Jesús Cintora contesta a Esperanza Aguirre tras atacar a RTVE con lo que pasó en Telemadrid, y Pedro Piqueras da la puntilla

Esperanza Aguirre ha firmado una de las escenas de mayor tensión en 'Mañaneros 360' este lunes, ganándose una réplica directa de Jesús Cintora por su grave acusación a la radiotelevisión pública. Tras ser preguntada por la polémica que sigue rodeando a Isabel Díaz Ayuso por la compra del ático de lujo a través de la Comunidad de Madrid, la ex presidenta ha cargado contra dos reporteros de la cadena, asegurando que TVE "es una vergüenza" por "no defender la integridad territorial de España" al no poner el foco en la situación en Ceuta.

"Apoyo a la presidenta y creo que todas las dudas que puedan surgir las tiene que preguntar la oposición en la Asamblea. ¡Que Televisión Española se preocupe de esto y no de los ceutíes me indigna! ¡Pero qué vergüenza de Televisión Española!", ha llegado a sentenciar la que fue presidenta de la Comunidad de Madrid, mientras un reportero de 'Mañaneros 360' y otro de 'Malas Lenguas' la escoltaban de lado a lado en busca de declaraciones sobre Ayuso.

Jesús Cintora arremete contra Esperanza Aguirre tras sus críticas a TVE: "Está ella como para dar lecciones, con lo que pasó en su etapa de Gobierno en Telemadrid"

Y lejos de quedarse ahí, Aguirre ha terminado lanzando un recado a Jesús Cintora y compañía. "De eso es de lo que os tenéis que preocupar en TVE, si es que sois españoles...", ha espetado a los dos periodistas insistiendo en que "se preocupen" por Ceuta y olviden el resto. "Sois españoles pero no defendéis la integridad territorial de España", ha sentenciado la ex política, firmando una secuencia que ha causado revuelo en el plató del magacín matinal de La 1.

🗣️ Esperanza Aguirre: "Apoyo a la presidenta (Ayuso)". "¡Pero qué vergüenza de TVE!". "De eso os tenéis que ocupar en Televisión Española, si es que sois españoles".



🔴 "Está Esperanza Aguirre, con lo que pasó en su etapa de Gobierno en Telemadrid, como para dar lecciones de… pic.twitter.com/3ke1jCbL8V — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) September 7, 2026

"Esperanza Aguirre diciendo incluso si somos españoles o no somos españoles... Está ella con lo que pasó en su etapa de Gobierno en Telemadrid como para dar lecciones de televisión pública", ha comenzado contestando el presentador de 'Mañaneros 360', plantándose contra el señalamiento de la antigua presidenta, que ha evitado así alimentar la polémica de su compañera de formación.

"¿Pero por qué insisten en señalar? Porque si te fijas menos responder a la pregunta... Señalar al mensajero y al que está preguntando", ha subrayado entonces Jesús Cintora antes de que un tertuliano de la mesa tomase la palabra para denunciar "los horrores" de su mandato. "Hay muchos testigos vivos y víctimas vivas de aquel período nefasto en el que esta señora mandaba en Telemadrid", se ha limitado a señalar el periodista.

Más tarde, Pedro Piqueras se ha sumado a la ecuación para echar por tierra el discurso de Esperanza Aguirre y alertar sobre los peligros de este tipo de señalamientos a la prensa. "Me parece que es absurdo. Estas declaraciones tan solo vienen a movilizar un poquito más. Decir que no son españoles y que TVE no defiende la integridad territorial de España me parece algo exagerado, fuera de lo normal. No es así y todos lo sabemos", ha comenzado explicando el periodista.

Pedro Piqueras alerta sobre la gravedad de su discurso contra los periodistas: "Se puede alentar a gente que comete esas agresiones"

"Pero esto, que ella lo dice tan normal bajando una escalera, luego puede ser tomado por esa gente que se manifiesta en la calle. Yo sí considero que hay que estar con Ceuta y los ceutíes, esto les ha cambiado la vida de una forma radical y hay que arreglarlo cuanto antes, ha habido un fallo, es evidente", ha continuado elaborando el antiguo presentador de 'Informativos Telecinco' ante Jesús Cintora.

🔵 Pedro Piqueras, sobre las declaraciones de Esperanza Aguirre: "Me parece algo exageradísimo, fuera de lo normal y todos sabemos que no es así".



▶️ "Espero que en el Partido Popular llegue una cierta cordura con respecto a esto (la violencia contra periodistas) porque, si no,… pic.twitter.com/QOis906m0g — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) September 7, 2026

Así, ha señalado el efecto que puede tener este tipo de desencuentros con la crispación que se respira actualmente. "Pero cuando se dicen esas cosas se alienta a gente, o se puede alentar a gente que comete esas agresiones contra periodistas. Estas agresiones y esas manifestaciones ultra están saliendo en televisiones de todo el mundo. La imagen que ahora se produce fuera de España es que hay un movimiento ultra", ha denunciado.

"Porque las imágenes a veces captan una parte que no es la totalidad. Yo presiento que le puede estar pasando al PP algo que le ha ocurrido a otros partidos de derechas y conservadores, que ante la fuerza de los partidos ultra han ido adoptando sus pensamientos para no quedarse fuera del arco parlamentario o no gobernar", ha insistido Pedro Piqueras haciendo también un llamamiento. "Espero que el PP llegue a una cierta cordura con respecto a esto, porque si no interpretaremos que está fomentando este tipo de acciones y agresiones. Esas declaraciones son peligrosas", terminaba apuntando.