Manu Sánchez regresa este jueves a La 1 con 'El perro andaluz' por última vez esta temporada, firmando su octava emisión y despidiéndose del público hasta septiembre. El humorista aprovechará el último programa del curso para anunciar en exclusiva al representante de España en Eurovisión Junior 2026 y recibirá a una última tanda de invitados de alto nivel a las 22: 55 horas.

Tras firmar un 12.6% de share y 896.000 espectadores en su última emisión, el andaluz regresa al prime time de La 1 este jueves con la tarea de desvelar quién será el joven talento que represente a nuestro país en la edición infantil de Eurovisión, que tendrá lugar el próximo 24 de octubre en Malta. Pero esta no será la única sorpresa de su última entrega de la temporada.

Lolita y Santiago Segura, los últimos invitados de Manu Sánchez en 'El perro andaluz'

La primera en pasar por el sofá en la emisión final de 'El perro andaluz' este jueves será Lolita, que visitará por primera vez a Manu Sánchez para hacer un extenso repaso de su trayectoria y su vida dedicada a los escenarios, así como los temas que más "le hacen ladrar". La cantante se enfrentará al archivo de RTVE con Doña Carmen Fuentes al frente y a alguna de las emblemáticas preguntas de Jesús Quintero, como viene siendo habitual en la sección 'El perro verde' del programa.

El siguiente en pisar el escenario será Santiago Segura, que visitará al humorista en Sevilla para debatir sobre el cine, la actualidad y reflexionar sobre las historias que más han marcado su trayectoria como actor y director. En este punto de la noche se unirá María Galiana con su sección 'Palabras mayores' para reflexionar desde la cultura, la experiencia y el sentido común.

El anuncio del representante de Eurovisión Junior 2026, en exclusiva

Entre las secciones que regresan para la última cita de 'El perro andaluz' se encuentra también la de María Pelae, que tras el arrollador éxito de su primer número musical en el programa volverá a llenar el escenario con su voz y un alegato a favor de la libertad de expresión y el compromiso de los artistas que de seguro recibirá una nueva lluvia de aplausos en redes sociales. Y tanto Lolita como Santiago Segura pasarán por el 'Confesionario' de Manu Sánchez para responder sin filtros a las preguntas más comprometidas del humorista.

Por si fuera poco, como decimos, Manu Sánchez también cuenta con una gran exclusiva para este fin de temporada. Y es que 'El perro andaluz' será el encargado de anunciar por primera vez quién será nuestro representante en Eurovisión Junior 2026, cuya final se celebrará el próximo 24 de octubre en Malta.

Así, el humorista despedirá su primera temporada en TVE este jueves con grandes datos respaldando su programa de entrevistas y humor en la televisión pública. A la espera de conocer las cifras de audiencia de su programa final, Manu Sánchez cuenta con una media del 16,7% de share y más de 1,2 millones de espectadores, en parte por la influencia del Mundial de fútbol 2026 en algunas de sus emisiones, como en su máximo de temporada cuando anotó un gran 22,5% de cuota de pantalla y 1.745.000 espectadores tras el partido España-Austria.