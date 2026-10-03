'Mañaneros 360' afronta numerosas salidas en RTVE: La Séptima le arrebata a casi todo su equipo habitual de política

El pasado 30 de septiembre, numerosos reporteros de 'Mañaneros 360' se despidieron del programa y de todos sus compañeros para emprender nuevos proyectos profesionales. En total cinco rostros del programa que presentan Adela González y Jesús Cintora dicen adiós al programa líder de las mañanas. Pero no son los únicos.

Y es que tal y como ha publicado Poco Pasa TV, 'Mañaneros 360' ha sufrido una desbandada de buena parte del equipo que formaba parte de la sección de política para poner rumbo a La Séptima. Así, Javier Ruiz y Daniel Fernández, director editorial y director de contenidos de la nueva cadena de TDT se han llevado a muchos miembros del equipo del programa para el que trabajaban en RTVE hasta el pasado mes de agosto.

En concreto, según avanza la citada cuenta, cinco de los seis reporteros de la sección de política de 'Mañaneros 360' entre los que se encuentran Pedro Gómez, Carla Acuña, Marta Hita y María Escolar y dos redactores entre los que está Emilio Pacho, salen del programa de RTVE para formar parte de los diferentes programas de La Séptima.

Por si fuera poco, 'Mañaneros 360' también ha perdido a todo su equipo de edición de la tertulia política con la salida de dos subdirectores y tres coordinadores así como tres guionistas. Todos ellos seguirán los pasos de Javier Ruiz y de Daniel Fernández y se incorporarán a la nueva cadena de TDT que contará también con otro rostro habitual del programa como es Sarah Santaolalla como presentadora.

Cabe señalar, que la otra parte de 'Mañaneros 360', la que presenta Adela González y que está destinada a los sucesos y el resto de la actualidad mantiene a su equipo intacto. Mientras que para el tramo político, Jesús Cintora tendrá que reforzarlo con otros fichajes como los de Alberto Gómez, que ha dejado 'Malas Lenguas' para ser uno de los encargados de tribunales en las mañanas.

En este sentido, no hay que olvidar que cuando dio el salto a las mañanas, Jesús Cintora ya se llevó a parte del equipo de 'Malas Lenguas' como fue el caso de su directora Carla Sanz así como a Ane Ibarzabal como copresentadora para dar las últimas horas desde la redacción como ya hacía en el programa de las tardes.