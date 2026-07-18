El público dicta sentencia a 'El mapa de los anhelos', nueva serie de Netflix: hay división y una crítica repetida por un detalle

Ante el gran éxito de las adaptaciones de novelas juveniles y el fenómeno de algunas de ellas como 'El verano que nos enamoramos' o 'Culpables' en Prime Video; Netflix lanzaba este viernes 'El mapa de los anhelos', su nueva miniserie española que adapta la novela homónima de la escritora Alice Kellen publicada por Editorial Planeta.
Alicia Falcó ('El refugio atómico') encabeza el reparto de esta miniserie de Netflix dando vida a Greta mientras que Pablo Álvarez ('La favorita 1922') interpreta a Will y Georgina Amorós ('Élite', 'Segunda muerte') se mete en la piel de Lucy. Completan el reparto Laia Marull ('La terra negra', 'La inocencia'), Mario de la Rosa ('La casa de papel', 'Bienvenidos a Edén'), y Ramón Barea ('Cuatro paredes', 'Todos los saben'), entre otros.
'El mapa de los anhelos' cuenta con la dirección de Laura M. Campos y Gemma Ferraté, con Isa Sánchez como guionista y está producida por Brutal Media ('Asalto al banco central', 'Bienvenidos a Edén') con Arlette Peyret y Raimon Masllorens como productores ejecutivos.
Así es 'El mapa de los anhelos'
'El mapa de los anhelos' narra la conmovedora historia de Greta (Alícia Falcó), quien asegura haber nacido con el propósito de salvar a su hermana Lucy (Georgina Amorós), que padece leucemia, a través de sus células madre.
Sin embargo, los acontecimientos toman un giro inesperado y Lucy fallece, dejando a Greta con un profundo vacío existencial. Antes de partir, Lucy crea "El mapa de los anhelos", un juego que desafía a Greta a enfrentar su dolor y descubrir su propio camino.
En este viaje, Greta conocerá a Will (Pablo Álvarez), un enigmático joven con un pasado que lo atormenta. ¿Podemos amar a alguien sin amarnos a nosotros mismos?
El veredicto de la audiencia a 'El mapa de los anhelos'
En apenas 24 horas desde su estreno, 'El mapa de los anhelos' se ha situado como la segunda serie más vista en España dentro del Top 10 de series mientras que está número 1 en tendencias por delante de 'Torrente Presidente' o de otro estreno como la película de 'Hearstopper para siempre', con la que Netflix cierra la serie basada en las novelas gráficas de Alice Oseman.
En lo que respecta a los comentarios de la audiencia en redes, son muchos los que aplauden la adaptación que ha hecho Netflix de la novela. Así, son bastantes comentarios los que señalan que están llorando mucho con la historia de la serie protagonizada por Alicia Falcó, Pablo Álvarez y Georgina Amorós. "Nunca llore tanto con una serie como lo hice viendo #ElMapaDeLosAnhelos igualmente es una muy buena miniserie", asegura una espectadora.
"Super recomendada la adaptación de “el mapa de los anhelos” no se si el libro será igual pero llorando a moco tendido, que bonita serie", confiesa por su parte otra usuaria.
No obstante, no todo han sido críticas positivas pues algunos lectores fieles a la novela original han cuestionado algunas cosas de la adaptación de Netflix. "Cómo te explico que la escena del espejo en la serie tiene 0 contexto. Me hizo llorar lo más grande leyéndola, es una escena súper emotiva e importante y en la serie la he sentido metida con calzador y que no tiene sentido porque no conoces bien a Grace/Greta", se queja una lectora de la novela.
Otros han ido más allá y han cuestionado la elección de los actores protagonistas bien porque no se los imaginaban así o bien porque consideran que no están a la altura de la interpretación de dichos personajes.
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