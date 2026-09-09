'Supervivientes All Stars 3' anuncia cómo será la gala de estreno en Telecinco, con un giro en la mecánica que no se ha hecho hasta ahora

'Supervivientes All Stars 3' se estrena en Telecinco este jueves 10 de septiembre con 14 leyendas, dos capitanes inéditos y nuevas reglas que prometen cambiar radicalmente el juego en Honduras y atraer a la audiencia. Rosa Benito, Arkano, Alma Bollo, Asraf Beno, Almudena Martínez “Chiqui”, Ivana Icardi, Damián Quintero, María Jesús Ruiz, Yola Berrocal, Omar Sánchez, Yulen Pereira, Víctor Janeiro, Albert Barranco y Lola Ortiz integran el explosivo plantel de concursantes que ha reunido este año el equipo de casting.



Los catorce robinsones se enfrentarán a la experiencia más extrema de sus vidas por segunda vez, con una duración aproximada de entre ocho y diez semanas y con un premio de 50.000 euros en juego. Y esta vez, con una novedad histórica que ni ellos mismos conocen todavía: Marta Peñate y Rubén Torres, ganadores de las dos primeras ediciones, regresarán a Honduras para ponerse al frente de los dos equipos en los que se dividirán.

🔥🌴Y no os olvidéis… ¡el JUEVES vuelven las leyendas!🌴🔥

La aventura comienza de nuevo y vienen dispuestos a darlo TODO 💥⚔️



📺 @Supervivientes All Stars, el jueves a las 21:45h en @telecincoes, con @jjaviervazquez y @marialamelam. pic.twitter.com/kBWAAkMRoD — Cuarzo Producciones (@CuarzoTV) September 8, 2026

Los capitanes no podrán ser nominados ni expulsados y tampoco optarán al premio final, pero vivirán en las mismas condiciones que sus compañeros y tendrán capacidad para tomar decisiones que pueden alterar por completo el rumbo del concurso. La figura del capitán se incorpora por primera vez a la versión española de 'Supervivientes' después de haber estado presente en adaptaciones de Estados Unidos, Finlandia y Francia y en 'El Conquistador' de la ETB, la tele vasca.

Pues bien, la gala inaugural arrancará con los míticos saltos del helicóptero de los nuevos supervivientes. Una vez completada esta clásica ceremonia, tendrá lugar el primer gran juego de localización de la edición, que servirá para determinar quiénes pasarán a sobrevivir en Playa Sol y quiénes en Playa Luna. En él, destacará el papel clave de los capitanes, Torres y Marta, que lo cambiarán todo con su irrupción en la playa tras saltar también desde el helicóptero.

A lo largo de la velada, Marta y Torres protagonizarán otro juego: el primer 'Duelo de capitanes', decisivo para la suerte de los participantes en los primeros días de aventura en los Cayos Cochinos. Por último, se celebrará la primera ronda de nominaciones, en la que los capitanes jugarán un rol decisivo, haciendo patente una vez más que en la tercera edición de 'Supervivientes All Stars' 'cambia el juego' de verdad.

'Supervivientes All Stars' llega a esta tercera edición con el aval de las audiencias, pues cerró la segunda como el programa de prime time con mejor share en el arranque de la pasada temporada en Telecinco. Las galas principales promediaron un 17,5% de cuota y 1.029.000 espectadores, mientras que la final que proclamó ganador a Rubén Torres alcanzó un grandioso 20,8% y 1.233.000 espectadores, el mejor dato de audiencia de aquella edición. El éxito también se trasladó a las redes sociales, acumulando más de 416 millones de visualizaciones y más de 800.000 comentarios.