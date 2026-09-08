Salta la alarma con 'La Isla de las Tentaciones 11', que anota el peor estreno de la historia del formato con datos de audiencia impropios

'La Isla de las Tentaciones 11' dio comienzo en Telecinco este lunes 7 de septiembre con una primera entrega que acogió la tradicional presentación de las cinco parejas participantes y de parte de sus solteros y solteras antes de la ceremonia de los collares y la definición de las primeras citas; contenido que se verá en la segunda emisión semanal el miércoles 9 (23:00 horas).

Y las audiencias han dado la sorpresa negativamente hablando, ya que el formato conducido por Sandra Barneda obtuvo unas cifras impropias que no se habían visto hasta ahora. El estreno registró un débil 10,8% y apenas congregó a 652.000 telespectadores de media. Es el primer debut de edición que baja de la barrera del millón de espectadores y, además, lo hace por mucho; alejándose del 14,3% de cuota y los 1.226.000 seguidores que alcanzó el primer episodio de la temporada anterior.

Comienza #LaIslaDeLasTentaciones1 su nueva temporada con un 10.8% de cuota, 652.000 y 1.876.000 espectadores únicos



🐍 Promedia un 34.7% de FIDELIDAD



🍎 ARRASA de 4 a 44 años con un 21.5% de cuota#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/uiSh5m5B0Y — Dos30' (@Dos30TV) September 8, 2026

Insólitamente, lo que acentúa la gravedad de este exiguo arranque, 'La Isla de las Tentaciones' claudicó frente a 'MasterChef Celebrity Legends', que inició su andadura en la parrilla de La 1 de TVE con un 12,5%, y, sobre todo, ante los culebrones turcos de Antena 3, que dominaron la noche del lunes: 'El Secreto' se apuntó un 13,6% y 'En tierra lejana' un 16,4%. Un récord condicionado por su tardía emisión en late night.

A continuación, desglosamos el histórico de estrenos de 'La Isla de las Tentaciones' desde 2020 hasta la fecha para reflejar con más claridad el fuerte descenso que ha acusado el reality, perdiendo prácticamente la mitad de espectadores respecto a la décima edición, que se estrenó en abril de este mismo año:

1ª edición - 23,2% y 2.978.000 (Telecinco y Cuatro)

2ª edición - 19.8% y 2.397.000

3ª edición - 25,2% y 3.012.000

4ª edición - 16,9% y 1.930.000

5ª edición - 20,5% y 1.613.000

6ª edición - 14,3% y 1.583.000

7ª edición - 13,9% y 1.115.000

8ª edición - 15,2% y 1.373.000

9ª edición - 14,5% y 1.149.000

10ª edición - 14,3% y 1.226.000

11ª edición - 10,8% y 652.000

Con todo, a falta de ir viendo cómo progresa la edición conforme estallen las tramas, las primeras métricas atisban que el desgaste empieza a azotar con crudeza a un buque insignia para Mediaset que puede dejar de serlo. Con la undécima tanda, hablamos de tres ediciones del programa en un año. Algo que los telespectadores comienzan a penalizar en virtud de los datos.

Esa erosión que está presentando 'La Isla de las Tentaciones' ya se percibió en el final de la pasada temporada en el mes de junio. El último episodio con los clásicos reencuentros finales anotó un 13,1% de cuota y 855.000 espectadores. Un resultado correcto, pero sin demasiados alardes, que ya barruntaba una cierta desafección que se ha constatado con el estreno de la T11.