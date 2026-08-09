Masiva sentencia del público a 'La última casa', lo más visto de Netflix en España, con una crítica atronadora

Ha sido uno de los estrenos de este fin de semana en Netflix. Hablamos de 'La última casa', la película dirigida por el francés Louis Leterrier ('Transporter', 'Furia de titanes') y que ha conseguido situarse entre lo más visto en solo unos días.
Así, 'La última casa' se ha situado en el Top 1 de las películas más vistas en España así como en otros 83 países demostrando que había cierto interés por poder disfrutar de esta nueva cinta de ciencia ficción que ha lanzado Netflix.
La película es un thriller repleto de giros y momentos tensos. Cuenta con un reparto encabezado por Greta Lee ('Spider-Man: un nuevo universo', 'The morning show'), Wagner Moura ('Narcos', 'Civil War'), y que recientemente fue nominado al Oscar a Mejor actor en 2026 por 'El agente secreto'; así como por Riley Chung, Emma Ho, Noah Alexander Sosnowski, Gabriel Barbosa, Sam Lerner, Audrey Anderson y Sid Edwars.
'La última casa' narra la historia de una familia y nos traslada a un barrio norteamericano donde los vecinos descubren que han quedado completamente atrapados en sus casas, sin poder salir de ninguna manera. Además, poco a poco descubren que cada vez que llueve, acontecen sucesos extraños, los cuales se van desentrañando a medida que avanza el metraje de la cinta.
Sinopsis de 'La última casa'
En una situación inexplicable, una familia se encuentra confinada en su casa, sin poder salir. A medida que las provisiones disminuyen, deben aprender a ser ingeniosos para sobrevivir y desentrañar la misteriosa fuerza que los atrapa.
La audiencia da un demoledor veredicto al estreno de 'La última casa'
Y pese a que 'La última casa' se ha situado en el Top 1 de película más vista en España tras su reciente lanzamiento, parece que la mayoría de la audiencia no ha quedado contenta con el resultado. De hecho, son muchos los que no han tenido reparo en expresar su indignación contra la película de Netflix.
"Huid de La última casa de Netflix. Parece una premisa interesante pero es terriblemente mala", ha destacado un usuario. "Que película mas estúpida #LaUltimaCasa, al principio empieza interesante, pero a medida que va avanzando se va desinflando, por momentos se ve aburridísima, salvo alguna escena en particular que destaca, pero de ahí en nada, solo para verla una vez y nada más", ha añadido otro al respecto.
Y es que una de las críticas más repetidas es que la trama de la cinta no tiene ningún sentido. Por eso, son muchos los usuarios de Netflix que han animado a otros a que no pierdan el tiempo viendo la película por lo "malísima" que es.
No obstante, otros espectadores han asegurado que pese a que 'La última casa' no es un buen producto al menos entretiene y se deja ver. "#TheLastHouse convierte el trauma del encierro por COVID en un thriller íntimo. #GretaLee y #WagnerMoura tienen gran química, mientras la dirección aprovecha los limitados espacios para crear una sensación de claustrofobia, con un guion que maneja el misterio con inteligencia", ha defendido un seguidor.
Otra espectadora ha ido más allá en su elaborada crítica. "Es entretenida, al fin y al cabo tira de una premisa bastante interesante y que me llamó la atención desde el principio. Sin embargo, se convierte en algo simple, con escenas que a mí personalmente me sacan de la historia, rozando lo ridículo. Por no hablar de ese final, que deja mucho que desear, muy blanco (muy Netflix). Son dos horas donde no cuentan absolutamente nada del Escuadrón Chipirón, simplemente ahí están y luego ya está. Me ha gustado, pero me he quedado un poco a medias, podrían haber exprimido la idea un poquito más.. el ritmo es lento de cojones, pero mantiene la tensión", ha sentenciado.
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