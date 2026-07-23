Netflix fija la fecha del estreno de 'Aquel', la serie biopic de Raphael: Reparto completo y primeras imágenes

Cada vez son más los artistas que tienen su propio biopic. Si Rocío Jurado y Chiquito de la Calzada tendrán los suyos en RTVE, este jueves ha sido Netflix quién ha revelado todos los detalles de 'Aquel', la serie que recorrerá la vida y trayectoria de otro de nuestros artistas más queridos, Raphael.

Así, la serie biográfica sobre la vida del reconocido cantante español verá la luz en Netflix tanto en España como en Latinoamérica el próximo 9 de octubre. Asimismo, la plataforma ha lanzado las primeras imágenes de la ficción.

Javier Morgade ('Culpa tuya', 'El jardinero') y Carlos Santos ('El refugio atómico', '1992') encarnan a Raphael en dos etapas de su vida: la juventud y la madurez, respectivamente, en una historia que recorre las luces y sombras del artista.

Completan el reparto de 'Aquel', los actores Francesco Carril ('Los años nuevos', 'La virgen de agosto'), Natalia Varela ('Ella es tu padre', 'No te puedes esconder'), Pepa Aniorte ('Sueños de libertad', 'La caza. Guadiana') y Manolo Caro ('Entrevías', 'Feria: la luz más oscura'), entre otros.

La trayectoria de un artista. La música de varias generaciones. 'Aquel', la miniserie basada en la vida Raphael, llega el 9 de octubre. pic.twitter.com/vpwDwjaj2c — Netflix España (@NetflixES) July 23, 2026

La serie es una producción de DLO Producciones ('El jardinero', 'Ni una más') en asociación con Caracol Televisión. Está dirigida por Tito López Amado ('Ángela', 'Heridas'), Javier Pulido ('La Promesa', 'La Favorita 1922') y Beatriz Sanchís ('Nacho'), y cuenta con José Manuel Lorenzo como productor y con Jacobo Martos como productor asociado. El guion ha sido escrito por Ignacio del Moral ('El Marqués'), Paloma Rando ('Mariliendre') y Adrià P. Xancó ('Las largas sombras'. Como productores ejecutivos participan Nacho Bolonio, Dago García, Gonzalo Cordoba, Asier Aguilar, Lisette Osorio y José Manuel Lorenzo.

Así es 'Aquel', la serie sobre Rapahel en Netflix

Carlos Santos como Raphael en 'Aquel'

'Aquel' es una serie biográfica de ocho episodios que cuenta la vida de Raphael, desde sus humildes orígenes en la España de posguerra hasta la conquista de los grandes escenarios internacionales.

La serie retrata el ascenso imparable de un artista irrepetible: sus pasiones más íntimas, sus grandes éxitos, sus conflictos personales y los fantasmas que le han acompañado a lo largo de toda su vida.

Con escenarios que van de Madrid a Las Vegas, pasando por Moscú, París o Acapulco, Aquel es un viaje emocional a través de cinco décadas llenas de luces y sombras. Una historia conmovedora que revela al hombre detrás del mito.

Imagen de 'Aquel'