Risto Mejide justifica lo que ha hecho en 'Todo es mentira' desde Ceuta tras adelantar su regreso a Mediaset

Aunque en un principio estaba previsto que Risto Mejide regresara de sus vacaciones este martes 1 de septiembre, el presentador ha decidido adelantar su vuelta y comenzar la nueva temporada de 'Todo es mentira' desde Ceuta. Así, el también publicista ha seguido los pasos de otros compañeros de cadena como Ana Rosa Quintana, Carlos Franganillo o Iker Jiménez y otros como Susanna Griso.

Risto Mejide ha querido viajar a la ciudad autónoma para contar en primera persona la delicada situación de la zona desde que hace poco más de un mes miles de inmigrantes cruzaran la frontera de Marruecos e irrumpieran en nuestro territorio con intención de buscar una nueva vida y una nueva oportunidad.

Así, el presentador ha arrancado esta nueva temporada de 'Todo es mentira' desde la reconocida Playa del Trampolín, que se ha convertido en los últimos días en un plató de televisión con cientos de reporteros y ahora presentadores desplazados por la ciudad para relatar la última hora de este conflicto migratorio e internacional.

"Buenas tardes, por decir algo. Aquí estamos en Ceuta tal y como prometimos. Aquí arrancamos la temporada en una situación que sinceramente ojalá no hubiéramos tenido que narrar jamás", ha empezado diciendo Risto Mejide. "Hay que estar aquí, no para pasearse ni para lucir el palmito en una situación ni hacerse las fotos o los vídeos. Aquí hay una situación crítica y lo empiezas a notar en cuanto pones el pie en la calle y hablas con la gente. Ha sido bajar de la furgoneta y la gente te agradece por haber venido", ha seguido diciendo.

Justo después, Risto ha aprovechado para lanzar una pulla a otros programas que este lunes estrenan temporada con cambios de plató, de grafismos y de presentadores. "El programa de hoy, a diferencia de otros muchos, lo importante no es lo que diga el presentador, la presentadora o la gente que está en plató. Aquí lo importante es la voz de los ceutíes, vamos a escucharles a ellos un mes y dos días después de esta crisis. Os vamos a mostrar cómo está el pueblo ceutí e independientemente de lo que os digan desde instancias institucionales aquí está ocurriendo algo muy preocupante", ha aseverado.

"Durante el programa de hoy vamos a incurrir en cosas que van a molestar a la derecha y a la izquierda, a mí me da igual. A mí lo que me importa es narrar lo que está ocurriendo aquí de verdad y por eso nos hemos tenido que venir aquí. Da igual que te pases un día, una semana, un mes o unas horas. El programa de hoy es especial porque vamos a estar porque solo así entiendes que es una situación muy distinta a lo que nos dicen desde otras instancias", ha seguido defendiendo el presentador. "Yo me niego a decir que todos los que han entrado son delincuentes o violadores o que están dando palizas por la calle. Claro que ha habido gente dispuesto a hacer el mal", ha añadido al respecto.

Justo después, Risto Mejide ha querido poner en valor lo que ha hecho Mediaset este lunes. "Me siento especialmente orgulloso de que Mediaset se haya volcado en esta jornada. Esto va más allá del estreno de un programa o de tal temporada. A mí me da igual. Lo que me importa es que mi grupo de comunicación se ha mojado y ha venido hasta aquí. No hay nadie que haya traído más presentadores a esta localización para narrar de primera mano lo que ha pasado", ha recalcado el publicista.

Finalmente, Risto Mejide ha querido también agradecer el trabajo que han realizado todos sus compañeros de 'Todo es mentira' durante el verano y en especial a Laila Jiménez. "Dejadme que salude a la jabata que ha estado ahí durante todo el verano, que lo ha estado dando todo y que lo ha hecho especialmente bien y que estoy super orgulloso de tenerla de copresentadora", ha concluido el presentador en el arranque.