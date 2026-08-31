'Salvados' anuncia la fecha de su regreso a La Sexta y da la campanada con la protagonista de su primera entrega

Ya hay fecha para el regreso de 'Salvados'. Tal y como ha anunciado Jordi Évole a través de sus redes sociales, será el próximo domingo, 6 de septiembre, cuando Gonzo vuelva a La Sexta con nuevas entregas del programa y el primero estará dedicado al "auge y caída de Rita Barberá".

"El domingo que viene vuelve 'Salvados' en La Sexta con un documental excepcional. Rita Barberá, una biografía inédita. Hablan los amigos que dejó en la política y sus rivales. Un drama shakesperiano: auge, caída, lealtades, traiciones. No os lo perdáis. La cara más cruda de la política", informa Jordi Évole a través de su cuenta de X, junto a un vídeo de algunos momentos del programa.

La que fuera alcaldesa de Valencia por el PP entre 1991 y 2015, falleció en Madrid el 23 de noviembre de 2016. Casi diez años después, 'Salvados' le dedica un especial a la que denomina como "la alcaldesa más famosa de España". Tal y como podemos ver en el avance del programa, Gonzo charlará con importantes rostros de la política, así como con amigos y conocidos de Rita Barberá.

Entre los testimonios con los que contará 'Salvados' está el del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, o su sucesor en la Alcaldía de Valencia, Joan Ribó. El programa deja claro que ningún dirigente de la Ejecutiva del PP en el momento en el que falleció Rita Barberá ha accedido a hacer declaraciones.

'Salvados' arrancará la temporada con un especial sobre Rita Barberá

"¿Cómo era Rita cuando pisaba la calle?", le pregunta Gonzo a Francisco Camps en el vídeo que ha compartido Jordi Évole. A lo que su excompañero de partido responde que "extraordinaria". "El ayuntamiento era muy suyo, por decirlo de alguna manera sencilla", asegura Joan Ribó. "Parecía imposible desalojar a Rita Barberá del poder", confiesa otro de los testimonios de 'Salvados'.

El programa de La Sexta repasa las luces y sombras de la exalcaldesa de Valencia. "Era una forma de hacer política muy soberbia" o "no debió presentarse a las últimas elecciones", son algunas de las declaraciones que se pondrán escuchar sobre ella en la próxima entrega de 'Salvados'. La que fue una de las mujeres políticas más populares de España murió sola y abandonada por los que, un día, fueron sus compañeros de partido: "Nadie se le acercaba, estaba sola en el hotel". Incluso legó a decir que "no podía más".

"¿Usted intuía que el partido se podía portar así con Rita Barberá?", pregunta Gonzo a Camps. A lo que él contesta de forma contundente: "no, jamás, nunca". Y añade: "Rita es el principio y el fin de una etapa". "Nadie de la Ejecutiva de aquel Partido Popular ha aceptado salir aquí", asegura el presentador a una de las que sí han aceptado la invitación, quien sentencia, con dureza: "Pues por algo será".