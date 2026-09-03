Mediaset defiende la originalidad de 'Rueda la Letra' sobre 'Pasapalabra' y revela las pruebas previas a 'El Rosco', que introducirá cambios

Telecinco ha presentado este jueves 'Rueda la Letra', el concurso que traerá de vuelta 'El Rosco', rebautizado como 'La Rueda', tras cesar su emisión en 'Pasapalabra' el pasado mes de junio por orden del Tribunal Supremo. Y en un encuentro con la prensa, al que ha asistido El Televisero, los directivos y su presentador, Carlos Sobera, han explicado el formato, que echará a rodar el próximo lunes 7 de septiembre a partir de las 19:00 horas.

En otras palabras, esquivará el duelo con el concurso de Antena 3 que conduce Roberto Leal y, además, aterrizará directamente en su horario "natural" sin evento previo en prime time, el horario de máxima audiencia. Preguntado por ello, Jaime Guerra, Director de la División de Producción de Contenidos de Mediaset España, ha declarado que se puede crear evento también en la tarde: "Creemos que es importante que se estrene en su horario natural para que la gente sepa y acuda a su horario habitual y que todos los días sepa que tiene una cita a las siete de la tarde con 'Rueda la Letra'".

Respecto a su horario, la decisión de colocarlo a las 19:00 horas y no a las 20:00 tiene que ver con 'Allá tú': "Consideramos que se está consolidando y valoramos el trabajo maravilloso que hacen con las cajas en el equipo de Gestmusic". Al hilo, en El Televisero hemos preguntado si ese horario estaría sujeto a posibles resoluciones judiciales favorables, es decir, a si los tribunales dan la razón y dictaminan que 'AlaZ' debe paralizarse en Antena 3 por aproximarse demasiado a la dinámica de 'El Rosco'. Ante esta cuestión, han remitido al departamento jurídico, sin ofrecer respuesta, aunque no han descartado cambios de horario en el futuro independientemente de lo que dicte la Justicia.

Con la adquisición del abecedario circular gracias a un acuerdo con MC&F, la empresa holandesa reconocida como titular por la Justicia, el trabajo más importante ya estaba realizado. Sin embargo, había que construir el resto del programa completamente desde cero. A partir de ahí, cadena y productora (Bulldog TV), con Rafa Guardiola al frente de la dirección, se afanaron en el desarrollo de las pruebas previas al 'Rosco'.

En concreto, son cuatro los juegos que se han ideado como preámbulo del gran desafío final, que, ante la imposibilidad de llamarse 'El Rosco' -la marca es propiedad de ITV Studios- pasará a denominarse 'La Rueda'. Más allá del cambio de nombre, su esencia será la misma: dos concursantes se enfrentarán cara a cara a las 25 palabras de la mítica prueba para alcanzar el bote acumulado, que parte inicialmente con 200.000 euros. Y ojo: una característica singular es que no se podrá verbalizar "pasapalabra" en la cesión de turno. Un escollo que han resuelto fácilmente: esa clásica expresión mutará a un escueto "paso".

'La Oportunidad', la repesca de 'Rueda la Letra' a lo 'Silla Azul'

Tal y como ha explicado Jaime Guerra, "el ganador de 'La Rueda' se lleva 1200 euros y tiene derecho a continuar en el siguiente programa; el perdedor, tendrá que enfrentarse en la entrega siguiente a un aspirante en una prueba que hemos llamado 'La Oportunidad'". El que gane dicha prueba volverá a jugar a 'El Rosco', rivalizando con el vigente campeón. Así, hablamos de una competición muy similar a 'La Silla Azul' de 'Pasapalabra'; una dinámica que permite mantener los duelos en el tiempo y generar una conexión con el telespectador.

A partir ahí, arrancarán los cuatro juegos diseñados, basados en palabras que hay que sacar a partir de pistas previas, en sílabas, música o en frases pronunciadas por personajes célebres. Esos retos llevarán por título '¡He dicho!', 'Cantando espero', 'Con dos palabras' y 'Palabras ocultas'. En ellas, se pondrán a prueba los conocimientos y la rapidez mental de los participantes. No solo de los duelistas de 'La Rueda', que inicialmente serán dos leyendas como Fran González o Lilit Manukyan, sino también de los invitados famosos (dos por equipo). En ese sentido, al principio, en cada programa acompañarán cuatro famosos: los primeros son Samantha Vallejo-Nájera, Miguel Ángel Muñoz, Iván Sánchez y Laura Sánchez. La intención, más adelante, es que esas celebrities invitadas tengan una permanencia de tres días.

Mediaset defiende la originalidad del concurso: "Hemos hecho el trabajo con todo el expertise internacional que hay"

Estas pruebas, al igual que sucede en 'Pasapalabra', implicarán acumulación de segundos de cara a 'La Rueda'. La prueba en cuestión comenzará con un número invariable ya otorgado a los dos competidores y los juegos que preceden les ayudarán a obtener más segundos según los aciertos cosechados. En este caso, Guerra ha defendido que es "un formato original": "Tienes referencia en mil concursos a lo largo de la historia de televisión. Pero lógicamente no vamos a hacer las mismas pruebas que cualquier otro concurso". A colación, se ha adelantado la existencia de una prueba inédita que no se había hecho hasta ahora en un game show y cuya mecánica se ha reservado para el día del estreno (7 de septiembre).

Durante la rueda de prensa, también se les ha cuestionado por cuánto ha cohibido parecerse o no a 'Pasapalabra' durante el proceso de desarrollo de este nuevo proyecto, Jaime Guerra ha sido tajante: "Hay cientos miles de concursos a largo de la televisión de todo el mundo y hay tantos programas de concursos de preguntas y respuestas que juegan con letras, con palabras, con música… Hemos hecho el trabajo con todo el expertise internacional que hay". "El equipo, con Rafa al frente, ha preparado una serie de pruebas que hemos ido testeando y lo que más nos ha preocupado es que esas pruebas que estábamos probando funcionaran y llegaran al público para que juegue desde casa, tengan interés, sean divertidas y vaya creciendo la tensión a lo largo del programa hasta llegar a la prueba final", ha añadido el alto cargo.

Por su parte, Rafa Guardiola, el máximo responsable de 'Rueda la Letra', ha afirmado que se ha pretendido hacer dos formatos en uno: "un primer formato que es entretenimiento puro y diversión y luego el momento en que ya nos vamos a jugar la pasta y a partir de ahí todo se pone serio". Se refiere a 'La Rueda', antes 'El Rosco', para la que se han creado un set específico y una liturgia que hará que la solemnidad en ese clímax final se incremente. "Se ha montado esta escenografía para poder darle el ritual que siempre hemos pensado que esto debía tener y ahora lo tenemos", ha dicho con entusiasmo.

Sobre las pruebas que ejercerán de antesala, Guardiola ha prometido que serán muy 'jugables' desde casa. A la hora de idearlas, las fuentes de inspiración han sido desde juegos de aplicaciones a pasatiempos tradicionales: "Tiene todos los ingredientes para que a la gente le sea muy fácil entrar en el programa. Y por otro lado, queremos hacer también un formato vivo, es decir, no no queremos pasar meses o años jugando a lo mismo. Vamos a arrancar con unas pruebas, pero tenemos previstas muchas otras para poder ir cambiando y que la gente al final esté jugando a 'Rueda la letra' con la sensación de otro programa nuevo". En esencia, y tras una vida creando y adaptando, es una mezcla de todo lo que ha brindado la experiencia. "Habrá quien diga que se parece a 'Password' o a '25 palabras'. Al final todo se parece a todo", ha rematado el ideólogo.

'El Rosco' tendrá más peso en 'Rueda la Letra' y "una posición, iluminación y realización muy diferentes"

Por su parte, Alfredo Ereño, CEO de Bulldog TV, la factoría a la que Mediaset ha confiado este reto, ha definido la aventura como un "regalo": "Producir el programa que tiene incorporada la prueba más importante y la más icónica de la televisión es para cualquier productora verdaderamente un regalo. Creo que la adaptación que ha hecho Mediaset junto con el equipo del programa es una adaptación que cumple los requisitos que queríamos básicamente: que tuviera una parte inicial que generara una atmósfera muy familiar, muy divertida, muy animada y distendida, para que todo el mundo pueda participar en estas pruebas, y así llegar a la prueba que todo el mundo conoce y que es evidentemente la que todo el mundo está esperando ver (El Rosco) porque ya no está en pantalla". Al hilo, se ha reseñado que en este nuevo concurso, el emblemático anillo de letras "tiene un peso muy relevante, una posición distinta, una iluminación y una realización muy diferentes".

Directivos aparte, también se ha pulsado la opinión de los concursantes, Fran y Lilit, presentes en el encuentro, sobre las diferencias y similitudes que han detectado en el resto de las pruebas respecto a 'Pasapalabra'. "El espíritu del concurso yo creo que es el mismo que era antaño. Aunque creo que en esta nueva etapa las pruebas previas son diferentes; son también más dinámicas y muy interactivas, porque es importante que la gente no vea un programa y se olviden. Es importante que sea memorable", ha declarado Fran González.

Carlos Sobera admite que 'El Rosco', ahora 'La Rueda', le ha sacado de su "zona de confort"

En otro orden de cosas, acerca de la elección de Carlos Sobera como presentador, desde el principio estuvo clara la apuesta por el comunicador vasco. "Creímos en él desde el principio. Es alguien que domina muy bien el género y vamos a apostar por él", ha aseverado Jaime Guerra. "Soy muy disfrutón, bastante cachondo, muy fresco y muy empático, y me gusta transmitir buen rollo", ha admitido el propio Sobera ante los medios.

Eso sí, 'El Rosco' "era un reto porque lógicamente la velocidad para las preguntas no es la velocidad que yo solía tener en 'Quién quiere ser millonario'". "Eso me sacaba de mi zona de confort, pero los retos para un profesional siempre están bien. Lo estoy pasando fenomenal, me estoy divirtiendo y estoy disfrutando", ha apuntado antes de vaticinar una exitosa trayectoria en la parrilla con paciencia y buen trabajo.