YH1FDq — Señorín (@Senorin_) September 8, 2026











