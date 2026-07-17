Quién es quién en el reparto de 'El mapa de los anhelos', la nueva miniserie de Netflix: Estos son todos los personajes, actores y actrices

Netflix ha estrenado este viernes 'El mapa de los anhelos', la miniserie protagonizada por Alícia Falcó, Pablo Álvarez y Georgina Amorós. Se trata de la adaptación de la novela de la escritora española Alice Kellen publicada por Editorial Planeta.

Una serie con la que Netflix busca seguir con el filón de las adaptaciones de novelas juveniles con éxitos como 'Culpables' y 'El verano en que me enamoré' en Prime Video. Y para ello ha confiado en tres actores reconocidos por sus papeles en 'El refugio atómico', 'La favorita 1922' o 'Élite', entre otras series.

Alicia Falcó encabeza el reparto de esta miniserie de Netflix dando vida a Greta mientras que Pablo Álvarez interpreta a Will y Georgina Amorós se mete en la piel de Lucy. Completan el reparto Laia Marull ('La terra negra', 'La inocencia'), Mario de la Rosa ('La casa de papel', 'Bienvenidos a Edén'), y Ramón Barea ('Cuatro paredes', 'Todos los saben'), entre otros.

'El mapa de los anhelos' cuenta con la dirección de Laura M. Campos y Gemma Ferraté, con Isa Sánchez como guionista y está producida por Brutal Media ('Asalto al banco central', 'Bienvenidos a Edén') con Arlette Peyret y Raimon Masllorens como productores ejecutivos.

Así es 'El mapa de los anhelos'

'El mapa de los anhelos' narra la conmovedora historia de Greta (Alícia Falcó), quien asegura haber nacido con el propósito de salvar a su hermana Lucy (Georgina Amorós), que padece leucemia, a través de sus células madre.

Sin embargo, los acontecimientos toman un giro inesperado y Lucy fallece, dejando a Greta con un profundo vacío existencial. Antes de partir, Lucy crea "El mapa de los anhelos", un juego que desafía a Greta a enfrentar su dolor y descubrir su propio camino.

En este viaje, Greta conocerá a Will (Pablo Álvarez), un enigmático joven con un pasado que lo atormenta. ¿Podemos amar a alguien sin amarnos a nosotros mismos?

Conoce a los personajes de 'El mapa de los anhelos'

Alicia Falcó es Greta

Alicia Falcó interpreta a Greta

La actriz Alicia Falcó, a la que hemos podido ver en series como 'El refugio atómico' y a la cabeza de otra película juvenil como 'Dímelo bajito' es la gran protagonista de 'El mapa de los anhelos'. Da vida a Greta, una chica que siempre se ha sentido invisible y que se queda con un profundo malestar tras la muerte de su hermana Lucy.

Tras la pérdida de su hermana, la joven se siente completamente vacía pues siempre pensó que nació para salvarle la vida a Lucy, quién padecía leucemia. Ahora tiene que recorrer un largo camino emocional desde la culpa y el vacío por la muerte de su hermana.

Pablo Álvarez es Will

Pablo Álvarez da vida a Will

El actor Pablo Álvarez, a quién hemos podido ver en series como 'La favorita 1922', 'La Moderna' o 'Pura Sangre' toma un papel primordial en la nueva miniserie de Netflix tras haber sido siempre un personaje completamente secundario.

Pablo da vida a Will, un joven que tiene que vivir con sus propios fantasmas y un pasado que le atormenta. Es un chico tierno y sensible que aparece en la vida de Greta por sorpresa. Junto a ella ambos se embarcarán en un viaje muy emocional en el que tratarán de dar respuestas al juego que creó Lucy antes de morir.

Georgina Amorós es Lucy

Georgina Amorós da vida a Lucy

La actriz Georgina Amorós regresa a Netflix donde ya la pudimos ver formando parte del reparto de otras series como 'Élite' o 'Todas las veces que nos enamoramos' tras saltar a otras plataformas como Movistar Plus con 'Segunda muerte' o SkyShowtime con 'El homenaje'.

En 'El mapa de los anhelos', la actriz da vida a Lucy, la hermana de Greta. Es una joven que ha pasado buena parte de su vida entre hospital y hospital debido a la leucemia que padece. Si hay algo que le hace olvidar su enfermedad son los juegos de mesa y por ello, cuando es consciente de que le queda poco de vida decide crear su propio juego. Se trata de una especie de gymkana emocional con el que trata de que su hermana pueda rehacerse y superar su muerte.

Ramón Barea es Enrique

Ramón Barea en 'El mapa de los anhelos'

El actor Ramón Barea, a quién hemos podido ver recientemente en otras ficciones como 'Su majestad' o 'Atasco' en Prime Video y en películas como 'Los aitás' o 'Cinco lobitos', entre otras da vida en 'El mapa de los anhelos' a Enrique.

Laia Marull es Rosi

La actriz Laia Marull, conocida por su participación en series como 'La Mesías', 'Carlos, rey emperador', 'Los nuestros' y películas como 'Te doy mis ojos' o 'Pa Negre' interpreta en esta miniserie a Rosi.

Mario de la Rosa es Jacobo

El actor Mario de la Rosa, que ha participado en otras series de Netflix como 'Olympo', 'Bienvenidos a Edén' o 'Los pacientes del doctor García' forma parte también del reparto de 'El mapa de los anhelos' metiéndose en la piel de Jacobo, otro de los personajes que cobra importancia en las tramas.