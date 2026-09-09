RTVE cambia el histórico día de emisión de una clásica oferta de prime time en su regreso a la programación de La 2

TVE sigue haciendo cambios en la programación de La 2. Después de que en los últimos meses, uno de sus programas más emblemáticos como 'Versión española' cambiara varias veces de día de emisión y de horario, ahora la cadena ha decidido también introducir algún cambio en otro de sus formatos de cine más longevos. Y es que 'Historia de nuestro cine' también vivirá un cambio en su día de emisión con el estreno de su nueva temporada.

Y es que tradicionalmente el formato se ha emitido en la noche de los viernes desde que pasó a ser semanal en el año 2018. Desde entonces, 'Historia de nuestro cine' se ha mantenido en la quinta noche de la semana en La 2. Sin embargo, esta temporada se adelantará y pasará a emitirse en la noche de los jueves a partir de las 22:40 horas tras 'Cifras y letras'.

De esta forma, 'Historia de nuestro cine' intercambiará el día de emisión con 'El cine de La 2'. De modo, que el programa que dirige y presenta Elena S. Sánchez se ofrecerá los jueves compitiendo contra 'El perro andaluz' en La 1, 'Las hijas de la criada' en Antena 3, 'Horizonte' en Cuatro, 'Supervivientes All Stars' en Telecinco y la nueva temporada de 'Pesadilla en la cocina' en La Sexta mientras que el cine europeo pasará a ofrecerse los viernes.

'Historia de nuestro cine' regresa a La 2 con un especial monográfico dedicado a uno de los actores internacionales más queridos y cuya trayectoria tiene lazos estrechos con el cine español: Ricardo Darín. La película que se recuperará para el estreno de temporada con Ricardo Darín será 'Truman' (Cesc Gay, 2015), una historia contada a través de los ojos de Javier Cámara y con la que el actor argentino conectó de manera especial. A partir de este título, el programa profundizará en la manera de trabajar de Ricardo Darín haciendo un repaso por su trayectoria.

Así será la nueva temporada de 'Historia de nuestro cine'

'Historia de nuestro cine' lleva más de 11 años descubriendo grandes clásicos del cine español y también del cine reciente (hasta 2015), que analiza con la ayuda de sus directores, productores e intérpretes y en compañía de los mejores especialistas y expertos en el séptimo arte, que colaboran habitualmente en el espacio.

En los primeros programas de la nueva temporada, el espacio ofrecerá un especial con los Javis, con motivo del estreno de 'La bola negra'; una de las películas preseleccionadas para Los Oscar. Con este programa, 'Historia de nuestro cine' pondrá en valor a Federico García Lorca cuando se cumplen 90 años de su muerte recuperando 'La casa de Bernarda Alba' (Mario Camus, 1987).

El programa también viajará al Festival de San Sebastián, con la película 'El desencanto' (Jaime Chávarri, 1976), cuando se cumplen 50º años de su estreno; y emitirá especiales en los próximos meses con rostros destacados de nuestro cine como Emma Suárez, José Coronado, Victoria Abril o Antonio de la Torre. También seguirá recordando al guionista Rafael Azcona en el centenario de su nacimiento, con 'La escopeta nacional' (Luis García Berlanga, 1978); y revisitará otras obras maestras de nuestro cine a lo largo de la temporada como 'La colmena' (1982), con motivo del quinto aniversario del fallecimiento de su director, Mario Camus.

Así queda la programación de La 2 el jueves 10 de septiembre:

21:30 horas - 'Cifras y letras' (reposición)

22:05 horas - 'Cifras y letras' (programa de estreno)

22:40 horas - 'Historia de nuestro cine': Especial Ricardo Darín (previo)

22:45 horas - 'Historia de nuestro cine': 'Truman'

00:25 horas - 'Historia de nuestro cine': Especial Ricardo Darín (coloquio)

01:00 horas - 'Los gozos y las sombras' (reposición)

Así queda la programación de La 2 el viernes 11 de septiembre: