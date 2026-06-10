Netflix se suma a la fiebre de las novelas juveniles: Su nueva miniserie con actores de 'Élite' y 'El refugio atómico'

Después de que Prime Video se haya especializado en la adaptación de novelas juveniles como 'El verano en que me enamoré' o la saga 'Culpables', ahora Netflix quiere sumarse a esta fiebre y ya tiene lista su ficción basada en la novela de otra escritora súper ventas como es Alice Kellen y su novela 'El mapa de los anhelos'.

Así, antes de su llegada a la plataforma el 17 de julio, Netflix ha lanzado este miércoles el tráiler oficial y las primeras imágenes de la adaptación de 'El mapa de los anhelos' con Alicia Falcó ('Dieciocho', 'El refugio atómico'), Pablo Álvarez ('Memento Mori', 'La Favorita 1922') y Georgina Amorós ('Élite', 'Todas las veces que nos enamoramos') como protagonistas.

Alicia Falcó encabeza el reparto de esta miniserie de Netflix dando vida a Greta mientras que Pablo Álvarez interpreta a Will y Georgina Amorós se mete en la piel de Lucy. Completan el reparto Laia Marull ('La terra negra', 'La inocencia'), Mario de la Rosa ('La casa de papel', 'Bienvenidos a Edén'), y Ramón Barea ('Cuatro paredes', 'Todos los saben'), entre otros.

'El mapa de los anhelos' cuenta con la dirección de Laura M. Campos y Gemma Ferraté, con Isa Sánchez como guionista y está producida por Brutal Media ('Asalto al banco central', 'Bienvenidos a Edén') con Arlette Peyret y Raimon Masllorens como productores ejecutivos.

Así es 'El mapa de los anhelos'

'El mapa de los anhelos' narra la conmovedora historia de Greta (Alícia Falcó), quien asegura haber nacido con el propósito de salvar a su hermana Lucy (Georgina Amorós), que padece leucemia, a través de sus células madre.

Sin embargo, los acontecimientos toman un giro inesperado y Lucy fallece, dejando a Greta con un profundo vacío existencial. Antes de partir, Lucy crea "El mapa de los anhelos", un juego que desafía a Greta a enfrentar su dolor y descubrir su propio camino.

En este viaje, Greta conocerá a Will (Pablo Álvarez), un enigmático joven con un pasado que lo atormenta. ¿Podemos amar a alguien sin amarnos a nosotros mismos?

Primeras imágenes de la adaptación de Netflix:

Alicia Falcó y Pablo Álvarez en 'El mapa de los anhelos' / Fuente: Netflix-Mónica Lek

Alicia Falcó y Pablo Álvarez en 'El mapa de los anhelos' / Fuente: Netflix-Mónica Lek

Alicia Falcó y Georgina Amorós en 'El mapa de los anhelos' / Fuente: Netflix-Mónica Lek

Pablo Álvarez y Georgina Amorós en 'El mapa de los anhelos' / Fuente: Netflix-Mónica Lek