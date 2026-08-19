'La Promesa', avance del capítulo del jueves 20 de agosto: el giro con Curro que lo cambia todo y la confesión de Petra

En el próximo capítulo de 'La Promesa', de este jueves 20 de agosto, Curro lee la carta del rey: es la ratificación oficial del condado de Linaja, pero eso no es todo. Hay una noticia más que cambiará su vida para siempre. ¿De qué se trata? Julio sigue presionando a las cocineras. Ellas, que no pueden más con la situación, sienten verdadero alivio cuando se enteran de que se van.

Manuel tiene planes para Julieta mientras Ciro está de viaje: fingirá que se marchan a lugares distintos para escaparse juntos. María intenta explicarle a Carlo lo del beso con Samuel, pero él no atiende a razones. Martina y Adriano intentan apaciguar a Jacobo, pero él sigue enfadado y no acepta sus excusas.

Pía insiste en saber qué le ocurre a Petra con su hermana. La señora Arcos rompe a llorar y confiesa que le hizo a Tomasa algo horrible, de lo peor que se le puede hacer a una hermana, y que en el fondo aún espera ganarse su perdón. Pía intuye que lo peor está por contar.

Resumen de 'La Promesa' del capítulo 887 emitido este miércoles 19 de agosto

En el último capítulo de 'La Promesa', Máximo aceptaba marcharse de La Promesa y dejar a Ángela en paz, sin rencores. Ciro informaba a Julieta de que se va de viaje unos días y quiere que ella lo acompañe. ¿Conseguirá librarse la muchacha?

Por su parte, Pía encaraba a Tomasa y le preguntaba qué le está haciendo a Petra. Ella se negaba a responder. Martina y Adriano no sabían cómo proceder con Jacobo y concluían que en el corazón no se manda y que no deben buscar excusas.

La guerra de Julio contra las cocineras seguía. Samuel advertía a María de que Carlo está al tanto del beso y le insistía en que debe hablar con él para arreglarlo. Martina fingía ante Ciro que Julieta se encuentra fatal. Él tenía la deferencia de marcharse al día siguiente sin ella, para que descanse.

Leocadia y Lorenzo preguntaban a Jacobo por su distanciamiento con Adriano y Martina, pero él no soltaba prenda. Máximo confirmaba a los señores que se irá. Contra todo pronóstico, Leocadia se lo reprochaba con dureza, le acusaba de huir y de no haber hecho ningún esfuerzo por su hija. Cristóbal interrumpía la discusión con una carta de la Casa Real para Curro.