Masiva sentencia del público a 'La última casa', lo más visto de Netflix en España, con una crítica atronadora

Ha sido uno de los estrenos de este fin de semana en Netflix. Hablamos de 'La última casa', la película dirigida por el francés Louis Leterrier ('Transporter', 'Furia de titanes') y que ha conseguido situarse entre lo más visto en solo unos días.

Así, 'La última casa' se ha situado en el Top 1 de las películas más vistas en España así como en otros 83 países demostrando que había cierto interés por poder disfrutar de esta nueva cinta de ciencia ficción que ha lanzado Netflix.

La película es un thriller repleto de giros y momentos tensos. Cuenta con un reparto encabezado por Greta Lee ('Spider-Man: un nuevo universo', 'The morning show'), Wagner Moura ('Narcos', 'Civil War'), y que recientemente fue nominado al Oscar a Mejor actor en 2026 por 'El agente secreto'; así como por Riley Chung, Emma Ho, Noah Alexander Sosnowski, Gabriel Barbosa, Sam Lerner, Audrey Anderson y Sid Edwars.

'La última casa' narra la historia de una familia y nos traslada a un barrio norteamericano donde los vecinos descubren que han quedado completamente atrapados en sus casas, sin poder salir de ninguna manera. Además, poco a poco descubren que cada vez que llueve, acontecen sucesos extraños, los cuales se van desentrañando a medida que avanza el metraje de la cinta.

Sinopsis de 'La última casa'

En una situación inexplicable, una familia se encuentra confinada en su casa, sin poder salir. A medida que las provisiones disminuyen, deben aprender a ser ingeniosos para sobrevivir y desentrañar la misteriosa fuerza que los atrapa.

La audiencia da un demoledor veredicto al estreno de 'La última casa'

Y pese a que 'La última casa' se ha situado en el Top 1 de película más vista en España tras su reciente lanzamiento, parece que la mayoría de la audiencia no ha quedado contenta con el resultado. De hecho, son muchos los que no han tenido reparo en expresar su indignación contra la película de Netflix.

"Huid de La última casa de Netflix. Parece una premisa interesante pero es terriblemente mala", ha destacado un usuario. "Que película mas estúpida #LaUltimaCasa, al principio empieza interesante, pero a medida que va avanzando se va desinflando, por momentos se ve aburridísima, salvo alguna escena en particular que destaca, pero de ahí en nada, solo para verla una vez y nada más", ha añadido otro al respecto.

Y es que una de las críticas más repetidas es que la trama de la cinta no tiene ningún sentido. Por eso, son muchos los usuarios de Netflix que han animado a otros a que no pierdan el tiempo viendo la película por lo "malísima" que es.

Huid de #LaUltimaCasa #TheLastHouse de #Netflix parece una premisa interesante pero es terriblemente mala.



No perdáis casi 2 horas de vuestro tiempo en esto. pic.twitter.com/WrxvEtRTNI — 🄸🅂🅁🄰🄴🄻 🕹️🥊🎸 (@jazzisrael25) August 8, 2026

Que película mas estúpida #LaUltimaCasa, al principio empieza interesante, pero a medida que va avanzando se va desinflando, por momentos se ve aburridísima, salvo alguna escena en particular que destaca, pero de ahí en nada, solo para verla una vez y nada más



Está en Netflix. pic.twitter.com/HiUwZAbRKn — Marito.G 💛 PATAGÓNICO JOCOSO (@Mario768212) August 8, 2026

Como gran consumidora de bodrios… puedo decir que esta se lleva un premio…. Que película malísima y sin sentido… #laultimacasa #netflix pic.twitter.com/KnviNaRYe9 — Gisela Porrini (@GiselaPorrini) August 8, 2026

Terminé de verla y te digo que flashearon mal. Dice de “Terror” pero solo por tener factor monstruos. No me convenció.

Ah, y no te encariñes con el perrito.#laultimacasa #thelasthouse #netflix pic.twitter.com/43Vyi2fScZ — Que series mirar (@queseriesmirar) August 7, 2026

Que pelicula tan pero tan de mierda #LaUltimaCasa



Las peores dos horas gastadas de mi vida. pic.twitter.com/LlGCERVGIG — Tunette 🎀 (@tuntastic1) August 9, 2026

NO la miren.... Es una trampa. Es pésima, mala y malisima. Repito: ES MALISIMA!!#LAULTIMACASA pic.twitter.com/cTeB5YUSKL — Yess (@Yessderamos) August 9, 2026

Ayer vi #TheLastHouse y es MALÍSIMA. O sea, no esperaba que fuera buena pero tampoco tan mala. Te la pintan que es una película de “horror” pero lo único horrible que pasa es que queres que termine y nunca pasa. Además el pobre perro man :c pic.twitter.com/Af8VEIwH6g — Fá🌺🌷 (@LadyAlouette) August 8, 2026

He perdido casi dos horas de mi vida viendo un bodrio llamado #TheLastHouse. Ni se les ocurra. pic.twitter.com/1KvKUK8ttR — Francisco Lestón Gómez 👨🏼‍⚕️ (@LestonGomez) August 8, 2026

Qué ganas tenía de ver #thelasthouse y qué tremenda decepción me he llevado.

Podría hacer una enumeración exhaustiva pero no sabría por dónde empezar. Sintetizo más abajo: pic.twitter.com/AOSe8dLZGO — Punto de Giro (@davidn1977) August 7, 2026

THE LAST HOUSE (2026)💀💀 Parece un descarte del Shyamalan de la época LADY IN THE WATER (2006) y THE HAPPENING (2008), pero aún más ridículo. Netflix sigue en sus 13 de hacer cine de terror de saldo a precio de superproducción; sus reminiscencias lovecraftianas no la salvan del… pic.twitter.com/VvWtPIwPwK — Horror Losers (@horrorlosers) August 8, 2026

#TheLastHouse de las peores películas que he visto. El desenlace es la cosa más absurda, no hay historia de nada. Es un asco. — Pedro Rosas A. (@PeyucaRA) August 8, 2026

#TheLastHouse parte de una idea muy llamativa e incluso diría que buena pero todo eso se va a la mierda si la ejecutas de manera parsimoniosa.

La película pedía otro ritmo y no jugar tanto con la ambigüedad.

El CGI chusquero tampoco ayuda y se acaba quedando en la superficie. pic.twitter.com/gEQKi3dPp8 — Guilty Remnant (@MikelMetal) August 7, 2026

#TheLastHouse

Un énorme gâchis

Il y a du bon, du très bon même... grâce au duo d'acteur (les parents). L'idée est sympa (un survival chez soi) avec l'ingéniosité humaine comme moyen de survie.



Et puis, du moins bon... le concept de l'invasion (vraiment débile) et des… pic.twitter.com/aPzMxOUDFM — Allan Kilic (@AllanKilic) August 7, 2026

No obstante, otros espectadores han asegurado que pese a que 'La última casa' no es un buen producto al menos entretiene y se deja ver. "#TheLastHouse convierte el trauma del encierro por COVID en un thriller íntimo. #GretaLee y #WagnerMoura tienen gran química, mientras la dirección aprovecha los limitados espacios para crear una sensación de claustrofobia, con un guion que maneja el misterio con inteligencia", ha defendido un seguidor.

Otra espectadora ha ido más allá en su elaborada crítica. "Es entretenida, al fin y al cabo tira de una premisa bastante interesante y que me llamó la atención desde el principio. Sin embargo, se convierte en algo simple, con escenas que a mí personalmente me sacan de la historia, rozando lo ridículo. Por no hablar de ese final, que deja mucho que desear, muy blanco (muy Netflix). Son dos horas donde no cuentan absolutamente nada del Escuadrón Chipirón, simplemente ahí están y luego ya está. Me ha gustado, pero me he quedado un poco a medias, podrían haber exprimido la idea un poquito más.. el ritmo es lento de cojones, pero mantiene la tensión", ha sentenciado.

#TheLastHouse convierte el trauma del encierro por COVID en un thriller íntimo. #GretaLee y #WagnerMoura tienen gran química, mientras la dirección aprovecha los limitados espacios para crear una sensación de claustrofobia, con un guion que maneja el misterio con inteligencia. pic.twitter.com/nifgNC7eRY — Felix Caraballo (@felixivan01) August 7, 2026

Acabo de ver #TheLastHouse 🐙🌿 una película de Netflix, que nos quiere hacer saber que efectivamente es de Netflix.



Es entretenida, al fin y al cabo tira de una premisa bastante interesante y que me llamó la atención desde el principio. Sin embargo, se convierte en algo… pic.twitter.com/jrwdwIMgqp — Luli Baxter 🌟 (@lulibaxter) August 8, 2026

146- #LaUltimaCasa 5,50/10



Como el 99% de las películas de Netflix nos encontramos ante una cinta que no es buena, pero que entretiene, con un guion con muchas muchas muchas lagunas pero que no aburre. Tiene buenos actores y presupuesto. El final pues… es el que es. pic.twitter.com/Opibv8Mkdw — Al_Fett Murdock (@Al_Fett) August 8, 2026

Desde luego que #TheLastHouse no es nada del otro mundo pero mira, me lo he pasado bien con esta historia de confinamiento y monstruo (¿2020 once again?) donde la familia es lo más importante y todo eso. pic.twitter.com/ipr0HQZ7q3 — EL PELICULITAS (@MrPeliculitas) August 8, 2026

Mis primeras impresiones breves tras ver #TheLastHouse "La Última Casa", el nuevo estreno #Netflix:



ENTRETENIDA PELÍCULA DE LO MÁS INESPERADA DEL AÑO.



No me parece una buena película, tampoco creo que pretenda serlo, su enfoque es entretenerte y sorprendente y, en ello, la… pic.twitter.com/JRnID1RHxJ — JuviCinefilo (@JuviCinefilo) August 7, 2026