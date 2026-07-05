Lo que ha hecho Paz Padilla en 'El Show de Paz' para romper con la maldición en audiencias de Aramís Fuster

Después de subir un punto con respecto al domingo pasado, 'El show de Paz' busca seguir conquistando a la audiencia. Y para ello, este domingo el programa ha apostado por solucionar un problema que tuvieron en el pasado Paz Padilla y Aramís Fuster en 'Sálvame'.

Fue hace diez años cuando Paz Padilla y Aramís Fuster protagonizaron un tenso momento en el plató de 'Sálvame' cuando la vidente decidió abandonar el programa después de que los colaboradores se rieran de ella y cuestionaran sus problemas de salud que le impedían andar con normalidad. Tras ello, Aramís decidió abandonar el plató y en su marcha, Paz Padilla no dudó en burlarse al despedirse de ella cantando una saeta como si se tratara de una procesión.

Desde entonces, Aramís Fuster incluyó a Paz Padilla en su "libro negro". Pero ambas se han reencontrado este domingo en 'El show de Paz' y han solucionado sus rencillas del pasado. Nada más empezar el programa, la presentadora volvía al lugar de los hechos.

"Hace diez años cometí un error, hace diez años canté otra saeta en este mismo pasillo y fui castigada por la sombra, por el más allá y porque ofendí a una de las personas más importantes en el mundo del ocultismo de este país y a nivel internacional. Quiero que Aramís Fuster me perdone y que volvamos a ser amigas y quiero perder esta racha de mala suerte. ¡Fuera, atrás!", aseveraba la presentadora.

🙏 Paz Padilla pide perdones oficales a Aramís Fuster para acabar con esta mala racha....



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Mientras, la vidente esperaba en una sala vip. "Paz Padilla estás en mi libro negro escrito con tinta invisible, si no me pides perdón estás acabada, pero perdón de rodillas ehhh. ¡Game over! Idiomas querida", comentaba la invitada de 'El show de Paz'.

¿Será capaz Aramís Fuster de poner fin a un conflicto que lleva una década arrastrándose?



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Era al final del programa cuando Aramís Fuster entraba en el plató y se producía el esperado reencuentro entre las dos. "Ha llegado el momento. Bienvenida Aramís, tú y yo tenemos un asunto pendiente desde hace diez años. Me gustaría desatar esos nudos porque yo no sé si ha sido labor tuya o no, pero es verdad que no he tenido una vida fácil desde entonces. La vida me ha golpeado y yo no pongo en duda que tú tengas poderes, pero si me gustaría poder arreglar esto y solucionarlo", reconocía la presentadora.

El abrazo de Paz Padilla y Aramís Fuster diez años después

Después de recordar lo sucedido en 'Sálvame', Paz Padilla le pedía a sus colaboradores que le llevaran unas ofrendas a la vidente para disculparse con ella. "Yo he sufrido bastante pero estoy segura de que Paz no lo ha pasado bien, aunque ella lo ha obviado ella sabe que no lo ha pasado bien. Por una tontería, aunque para mí fue muy doloroso, yo como Aramís Fuster no tengo nada en contra de ella, pero mi libro negro tiene vida propia", confesaba la vidente.

🐈‍⬛ El libro negro de Aramis tiene vida propia, por eso castigó a Paz



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Tras ello, Paz Padilla se dirigía a su invitada. "Yo sé que las dos somos profesionales. Yo nunca he cuestionado tu don porque sé que leer o predecir el futuro es un don que el universo te ha dado. Pero yo como Mari Paz, te pido perdón si la Paz Padilla show, si la Paz Padilla actriz y showman, que en un momento dado ha hecho show y teatro, si esta Mari Paz en algún momento te ofendió de verdad que no me cuesta arrodillarme. Yo nunca pensé que cantarte a ti una saeta iba a levantar tantas ampollas y te iba a hacer sufrir", le decía la presentadora.

"Tú sabes que yo estaba recién salida del hospital de un intento de autolisis y la verdad venía muy débil, que tú quizás hiciste lo que te pedían y ordenaron pero como Aramís yo no te guardo ningún rencor, porque no soy capaz. Ya te has arrodillado, levántate", le contestaba Aramís Fuster fundiéndose ambas en un abrazo y terminando las dos cantando la saeta juntas.