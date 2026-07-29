Javier Ruiz cerca a Ayuso en TVE con la pregunta que nadie se atreve sobre el ático y Pedro Piqueras deja un vaticinio atronador

A diferencia de la competencia, Javier Ruiz sí ha abordado en 'Mañaneros 360' de RTVE la polémica compra de un ático de lujo en una exclusiva calle del distrito de Chamberí (Madrid) a Isabel Díaz Ayuso por parte de la Comunidad de Madrid. Un inmueble de casi 500 metros cuadrados, con 200 de terraza, cinco habitaciones y cinco baños, y tasado en un precio que se movería entre los cuatro y seis millones de euros. Y otro detalle elocuente más: se sitúa en la misma zona (a escasos metros) donde la pareja de la presidenta posee otra vivienda.

Desde el gobierno de Ayuso se argumenta que se ha adquirido como "oficina de trabajo" ante los próximos trabajos de rehabilitación que se van a acometer en la sede oficial de la Puerta del Sol. Sin embargo, no habría ninguna obra prevista y presupuestada a corto plazo, el gasto no se encuentra registrado en Madrid Planifica y, para más inri, no consta en el Portal de Transparencia. Es más, el contrato es del 14 de abril, pero no se ha dado cuenta de él hasta ahora, momento en el que el periódico El País lo ha destapado. Algo que ha levantado grandes suspicacias.

Con todo, y poniendo el acento en los 485 metros cuadrados de extensión y en los entre 4 y 6 millones de euros de valor, lo que constata que, innegablemente, es un opulento inmueble; Javier Ruiz, en un ejercicio de profesionalidad intachable, ha planteado las preguntas que todo periodista debería formular en un día como hoy. Las recogemos a continuación:

"La primera, una pregunta de espacio. ¿No hay espacio en los diez edificios que tiene Madrid Planifica para la Presidenta y hay que comprar un ático de lujo nuevo? La segunda, de licencia. ¿Se monta una oficina en un piso sin licencia para oficina? ¿Se compra esto para darle el uso de oficina a un piso particular? La tercera, de ocio. ¿Para qué 200 metros cuadrados de terraza? ¿Para descomprimir de la oficina? La cuarta, de transparencia. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué no se ha informado? El contrato es de abril y no estaba presupuestado en Madrid Planifica. Estamos a las puertas de agosto y no se ha sabido hasta que El País ha destapado esto. Y la quinta pregunta es de demagogia. Valorado entre 4 y 6 millones de euros. El PP en cada partida ha jugado el populismo del cáncer, del fuego y de cuánto se podría hacer con... Y ahora, ¿cuánto se podría hacer en brigadas forestales con seis millones de euros?".

Cinco incontestables cuestiones que Javier Ruiz no se ha reprimido desde su puesto en La 1 de RTVE, lamentando, a su vez, la poca transparencia por parte de la Comunidad de Madrid a la hora de defender esta controvertida operación de compra. De hecho, interpelada por ello, Isabel Díaz Ayuso ha justificado la misma por las supuestas obras temporales en la sede oficial: "Habrá una reforma integral en Sol porque hacía décadas que no se llevaba a cabo una".

Pedro Piqueras da la puntilla: "Es una polémica que le va a golpear duramente a Ayuso"

No obstante, en esta pobre explicación Javier Ruiz ha visto una clarísima "incoherencia": "¿Por qué no un alquiler si es temporal? ¿Para qué una adquisición o una compra entonces?". Una pregunta que ha suscrito a continuación Pedro Piqueras, que ha sido demoledor sobre este asunto en su intervención en 'Mañaneros 360'.

"Creo que es una polémica que no le va a venir bien a Ayuso, sobre todo en este momento en el que hay incendios por todas partes y con los bomberos quejándose de lo que cobran y del tipo de contrato que tienen. En una situación así, que se produzca la noticia de que la Presidenta de Madrid va a tener un ático a su disposición comprado cuando se podría haber alquilado, llama la atención", ha sentenciado el veterano periodista y comunicador sin cortapisas.

"Luego, hay otra cuestión: el oscurantismo siempre es muy malo en política. En este caso, si la compra se ha firmado en el mes de abril y lo sabemos ahora, quiere decir que había una ocultación. No sé si premeditada o porque se les pasó, pero ha habido una ocultación. Y eso, como el hecho de que haya sido una compra, es muy llamativo. Es una polémica que le va a golpear duramente a Ayuso", ha augurado Pedro Piqueras para rematar.