Un exdirectivo de 'Salvados' deja en evidencia a 'Antena 3 Noticias' por lo que ha hecho con el ático de Ayuso

El escándalo en torno al ático que compró la Comunidad de Madrid en el barrio de Chamberí y que supuestamente era para alojar la oficina temporal de Isabel Díaz Ayuso no cesa. Tras saltar a la luz la noticia y de dar diferentes versiones que no cuadraban, el ejecutivo madrileño ha anunciado la venta de dicho inmueble. Una información que muchos medios han ocultado y que otros han minimizado como ha sucedido en 'Antena 3 Noticias'.

Así, estos días está llamando la atención el silencio mediático que se ha hecho del asunto de la compra del ático por parte del gobierno de Isabel Díaz Ayuso por parte de algunos medios. De hecho, Javier Ruiz se ha atrevido a señalar este jueves en 'Mañaneros 360' a los periódicos de derechas que no han sacado la noticia en sus páginas así como a Telemadrid después de haber ocultado la noticia.

Mientras que en las cadenas privadas el tratamiento ha sido diverso. Por ejemplo, en 'Informativos Telecinco' si que han situado la noticia dentro de su bloque de titulares aunque no lo han abordado hasta 20 minutos después de analizar la última hora sobre la crisis migratoria en Ceuta, los incendios forestales y el caso Zapatero. Mientras, 'Antena 3 Noticias' con Sandra Golpe no lo llevaba en titulares y se ha conformado con informar de forma breve en apenas 20 segundos tras hablar de la crisis migratoria en Ceuta, de la última hora del caso Zapatero y de que Begoña Gómez ya disponía de su pasaporte.

De hecho, ni siquiera Sandra Golpe, la presentadora titular y directora de la edición de las 15:00 horas se ha referido a ese asunto. Ha sido Raúl Marqueta quién explicaba la noticia de forma muy resumida. "Y finalmente después de la polémica, la Comunidad de Madrid ha decidido poner a la venta el ático de Isabel Díaz Ayuso que iba a utilizar como oficina mientras durase las obras de la sede del gobierno autonómico. Se va a vender con otros cuatro inmuebles, el dinero se va a donar a los afectados por los incendios y a la reconstrucción de las zonas arrasadas por el fuego", han sido sus palabras al respecto.

Es por ello, por lo que algunos en redes no han dudado en señalar a 'Antena 3 Noticias' por el escaso tratamiento que ha hecho de esta noticia que ha puesto en jaque al gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Uno de los que no se ha quedado callado ha sido Juanlu Palois, quien fuera productor y uno de los creadores de 'Salvados' junto a Jordi Évole.

"Interesante el tratamiento que ha hecho hoy al mediodía Antena 3 Noticias de la venta del ático de Ayuso. Un breve de 20 segundos. En el sumario inicial: Ceuta, incendios y “cuenta atrás para el eclipse”. Faltan 13 días para el eclipse. Normal empezar la cuenta atrás", ha denunciado el periodista.

Interesante el tratamiento que ha hecho hoy al mediodía A3Noticias de la venta del ático de Ayuso. Un breve de 20 segundos. En el sumario inicial: Ceuta, incendios y “cuenta atrás para el eclipse”. Faltan 13 días para el eclipse. Normal empezar la cuenta atrás. — JuanLu De Paolis (@juanludepaolis) July 30, 2026

Pero no ha sido el único, pues una socióloga y ex profesora de la Universidad Complutense de Madrid también se ha sumado a la crítica al informativo de Antena 3 por su forma de abordar el asunto sobre Ayuso. "Telediario de antena 3 : inmigración como descontrol e invasión; zapatero, un clásico y un minuto; y en secundario nivel, lo de ayuso hacia el final . La 1 le da mayor entidad hoy al tema que es grave . Cómo se construye el relato para unos y otros", ha escrito.