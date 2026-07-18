El público dicta sentencia a 'El mapa de los anhelos', nueva serie de Netflix: hay división y una crítica repetida por un detalle

Ante el gran éxito de las adaptaciones de novelas juveniles y el fenómeno de algunas de ellas como 'El verano que nos enamoramos' o 'Culpables' en Prime Video; Netflix lanzaba este viernes 'El mapa de los anhelos', su nueva miniserie española que adapta la novela homónima de la escritora Alice Kellen publicada por Editorial Planeta.

Alicia Falcó ('El refugio atómico') encabeza el reparto de esta miniserie de Netflix dando vida a Greta mientras que Pablo Álvarez ('La favorita 1922') interpreta a Will y Georgina Amorós ('Élite', 'Segunda muerte') se mete en la piel de Lucy. Completan el reparto Laia Marull ('La terra negra', 'La inocencia'), Mario de la Rosa ('La casa de papel', 'Bienvenidos a Edén'), y Ramón Barea ('Cuatro paredes', 'Todos los saben'), entre otros.

'El mapa de los anhelos' cuenta con la dirección de Laura M. Campos y Gemma Ferraté, con Isa Sánchez como guionista y está producida por Brutal Media ('Asalto al banco central', 'Bienvenidos a Edén') con Arlette Peyret y Raimon Masllorens como productores ejecutivos.

Así es 'El mapa de los anhelos'

'El mapa de los anhelos' narra la conmovedora historia de Greta (Alícia Falcó), quien asegura haber nacido con el propósito de salvar a su hermana Lucy (Georgina Amorós), que padece leucemia, a través de sus células madre.

Sin embargo, los acontecimientos toman un giro inesperado y Lucy fallece, dejando a Greta con un profundo vacío existencial. Antes de partir, Lucy crea "El mapa de los anhelos", un juego que desafía a Greta a enfrentar su dolor y descubrir su propio camino.

En este viaje, Greta conocerá a Will (Pablo Álvarez), un enigmático joven con un pasado que lo atormenta. ¿Podemos amar a alguien sin amarnos a nosotros mismos?

El veredicto de la audiencia a 'El mapa de los anhelos'

En apenas 24 horas desde su estreno, 'El mapa de los anhelos' se ha situado como la segunda serie más vista en España dentro del Top 10 de series mientras que está número 1 en tendencias por delante de 'Torrente Presidente' o de otro estreno como la película de 'Hearstopper para siempre', con la que Netflix cierra la serie basada en las novelas gráficas de Alice Oseman.

En lo que respecta a los comentarios de la audiencia en redes, son muchos los que aplauden la adaptación que ha hecho Netflix de la novela. Así, son bastantes comentarios los que señalan que están llorando mucho con la historia de la serie protagonizada por Alicia Falcó, Pablo Álvarez y Georgina Amorós. "Nunca llore tanto con una serie como lo hice viendo #ElMapaDeLosAnhelos igualmente es una muy buena miniserie", asegura una espectadora.

"Super recomendada la adaptación de “el mapa de los anhelos” no se si el libro será igual pero llorando a moco tendido, que bonita serie", confiesa por su parte otra usuaria.

2 capítulos vistos de la serie #Elmapadelosanhelos y dos capítulos que he llorado .

Me está gustando mucho — CLAU💜 (@ClauJori) July 18, 2026

Nunca llore tanto con una serie como lo hice viendo #ElMapaDeLosAnhelos igualmente es una muy buena miniserie — Jen 🖤 (@lanzan1cl) July 18, 2026

diría que es de las mejores adaptaciones que ha hecho netflix, lloré con el libro y he llorado con la serie, qué bonita 🥺😭 #ElMapaDeLosAnhelos — lucía⸆⸉ (@luciggar) July 17, 2026

Si el libro #ElMapaDeLosAnhelos ya me había destruido en su momento, ver la serie fue un viaje igual de intenso pero aun más doloroso. Hay historias que lees y te conmueven, pero hay otras que te miran de frente porque se parecen demasiado a tu propia vida. 😔 pic.twitter.com/mq7kWKCZOv — yanis ♓✨ ¦ 66 | 46 | 22 | 44 🏒 (@yaniiiss_xo) July 18, 2026

termine llorando mirando#ElMapaDeLosAnhelos



que libro y serie hermosa 😭😭 — Agus Legui (@__aguslegui) July 18, 2026

super recomendada la adaptación de “el mapa de los anhelos” no se si el libro será igual pero llorando a moco tendido, que bonita serie🥲 — marts🤍 (@mmaartsssss) July 17, 2026

No tenía ningún tipo de expectativa con #ElMapaDeLosAnhelos pero la pluma de Alice es mágica, no había leído este libro, pero se nota su esencia que la hace única. Tenía muchos prejuicios con los actores, pero no me han decepcionado como esperaba, en especial él, no lo conocía. — ...Bek... (@_kelebekus_) July 17, 2026

Me he terminado ya la serie.. no podía irme a dormir! Me ha encantado, me tendré que leer el libro🤭#ElMapaDeLosAnhelos — Naiari (@Naiari_13) July 18, 2026

Vistos dos capitulos de #elmapadelosanhelos y joder....duele ....el tema del duelo es algo bastante jodido y a mí parecer, poco tocado en ficción — Roser (@Roser2505) July 17, 2026

Gostei muito,bem desenvolvida as histórias de Lucy e Greta,Greta e Will,Will e o amigo que morreu,Lucy e Will🤍 todas bem emocionantes tbm.#ElMapaDeLosAnhelos #OMapaDosDesejos. — Carla🦋 (@CarlaDiasB) July 17, 2026

Terminada El mapa de los Anhelos

No he tenido el placer de leerme antes el libro, así que no puedo comparar, pero la miniserie como tal me ha encantado. Es tan bonita, y los actores tienen química, cosa que en otras adaptaciones no se da el caso xd — Mai & That ✨ (@maizenensalada) July 18, 2026

Admito que No le tenía fe a la adaptación de el mapa de los anhelos y me ha dejado destrozada 🤧 — 𝖆𝖓𝖆 𓏲ּ𝄢 #HOTD🖤 (@sourstormborn) July 18, 2026

Estoy por terminar la miniserie del mapa de los anhelos y la verdad a pesar de que no le es 100% fiel al libro expresa bastante bien el mensaje principal del libro que es sanar la muerte de un familiar bastante cercano y como alejarse del mundo nunca es una opción sana. — biore ☆ (@smmcqueen1) July 18, 2026

Bueno, soy bastante quisquillosa cuando adaptan un libro a una serie/pelicula, es la primera vez que en Netflix veo una buena adaptación de un libro como lo es: El mapa de los anhelos 🥲 — Abru ⋆.ೃ࿔*:･ (@abrilmarcelli_) July 17, 2026

No obstante, no todo han sido críticas positivas pues algunos lectores fieles a la novela original han cuestionado algunas cosas de la adaptación de Netflix. "Cómo te explico que la escena del espejo en la serie tiene 0 contexto. Me hizo llorar lo más grande leyéndola, es una escena súper emotiva e importante y en la serie la he sentido metida con calzador y que no tiene sentido porque no conoces bien a Grace/Greta", se queja una lectora de la novela.

Otros han ido más allá y han cuestionado la elección de los actores protagonistas bien porque no se los imaginaban así o bien porque consideran que no están a la altura de la interpretación de dichos personajes.

ya empiezan a cambiar cosas del libro 🥲 #Elmapadelosanhelos — Scofield (@Scofield1999sfc) July 18, 2026

Cómo te explico que la escena del espejo en la serie tiene 0 contexto. Me hizo llorar lo más grande leyéndola, es una escena súper emotiva e importante y en la serie la he sentido metida con calzador y que no tiene sentido porque no conoces bien a Grace/Greta#elmapadelosanhelos — María ♡ (@MariiaMoorales) July 17, 2026

Definitivamente así no me imaginaba a los protagonistas… #elmapadelosanhelos — Getaway (@speaknigth) July 17, 2026

Lo único que no entiendo de la adaptación de el mapa de los anhelos es que van como rápido ósea yo para llegar donde GRACE (Greta 🙄) iba a las terapias ya iba por el 30% del libro (creo) son 6 capitulos y apenas todo esto pasa en el 1 🤯 — Kati✨ (@2Kati15) July 18, 2026