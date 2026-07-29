El público dicta sentencia a 'Los Creyentes', nuevo thriller de Netflix con José Coronado, y hay división y un comentario repetido

Sabiendo que José Coronado es sinónimo de éxito, no es de extrañar que Netflix siga contando con el actor para muchos de sus proyectos. A la espera de lanzar el 25 de septiembre 'El problema final', nueva serie basada en la novela de Arturo Pérez-Reverte, la plataforma estrenaba el pasado viernes 24 de julio el largometraje 'Los Creyentes', que, en pocos días, se ha convertido en número 1 en España en el apartado de películas más populares.

La película, producida por El Desorden Crea y con dirección de Roger Gual ('Clanes', 'El desorden que dejas'), cuenta con un guion que supone la vuelta conjunta de Carlos Montero y Darío Madrona tras 'Élite'. Ambos también actúan como productores ejecutivos junto a Diego Betancor. Por su parte, Juana Jiménez está al cargo de la dirección de fotografía.

'Los Creyentes' es un thriller psicológico protagonizado por José Coronado y Stephanie Magnin ('La fiera', 'La moderna'). Completan el reparto los actores Fanny Gautier ('Olympo', 'Mía es la venganza') en el papel de Lucía y Alberto Olmo ('Mala influencia', 'Amar es para siempre') como Arón; así como Mabel del Pozo ('Soy Nevenka').

Así es 'Los Creyentes' con José Coronado

'Los creyentes' cuenta la historia de Ruth (Stéphanie Magnin), una mujer de 30 años que lleva un tiempo distanciada de su familia y regresa a casa cuando su madre muere en extrañas circunstancias.

Allí se reencuentra con su padre, Martín (Jose Coronado), que desde la jubilación parece haberse convertido en un tipo gruñón, agresivo y creyente en una siniestra teoría conspiranoica que le obsesiona.

La relación entre los dos es tan tensa, y el comportamiento de él tan errático, que Ruth comienza a sospechar que Martín pudo ser el responsable de la muerte de su madre. ¿Es posible que esté compartiendo techo con un asesino?

El veredicto de la audiencia a 'Los Creyentes'

Tras el lanzamiento de 'Los Creyentes', la audiencia que ya la ha visto no ha dudado en utilizar las redes sociales para dejar claro su veredicto. Y hay bastante división entre los que recomiendan ver este nuevo thriller de Coronado y aplauden el buen trabajo del veterano intérprete y los que, en cambio, no se han visto seducidos por esta producción.

"Thriller por encima de la media acerca de la conspiración paranoica con gran trabajo de sus protagonistas", destaca uno de los espectadores que ya la ha consumido. "Las conspiranoias, parecen ser inherentes al ser humano… No sólo son personas con mucho tiempo y ganas de ser especiales. Hay un montón de gente que cree lo que quiere creer. Recomendable", confiesa otro.

#Película #LosCreyentes #Netflix las conspiranoias, parecen ser inherentes al ser humano… No sólo son personas con mucho tiempo y ganas de ser especiales. Hay un montón de gente que cree lo que quiere creer. Recomendable: https://t.co/yfk8M7cBxz — Claudio Gregoire (@claudiogregoire) July 26, 2026

Thriller por encima de la media acerca de la conspiración paranoica con gran trabajo de sus protagonistas. #Loscreyentes #JoseCoronado pic.twitter.com/wUrmm759gR — Francisco Javier Aragon Martin (@Francis77690515) July 25, 2026

Vista ahora @NetflixES #LosCreyentes 📺🎥🍿#StephanieMagnin #JoseCoronado #AlbertoOlmo

Un thriller familiar que lo sostiene #StphanieMagnin y #JoseCoronado pero su falta de ritmo y un desenlace demasiado claro impiden que sus buenas ideas dejen huella.

La doy un aprobado. pic.twitter.com/bgBrkQI1lq — Diego Cuenca Becerra (@Diegol_76) July 28, 2026

Un buon thriller ad orologeria — buona premessa, esecuzione un po' prevedibile nel finale. #LosCreyentes Oltre la verità pic.twitter.com/qbwgpfCJ9f — 📺 / GORKA JERZY (@gudni94) July 25, 2026

Que gran actor es José Coronado #LosCreyentes — sfcontre455 (@sfcontre455) July 28, 2026

No es para tirar cohetes, pero entretiene. Nos ha gustado, pero creo que le falta algo..... No quiero destripar la peli. #LosCreyentes Jose Coronado #josecoronado #Netflix pic.twitter.com/jPV3NbM4FR — Rafa Verchili Verchili (@VerchiliRafa) July 26, 2026

Pero, como decimos, no todos piensan lo mismo. Otros han sido más rotundos al cuestionar esta nueva película. "He pasado de puntillas por #LosCreyentes. Coronado en modo automático y la verdad que lo peor es el final. Un desperdicio, una manifestación con mascaras y no aparece la policía con los bastones repartiendo. Eso le quita autenticidad a la cinta, qué lastima", valora otro usuario.

#loscreyentes Ayer perdí hora y media viendo esta película q solo me confirmó q cuando una persona esta mal de la cabeza no hay forma de reconducirla,va con su paranoia hasta incluso la muerte como es el caso d la película. — Alpina (@amukike) July 27, 2026

Critican #LosCreyentes como thriller, olvidando que su valor real es el retrato social que hace, poniendo el dedo en la llaga en grupos negacionistas y mostrando lo fácil que es caer en su paranoia.



Consolidarlo como subgénero sería una victoria frente al delirio conspirativo. pic.twitter.com/CYT7NyYEfd — PantallasYPalabras📽📚♀️ (@Feminista24H) July 27, 2026

He pasado de puntillas por #LosCreyentes Coronado en modo automático y la verdad lo peor el final. Un desperdicio, una manifestación con mascaras y no aparece la policía con los bastones repartiendo. Eso le quita autenticidad a la cinta, q lastima 😩 pic.twitter.com/OSgWfQWDDZ — Pristimus III El Pasmado (@Pristimus3) July 27, 2026

#LosCreyentes no empieza mal siendo de nuevo el típico thriller con José Coronado haciendo el mismo papel una y otra vez.

Su primera mitad engancha por el simple hecho de querer saber quién fue el asesino pero poco a poco se va diluyendo con una segunda mitad malísima.

Una pena. pic.twitter.com/w5MAS6w2Bb — Guilty Remnant (@MikelMetal) July 24, 2026

Y si hay un comentario que se repite es que 'Los creyentes' parece una especie de biopic del Miguel Bosé de la actualidad, que se caracteriza por su negacionismo.

No sabía que #LosCreyentes era el biopic malo (y burdo) de Miguel Bosé. pic.twitter.com/rqU5DTlw7Q — Fon (@fon_lost) July 24, 2026