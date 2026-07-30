'Valle Salvaje', avance del capítulo 456 del viernes 31 de julio: la decisión sobre el hijo de Adriana y desconcierto por Mercedes en RTVE

En el capítulo 456 de 'Valle Salvaje', que La 1 emitirá este viernes 31 de julio, José Luis no da crédito ante la denuncia de Enriqueta por morosidad y se encara con ella.

Paralelamente, Enriqueta se interesa por saber cómo va la relación de su hijo con Manuela y le deja claro a Braulio que la joven es su pieza más importante para sus planes. Mientras, Manuela le muestra sus dudas a Alejo sobre su primo.

Rosalía se atreve a decirle a Rafael que lo que necesita María es una madre y no un galeno. Asimismo, Rosalía insiste a Luisa y Bárbara que le robaron a su hija y ellas tratan de saber qué es lo que pasó aquella noche. Y Petra le confiesa a Pura que ha tomado una decisión definitiva sobre el hijo de Adriana.

Dámaso se encara con Victoria y le dice que va a hablar con Mercedes por las buenas o por las malas y ella le contesta que tendrá que ser por las malas. Después, ambos quedan desconcertados ante la inesperada transformación de Mercedes. ¿Qué ha pasado con la duquesa de Miramar?

Pepa le deja claro a Martín que su historia con Francisco se acabó y tiene que pasar página. Por su parte, Nicolás se molesta con Matilde por no colocar todos los productos por orden alfabético.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Rosalía le confesaba Leonor que cada día que pasa está más convencida de su teoría sobre Rafael y que cambió a su hijo muerto por María.

Por su parte, Rafael le pedía a don Hernando que no quiere que en la comarca se pueda entender que se están aprovechando de él ante su delicada situación financiera.

Pepa se desahogaba con Matilde y llegaba a la conclusión de que la marcha de Francisco del Valle es por su culpa porque no supo entender las necesidades de su prometido. Pero a la vez reconocía que está muy enfadada con él por marcharse de esa manera.

Enriqueta le pedía a su hijo Braulio que se deje de dudas y vaya directamente a por Manuela y él le pedía que le deje tranquilo. Mientras, Matilde insistía en que no confía nada en el negocio que le ha propuesto Nicolás a Atanasio.

Bárbara le pedía a Luisa que por favor sigan trabajando juntas para dar de una vez por todas con la verdad sobre el robo de los bebés y ambas terminaban reconciliándose. Además le dejaba ver sus dudas sobre que Victoria fuera la encargada del intercambio de su sobrino por María.

Petra mostraba su desesperación por tener que seguir ocultando toda la verdad y vivir comidas por la culpa mientras Pura le advertía que las cosas pueden cambiar pronto.

Enriqueta anunciaba a José Luis y don Hernando que no va a esperar más para recibir lo que por justicia es suyo y de su familia y por ello ha denunciado a José Luis. Y por último, Victoria le dejaba claro a Mercedes que la necesita de vuelta.