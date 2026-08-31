El público de RTVE dicta su veredicto al nuevo 'Malas Lenguas' con Gonzalo Miró y los fichajes de Esther Palomera y Ana Hinestrosa

Este lunes 31 de agosto ha sido día de estrenos en RTVE. A las novedades visuales de 'Mañaneros 360' y 'Directo al grano' así como la nueva imagen del 'Telediario' se ha sumado el estreno de la nueva etapa de 'Malas Lenguas' con Gonzalo Miró como presentador junto a las incorporaciones de Esther Palomera y Ana Hinestrosa tras el salto de Jesús Cintora a las mañanas junto a Adela González, Miriam Moreno y Ane Ibarzabal.

Así, Esther Palomera ha debutado como presentadora de televisión después de haber dicho adiós a 'El programa de Ana Rosa' tras 15 años formando parte de la tertulia del espacio matinal de Telecinco. Lo ha hecho en un formato que conoce a la perfección pues hasta ahora ha sido colaboradora del espacio durante la etapa de Jesús Cintora como presentador.

"Bienvenidos a 'Malas Lenguas' donde empezamos una nueva etapa de la mano de Esther Palomera, bienvenida. Es una nueva etapa, pero continuamos con nuestro rigor, nuestra lucha contra los bulos y nuestra manera de contar la actualidad", ha dejado claro Gonzalo Miró en una declaración de intenciones sobre la nueva temporada del programa de actualidad que se emite cada tarde en La 2 de 17:45 a 19:35 horas y posteriormente de 19:35 a 20:25 horas en La 2.

Después, 'Malas Lenguas' ha seguido con su escaleta habitual con una Esther Palomera algo nerviosa y que ha tenido un papel secundario como moderadora de la tertulia en la que han participado colaboradores como Jesús Maraña, Sarah Santaolalla, Ángeles Caballero, Javier Gállego, Mariano Alonso y Montserrat Nebrera. Todos han opinado sobre los últimos ataques de Marcos de Quinto a RTVE, la actualidad sobre Ceuta y la primera entrevista del curso de Pedro Sánchez así como la última hora en torno al ático de Isabel Díaz Ayuso.

🎙️ Pedro Sánchez vuelve y deja titulares sobre Ceuta y el ático de Ayuso



🇪🇸 El presidente del Gobierno confirma que Felipe VI visitará finalmente Ceuta “cuando se den las condiciones” y habla del papel de Marruecos y los informes del CNI



🏠 También carga contra Ayuso por la… pic.twitter.com/v4pBnFN9yC — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) August 31, 2026

Pero además para el arranque de esta nueva etapa de 'Malas Lenguas', Gonzalo Miró y Esther Palomera han tenido un invitado de excepción pues han podido entrevistar al ministro más controvertido de todo el Gobierno y que más alto y claro habla sobre todo en redes sociales como es Óscar Puente. Ambos han podido hablar con el Ministro de Transportes sobre la crisis de Ceuta y la gestión que ha realizado el ejecutivo durante este mes y la relación de España con Marruecos así como la compra del ático del gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la investigación sobre el trágico accidente de Adamuz.

Una entrevista en la que Esther Palomera si que ha cogido mayor protagonismo haciendo buena parte de las preguntas que se le han hecho a Óscar Puente demostrando su gran labor como periodista y su experiencia dentro del PSOE con un Gonzalo Miró que ha dejado a su compañera lucirse en su primer día como copresentadora del programa.

🗣️ Óscar Puente, 31 de 31 en X durante agosto



📱 El ministro de Transportes no ha dejado ni un solo día de publicar en la red social este mes. Hoy, además, ha cargado contra el PP por sus críticas sobre Ceuta



🎯 Puente responde en #MalasLenguas: "La política, en parte, es una… pic.twitter.com/m3OZccr7Bp — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) August 31, 2026

Precisamente, justo al final de la entrevista, Óscar Puente ha querido elogiar a la presentadora en su cambio de registro. "Me sorprende mucho lo bien que has cambiado de registro y es muy difícil", ha soltado el ministro. "No necesito que me haga la pelota porque no hay ningún motivo porque voy a seguir dándole caña cuando de motivos para ello", le ha respondido Esther Palomera antes de que los dos le dieran las gracias al ministro por su visita.

"Tenemos que terminar este programa con la enhorabuena a Esther por el debut y nosotros nos vamos con 'Malas Lenguas' a La 1", ha concluido Gonzalo Miró al final del tramo del espacio producido por Big Bang Media en La 2 dando paso al programa en La 1. Y ha sido ahí cuando Ana Hinestrosa se ha estrenado como copresentadora de este segundo bloque centrado en actualidad social y sucesos tras dejar Canal Sur.

El veredicto de la audiencia al estreno de Esther Palomera y Ana Hinestrosa en 'Malas Lenguas'

La nueva era de 'Malas Lenguas' con el debut de Esther Palomera y Ana Hinestrosa como presentadoras ha dado para mucho en redes sociales. Son muchos los que han aplaudido la incorporación de la periodista y directora adjunta de Eldiario.es como copresentadora. "Muy buen estreno a mi juicio. Muy bien Esther Palomera, muchas tablas. Felicidades y que duréis mucho (sin motosierra)", ha escrito una espectadora.

"Un plus de calidad", ha defendido otro. "Magnífica entrevista a Óscar Puente por Esther Palomera y Gonzalo Miró. Más claro y didáctico imposible el ministro. Enhorabuena a los entrevistadores", ha recalcado otro usuario en "X".

Muy buen estreno a mi juicio. Muy bien Esther Palomera, muchas tablas. Felicidades y que duréis mucho (sin motosierra) — María (@MndzMara) August 31, 2026

@estherpalomera enhorabuena jefa!!! Me encanta verte comerte la cámara, estás en donde debes. — Ali arla (@A_liarla) August 31, 2026

Veo a Esther Palomera bastante nerviosa, rígida y encorsetada. Es el primer día, pero irá cogiendo ritmo. #MalasLenguas — Kikito 🇵🇸🇪🇸 (@kikito_dl) August 31, 2026

Felicidades! Genial en Malas Lenguas! Me ha gustado muchísimo tu faceta de presentadora, ya que los conocimientos los tenía claros. Has estado estupenda. Y muy guapa con el look! 🍀@estherpalomera — pcado (@nubesyclaros10) August 31, 2026

Un plus de calidad @estherpalomera — Elvira Sanz (@elvira_sanz) August 31, 2026

Bienvenida Esther, encantada de verte,, ah, y los nervios es lo más normal, animo,,,, 💜

⚖️🖤🇵🇸🔻 — pilisantander ❤💛💜🔻 (@pilisantander1) August 31, 2026

Magnífica entrevista a Óscar Puente por Esther Palomeras y Gonzalo Miró. Más claro y didáctico imposible el ministro. Enhorabuena a los entrevistadores. #MalasLenguas — encarnita 🍷🍉✊️🏳️‍🌈 (@encarnanarvaez) August 31, 2026

Bravo 👏🏼 que maravilla de programa los colaboradores progresistas son grandes profesionales

ESTHER Y GONZALO 🏆👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻#MalasLenguas — Marta Socas 🇮🇨✈️ (@DieppaPepa37002) August 31, 2026

Mamá Esther Palomera PERFECTA presentando Malas Lenguas OMG — 🔻 (@lopeziboristas) August 31, 2026

No obstante, no todos han sido igual de positivos con el debut de Esther Palomera como presentadora de 'Malas Lenguas'. Así, algunos no han dudado en defender que la han visto muy nerviosa y rígida. "Se que es el primer dia y habrá que darle una oportunidad, pero la presentadora de #MalasLenguas en la 2 es un pan sin sal y me da la sensación que ni ella sabe que hace ahí. No discuto que sea una gran periodista pero en tele hay que tener algo más", ha defendido un espectador. "Mejor Gonzalo solo en la primera parte del programa", ha sentenciado otro.

Veo a Esther Palomera bastante nerviosa, rígida y encorsetada. Es el primer día, pero irá cogiendo ritmo. #MalasLenguas — Kikito 🇵🇸🇪🇸 (@kikito_dl) August 31, 2026

Mejor Gonzalo solo en la primera parte del programa #malaslenguas — República Salmerón (@Sabrilleta) August 31, 2026

Se que es el primer dia y habrá que darle una oportunidad, pero la presentadora de #MalasLenguas en la 2 es un pan sin sal y me da la sensación que ni ella sabe que hace ahí. No discuto que sea una gran periodista pero en tele hay que tener algo más... #nuevatemporada #estrenos — Sergio Perales (@sergioperales__) August 31, 2026

Esther Palomera presentando es más aburrida que ver a Stephen Hawking viendo la chimenea de Netflix. — Jose (@joisemberg) August 31, 2026

También el debut de Ana Hinestrosa ha generado comentarios con algunos incluso defendiendo que debería ser la andaluza quién acompañe a Gonzalo Miró durante el tramo de La 2 pues es mejor presentadora que Esther Palomera.

Ana es muchísimo mejor presentadora que Esther, debería ser la copresentadora también del tramo de La 2 y encima tiene ACENTO#MalasLenguas — Antonio (@ElIngeniero4844) August 31, 2026