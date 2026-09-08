Cisma en TVE: El Consejo de Informativos denuncia una infracción de la ley con la entrevista de 'Mañaneros 360' a Pedro Sánchez y pide detenerla

TVE sorprendía este lunes al anunciar la primera entrevista de Pedro Sánchez en televisión en plena crisis migratoria en Ceuta y, sobre todo, al concretar en qué plataforma. Y es que, insólitamente, la entrevista no se producirá en prime time como suele ser habitual ni tampoco será Pepa Bueno, la presentadora y directora del 'Telediario 2', la que la lleve a término como así sucedió en el inicio de curso anterior.

La realidad es que se ha dejado fuera al equipo de informativos de la cadena pública y se ha optado por encajar dicha aparición del Presidente del Gobierno dentro del área de magacines. Será en 'Mañaneros 360' este miércoles 9 de septiembre a las 11:00 horas, con Jesús Cintora y Esther Palomera, que por un día saltará de las tardes de La 2 con 'Malas Lenguas' a la mañana de La 1 para participar en dicha intervención.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece su primera entrevista del curso político en televisión en @MananerosTVE.



Los encargados de entrevistarle serán Jesús Cintora (@JesusCintora) y Esther Palomera (@estherpalomera).



📺 En directo, miércoles 9 de septiembre a las 11… pic.twitter.com/vN2EvPy3Qv — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 7, 2026

Pues bien, el hecho de que esta entrevista se sustancie fuera del ámbito de los informativos de RTVE y, para más inri, en un espacio externalizado como 'Mañaneros' ha provocado mucho malestar dentro de la corporación. Un cisma que se ha hecho patente públicamente a través del comunicado que el Consejo de Informativos ha emitido en la mañana de este martes; a solo 24 horas de que se realice.

"El CDI de TVE quiere manifestar su rechazo a que esta entrevista política se realice por una productora externa, aún más en un momento tan complejo como el actual. Es un hecho sin precedentes en RTVE y de una gravedad extrema", denuncia el organismo en primer lugar y sin ambages.

"Incumple el Mandato Marco de RTVE, que recoge que la producción informativa e institucional debe ser 100% interna"

"Desconocemos quién ha tomado la decisión de que esta entrevista se produzca en dicho programa, pero pedimos tanto al Gobierno como a la Dirección que reconsideren esta decisión, porque entendemos que incumple el Mandato Marco de RTVE, que recoge en su artículo 35.2 que la producción informativa e institucional debe ser 100% de producción interna", señala el Consejo, invocando así la normativa por la que se rige el ente público.

Para rematar el comunicado, se añade que "este tipo de entrevistas deben realizarse por personal de Radio Televisión Española, dentro de los Servicios Informativos, como siempre se ha hecho". De paso, como ya ha ocurrido con anterioridad, expresan su "disconformidad con la línea editorial de este tipo de programas".