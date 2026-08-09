Aramís Fuster enloquece en 'Fiesta' por lo que le preguntan y exige hablar solo con Frank Blanco: "¡No me grites!"

Tras regresar hace unas semanas a la televisión con 'El show de Paz', Aramís Fuster ha reaparecido este sábado, 8 de agosto, en el programa 'Fiesta'. La pitonisa abrió las puertas de su casa de Madrid para que el equipo del espacio de Telecinco fuera testigo de las "condiciones infrahumanas" en las que vive.

El reportero Martín de la Torre pasó 24 horas con ella en su domicilio para conocer de primera mano cómo vive desde hace seis meses. Según contó la propia Aramís Fuster, los propietarios del inmueble están haciendo todo lo posible para expulsarle, pese a que, siempre según ella, no debe "ni un solo día de alquiler". Se ha quedado sin luz y sin agua, hasta tal punto que se ducha con garrafas de agua mineral y hace sus necesidades en bolsas que después deposita en el descansillo del bloque. Al no tener luz, también ha tenido que comprar baterías portátiles con las que cargar el teléfono.

"Se han propuesto matarme y de una forma u otra lo van a conseguir. Esto no se le puede hacer a una persona, esto es inhumano. Pueden entrar en esta casa cuando quieran porque estas puertas se abren con una tarjeta. Me amenazan de muerte, está todo denunciado, pero cuando más miedo pasé fue cuando me agredió este hombre", explicó ante las cámaras del programa.

Además, afirma que los propietarios de la vivienda pretenden expulsarla de la casa donde vive: "Está todo denunciado. Tengo el parte de lesiones. Desde la policía se pidió que se me devolviera el agua y la luz, pero no se ha hecho así, la policía me dijo que es un delito lo que están haciendo conmigo. Se supone que tengo que aguantar hasta septiembre porque ahora están de vacaciones, pero yo creo que no voy a resistir. Estoy enferma, soy diabética y tengo unos picos de glucosa muy fuertes", lamenta. Por lo tanto, su situación es crítica.

Aramís Fuster brota contra el equipo de 'Fiesta' tras una delicada pregunta

Aramís se encara a Marisa Martín Blázquez

Tras relatar el delicado momento que atraviesa al reportero de 'Fiesta', la pitonisa se sometió a las preguntas de los colaboradores del programa. Aunque no tardó en brotar contra ellos. Fue una cuestión relativa a su situación económica, la que hizo estallar a Aramis Fuster. Y es que, los tertulianos no entendían como, habiendo ganado la fortuna que ganó durante años con su trabajo, y si está al corriente de todos sus pagos con la vivienda, "¿cómo se ha llegado a esta situación?", como le preguntó Marisa Martín Blázquez.

En ese instante, el rostro de la pitonisa cambió por completo. "¡No me grites, no me grites!", le espetó a la periodista, muy enfadada, pese a que ella no elevó en ningún momento el tono de voz. Ante unos colaboradores que no daban crédito a este surrealista momento, la vidente se negó a contestar a más preguntas. "Oye una cosa. Hablaré con el presentador y con nadie más", dejó claro, antes de intentar justificar su actitud: "Vamos a calmarnos un poquito porque soy una persona que no he tenido nunca ningún problema".

Ante semejante situación, Frank Blanco, presentador de 'Fiesta' durante las vacaciones de Emma García, intentó tranquilizarla. "Por supuesto que estamos contigo en esto. Lo último que nosotros queremos es disgustarte", le aseguró, antes de dar paso a la publicidad. Tras el corte publicitario, la entrevista a Aramís Fuster terminó con total normalidad, aunque, antes de poner fin a la conexión, la pitonisa echó en cara a los colaboradores que no hubieran tenido "piedad" con ella.