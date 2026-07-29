'Valle Salvaje', avance del capítulo 455 del jueves 30 de julio: una reconciliación y José Luis, denunciado en RTVE

En el capítulo 455 de 'Valle Salvaje', que La 1 emitirá este jueves 30 de julio, Rosalía le confiesa Leonor que cada día que pasa está más convencida de su teoría sobre Rafael y que cambió a su hijo muerto por María.

Por su parte, Rafael le pide a don Hernando que no quiere que en la comarca se pueda entender que se están aprovechando de él ante su delicada situación financiera.

Pepa se desahoga con Matilde y llega a la conclusión de que la marcha de Francisco del Valle es por su culpa porque no supo entender las necesidades de su prometido. Pero a la vez reconoce que está muy enfadada con él por marcharse de esa manera.

Enriqueta le pide a su hijo Braulio que se deje de dudas y vaya directamente a por Manuela y él le pide que le deje tranquilo. Mientras, Matilde insiste en que no confía nada en el negocio que le ha propuesto Nicolás a Atanasio.

Bárbara le pide a Luisa que por favor sigan trabajando juntas para dar de una vez por todas con la verdad sobre el robo de los bebés y ambas terminan reconciliándose. Además le deja ver sus dudas sobre que Victoria fuera la encargada del intercambio de su sobrino por María.

Petra muestra su desesperación por tener que seguir ocultando toda la verdad y vivir comidas por la culpa mientras Pura le advierte que las cosas pueden cambiar pronto.

Enriqueta anuncia a José Luis y don Hernando que no va a esperar más para recibir lo que por justicia es suyo y de su familia y por ello ha denunciado a José Luis. Y por último, Victoria le deja claro a Mercedes que la necesita de vuelta.

Enriqueta, don Hernando y José Luis en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Nicolás le advertía a Atanasio que hay oportunidades que solo pasan una vez en la vida y su amigo le dejaba claro que confía totalmente en el negocio que le propone y que por ello tienen que conseguir convencer a Matilde. Sin embargo, ella no estaba por la labor de invertir.

Pepa no se reprimía y cargaba contra Francisco en presencia de Amadeo asegurando que su hijo es un cobarde y un mentiroso tras abandonarla y romper con su propuesta de matrimonio sin dar señales de vida.

Alejo insistía en averiguar qué ha pasado entre Bárbara y Luisa y la doncella le decía que lo único que ha sucedido es que han tenido un roce. Y él trataba de saber si tiene que ver la fecha del aniversario de Adriana.

Dámaso se encaraba con Victoria y le advertía que espera que no sea tan necia de estar tramando algo contra él junto a Mercedes y terminaba amenazándola con acabar con ella.

Enriqueta se enfrentaba con don Hernando asegurando que no le gusta que le tomen el pelo y el marqués le dejaba claro que no tolera que le hable en ese tono. Mientras, Manuela le paraba los pies a Braulio.

Y en el homenaje a Adriana, Luisa y Bárbara se reconciliaban mientras Rafael logra conmover a Rosalía. ¿Será el inicio de una nueva alianza?