El comunicado del presidente de RTVE contra las agresiones a los reporteros de 'Mañaneros' y 'Malas Lenguas': "Es dinamitar la democracia"

Este miércoles, 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de Ceuta, se han celebrado por toda España concentraciones por la crisis migratoria que está sufriendo la ciudad y para pedir la dimisión de Pedro Sánchez. Hasta ahí todo sería normal sino fuera porque, durante las mismas, se han producido agresiones a periodistas de RTVE, tal y como ha denunciado su presidente, José Pablo López.

La concentración más multitudinaria ha sido la de Madrid, que ha tenido lugar en la plaza de Cibeles y a la que han acudido unas 50.000 personas, según la Delegación del Gobierno. En ella se han escuchado gritos de 'Pedro Sánchez, hijo de puta' o 'Pedro Sánchez, dimisión' y se ha instado a la expulsión de los "invasores". A esta concentración ha acudido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, así como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

Además de las concentraciones convocadas por la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), en Madrid se han celebrado otros dos actos más radicales. Uno frente al Congreso de los Diputado bajo el lema 'Ceuta nos une', al que han acudido grupos de extrema derecha como Núcleo Nacional y la organización juvenil que estuvo vinculada a Vox. La manifestación es un derecho reconoció por la Constitución, sino fuera por las lamentables imágenes que nos ha dejado la jornada, con agresiones a periodistas de RTVE, como así ha denunciado José Pablo López a través de su cuenta de X.

El presidente de RTVE ha compartido un vídeo del reportero de 'Malas Lengua' José Poveda intentando hacer su trabajo. Mientras cubría la concentración en Cibeles, el periodista ha sido increpado, e incluso agredido, por un grupo de manifestantes, al grito de 'Pedro Sánchez, hijo de puta'. Gonzalo Miró le pedía por favor que se marchase del lugar, algo que él acababa haciendo: "No nos permiten hacer nuestro trabajo, así es que no nos va a quedar otra que marcharnos".

"Con vándalos es imposible lidiar", le decía el presentador desde el plató, recomendándole que saliera "de ahí, ponte a salvo, ponte cerca de la policía". Finalmente, José Poveda salía del lugar entre gritos de "¡Fuera!". Junto al vídeo de este momento, José Pablo López escribía lo siguiente en su cuenta de X: "Hoy le ha tocado a Jesús Poveda en Madrid y a otros compañeros de informativos en Ceuta y Barcelona y a equipos del programa 'Mañaneros'".

Hoy le ha tocado a Jesús Poveda en Madrid y a otros compañeros de informativos en Ceuta y Barcelona y a equipos del programa Mañaneros. No son casos aislados. Llevamos más de un mes soportando insultos y agresiones cada vez que salimos a informar.



Aunque algunos creen que es… pic.twitter.com/jEA6H8G91j — José Pablo López (@Josepablo_ls) September 2, 2026

José Pablo López: "Agredir a los informadores es dinamitar la democracia”.

Además, José Pablo López ha responsabilizado al PP y Vox de lo ocurrido: "No son casos aislados. Llevamos más de un mes soportando insultos y agresiones cada vez que salimos a informar. Aunque algunos creen que es un juego divertido, el señalamiento político y mediático contra los profesionales de RTVE tiene consecuencias en la calle".

Poco después, el presidente de la corporación pública escribía otro tuit mostrando dos vídeos de otros reporteros de TVE siendo agredidos en sendas concentraciones: "Como decía, no ha sido solo a nuestro compañero de 'Malas Lenguas'. Aquí podéis ver lo que les ha pasado a nuestros compañeros de informativos en Ceuta con Jesús Navarro y al equipo de 'Mañaneros' en Madrid con Mikel Etxarri".

Como decía, no ha sido solo a nuestro compañero de Malas Lenguas. Aquí podéis ver lo que les ha pasado a nuestros compañeros de informativos en Ceuta con @JesusNavarro y al equipo de Mañaneros en Madrid con @mikel_etxarri3 https://t.co/Y9sBMZhX9e pic.twitter.com/H7GqgostSE — José Pablo López (@Josepablo_ls) September 2, 2026

En un tercer y último mensaje en X, José Pablo López muestra una bochornosa imagen que se ha podido ver en 'Malas Lenguas'. En la instantánea se ve a un grupo de personas mano en alto, haciendo el saludo fascista. "Si ver esta imagen no te indigna es que algo va muy mal. Hoy la hemos visto en directo en TVE", ha sentenciado el directivo.