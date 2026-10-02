10 estrenos que ver este fin de semana en Netflix, Prime Video, Movistar Plus o Filmin del 2 al 4 de octubre: de Lolita Flores a 'El otro Chiquito'

Sin apenas darnos cuenta, ya estamos en octubre. Eso significa que comienza la spooky season, aunque las plataformas de streaming aún no han empezado a traernos títulos de terror. Salvo si contamos el estreno de la temporada 13 de 'American Horror Story' en Disney Plus.

Pero, aunque no tengamos títulos de terror, tenemos otros también muy interesantes para poder ver este fin de semana en Netflix, Filmin, Prime Video y Movistar Plus. Por ejemplo, la esperadísima llegada a streaming de 'Kill Bill: The whole bloody affair', el montaje de las dos entregas de Tarantino, seguidas, sin cortes, y con más de 15 minutos de escenas extra. ¿Qué más podemos pedir? Un clásico del cine directamente remasterizado y en nuestro salón.

Ahora que ha terminado el US Open y que Carlos Alcaraz ha vuelto a la competición, es buen momento para recuperar 'Rivales', la cinta de Luca Guadagnino con Zendaya, Josh O'Connor y Mike Faist. Al igual que el documental sobre nuestro comediante más famoso: Chiquito de la Calzada, y un litigio sorprende y surrealista, que inició este contra Florentino Fernández. A Movistar Plus llega la película 'Mallorca Confidencial', que devuelve a Lolita Flores al mundo del cine, mientras que en Filmin tenemos la comedia 'El club de las luchadoras', con Ayo Edebiri ('The Bear') como protagonista. Además, tenemos anime con la película de 'Guardianes de la noche', o acción gracias a 'Línea de extinción' en Prime Video y 'Cleaner (Rescate vertical)', protagonizada por Daisy Ridley.

Rivales

Sinopsis: Ambientada en el competitivo mundo del tenis profesional, en el que una exjugadora convertida en entrenadora, Tashi, ha conseguido transformar a su marido Art en campeón de varios torneos del Grand Slam. Tras una racha de derrotas, Tashi le inscribe en un torneo 'Challenger' -el torneo profesional de menor nivel-, en el que se reencuentra con Patrick, su antiguo mejor amigo y exnovio de Tashi.

Una de las últimas películas de Luca Guadagnino, el director de 'Call me by your name', o al menos, una de las más polémicas, ha sido esta oda a la bisexualidad en el deporte, con el tenis de fondo como un protagonista más. Protagonizada por Zendaya, Josh O'Connor y Mike Faist, fue una de las grandes sorpresas de 2024. Primero por su montaje adrenalítico, pero también por el trío amoroso de los protagonistas, y su banda sonora, electrónica y brutal. Guadagnino sabe rodar como nadie, y con ese trío de ases, las cosas son más fáciles, desde luego. "Seguimos diciendo que el tenis es el sexo en la película … El tenis sostiene una metáfora para muchas cosas: deseos, pasión, dolor, ira, frustración", contó Zendaya sobre la película en una entrevista para People. Y es que además, en muchas de las tomas, son los propios actores los que juegan al tenis. Así lo contó Brad Gilbert, célebre entrenador, en una entrevista para Variety. "Sus días comenzaban temprano. Salíamos a la calle a las 6 a.m. para comenzar a entrenar, y ellos estaban en la cancha de tenis hasta el mediodía, y luego tenían una tarde completa de actuación".

Plataforma: Filmin

El club de las luchadoras

Sinopsis: Dos chicas lesbianas poco populares de último año de instituto crean un club de la lucha para intentar impresionar a las animadoras y ligar con ellas. ¡Y su plan parece que funciona! Pero ¿se les acabará yendo todo de las manos?

Más conocida por su título original, 'Bottoms', esta comedia gamberra tiene como protagonistas a dos de las actrices más interesantes de la actualidad en términos de comedia de la Gen Z: Ayo Edebiri y Rachel Sennott (esta última también firma el guión), que repite con la directora Emma Selignman con la que ya trabajara en la genial 'Shiva Baby'. Además, cuenta con banda sonora de la enfant terrible del pop actual como es Charli XCX. Estamos ante una comedia loca, absurda, surrealista feminista y muy queer, y es de visionado obligatorio. Una mezcla entre las películas de John Hughes de los 80, con la saga 'American Pie', e incluso 'No es otra estúpida película americana'. "Cuando estás urdiendo un plan para acostarte con gente y estás mintiendo, eso inherentemente hará que estos personajes sean imperfectos y unos cabrones", comentó Seligman en una entrevista para GLAAD. "No creo que lo pensáramos demasiado. Simplemente queríamos que fueran reales, desordenados y cachondos".

Plataforma: Filmin

El otro Chiquito

Sinopsis: La historia de uno de los litigios más surrealistas de nuestra historia reciente y un análisis del fenómeno Chiquito y su repercusión social en una España que, en un contexto de crisis, encontró refugio en su universo surrealista.

'El otro Chiquito' recupera uno de los litigios más singulares de la historia reciente de España, el que enfrentó a Chiquito de la Calzada con su alter ego televisivo Lucas Grijander al que dio vida Florentino Fernández en un programa televisivo de máxima audiencia. Tras la demanda interpuesta por Chiquito, el tribunal debía dilucidar si se trataba de un plagio –y, por lo tanto, una vulneración de la imagen del cómico malagueño– o una mera parodia de un personaje que ya era de dominio público. Parte de una idea original de Diego San José ('Celeste', 'Yakarta'). Del guion y la dirección se han encargado Javier Morales y Juan Zavala. Combinando testimonios de personas cercanas al mítico humorista malagueño con reflexiones de periodistas y expertos sobre el fenómeno, 'El otro Chiquito' es además el retrato de Gregorio Sánchez, un cómico inesperado que definió la España de los años 90, creando un lenguaje propio, una forma de humor irrepetible, que terminó perteneciendo a todos. ¿O no?

Entre otros, el documental cuenta con valiosos testimonios, como los de Pepe Navarro, Florentino Fernández, Mario Conde, Manolo Sarriá, Celia Villalobos, José Mercé, Manuel Campo Vidal, Nieves Herrero, Paz Padilla, Juan y Medio y Ramón García. "En los chistes de Chiquito, los chistes eran lo de menos. Aquellas historias sólo eran la excusa para llegar a una dimensión a la que nunca ha vuelto el humor español. Una dimensión absurda y retorcida en la que un desconocido de sesenta y dos años puso a todo un país a decir palabras que no querían decir nada. Por eso, la única manera de hacer un documental sobre Chiquito de la Calzada era llevarlo a un lugar tan surrealista como su humor. Así nació un true crime con Chiquito de la Calzada", contó Diego San José en su presentación para Movistar Plus.

Plataforma: Movistar Plus

Mallorca Confidencial

Sinopsis: Mallorca, 2007. Chusa es la poderosa matriarca de Son Canal, un poblado epicentro del narcotráfico en la isla. Un proyecto inmobiliario amenaza su poder y su imperio. Su sobrina, Nela, recién salida de prisión, descubre un oscuro secreto de Chusa que pone en peligro su lealtad. A medida que la violencia se intensifica, Nela solo tiene dos opciones: la fidelidad o la libertad.

Lolita Flores protagoniza este poderoso thriller criminal inspirado libremente en el entorno del barrio Son Banya de Palma de Mallorca. Narcotráfico, especulación urbanística, lealtades familiares y luchas de poder se entrelazan en una intensa historia ambientada en la Mallorca menos turística y más desconocida, con Asia Ortega como gran contrapunto generacional. David Ilundáin es el director del regreso de Lolita al cine (tras su paso por el mundo de las series con 'Las invisibles'). "Comprendo que a lo mejor mi imagen no vale para todos los papeles, pero yo sería capaz, como hizo Robert De Niro para 'Toro Salvaje', de engordar, adelgazar, de cortarme el pelo..., de hecho ya me lo he cortado. De dejármelo largo, tenírmelo de blanco, amarillo, turquesa...", comentó la artista para RTVE, respondiendo a la pregunta de por qué hace tan poco cine. "No me deberíais preguntar a mí por que hago poco cine -nos comenta-. Preguntádselo a los productores, directores...".

Plataforma: Movistar Plus

Guardianes de la noche - Kimetsu No Yaiba: La fortaleza infinita

Sinopsis: Tanjirou Kamado es un chico inteligente y de buen corazón que vive con su familia y gana dinero vendiendo carbón. Todo cambia cuando su familia es atacada y asesinada por un demonio (oni). Tanjirou y su hermana Nezuko son los únicos sobrevivientes del incidente, aunque Nezuko fue convertida en demonio. Tanjirou se convierte en un asesino de demonios para ayudar a su hermana a volverse humana nuevamente y vengar la muerte de su familia.

Adaptación el decimoprimer y último arco del manga original de Koyoharu Gotōge, que a su vez se divide en dos subarcos: arco del Castillo Infinito y arco de la Cuenta regresiva al amanecer. Estos nos presentan la batalla final entre los Pilares y las Lunas Superiores, así como la confrontación definitiva contra Muzan Kibutsuji. Y es que quizá este anime se ha ya convertido en el más popular de los últimos años ya no solo en Japón sino en todo el mundo, rivalizando directamente con 'One Piece', que son palabras mayores. De hecho, sus 23 volúmenes de manga habrían vendido ya cerca de 260 millones de copias en todo el mundo. Algo al alcance de muy pocos. Hasta ahora, esta es la última película estrenada sobre la historia de Tanjirou, y no solo tuvo muy buenas críticas, sino que fue un auténtico éxito en taquilla.

Plataforma: Prime Video

Línea de extinción

Sinopsis: El mundo ha cambiado. El único lugar habitable que le queda a la humanidad se encuentra en las altas montañas, a más de 2500 metros de altura. Por debajo de esos 2500 metros, habitan las criaturas que exterminaron al 95 % de la población humana hace menos de tres años. Para salvar la vida de su hijo pequeño, un padre se ve obligado a aventurarse bajo 'La Línea' con una científica a la que desprecia, pero que podría tener la clave para derrotar a los monstruos, y una joven decidida a mantenerlos con vida el tiempo suficiente para salvar a la raza humana.

George Nolfi, el que fuera guionista de 'Ocean's Twelve' o 'El ultimátum de Bourne', dirige esta película con regusto a serie B y con trama apocalíptica mil veces vista. En esta ocasión, cuenta con su actor fetiche, Anthony Mackie, el nuevo Capitán América, que hace lo que puede con un guion que reproduce demasiados lugares comunes. Si hay algo que destacar es, como siempre, la estupenda interpretación de Morena Baccarin, que se toma su personaje en serio, aunque lo justo para salvar los papeles.

"El verdadero desafío era crear unas consecuencias, tres años después, que resultaran creíbles. Si no tienes un presupuesto gigantesco —y este, desde luego, no lo era—, eso supone todo un reto. La localización nos ayudó enormemente: se trata de un pequeño pueblo real de Colorado. El hecho de que estuviera a unos pocos kilómetros, en línea recta, de las Grandes Llanuras permitió hacer esas tomas amplias en las que puedes decir: 'Ah, aquí está el pueblo y así es como está situado'. Puedes ver por dónde habrían aparecido los monstruos. Todo eso nos resultó de muchísima ayuda", contó Nolfi para SciFiNow.

Plataforma: Movistar Plus

Cleaner: Rescate vertical

Sinopsis: Un grupo de activistas toma el control de la gala anual de una empresa energética en Londres y secuestra a los 300 asistentes para denunciar la corrupción de los anfitriones. Todo se complica cuando las discrepancias entre los extremistas y su líder amenazan con el asesinato de todos los presentes. Suspendida a 50 pisos de altura en el exterior del edificio, una ex-soldado convertida en limpiadora de ventanas será la única que podrá rescatarlos a todos. Incluido a su hermano.

La carrera de Daisy Ridley no ha sido la soñada por alguien que empezó a despuntar por ser la protagonista de una de las sagas más importantes de la historia del cine: Star Wars. Dio vida a Rey Skywalker durante tres entregas en las ahora denostadas secuelas, y quizá esa agresiva crítica por parte del fandom sepultó sus ganas de hacer una carrera más grande en el cine. Tampoco ayudó el fracaso estrepitoso que fue 'Chaos Walking' junto a Tom Holland. Pero quitando esos altibajos, la verdad es que este thriller muy deudor de 'Jungla de cristal' funciona como un reloj. Sobre todo gracias al buen hacer tras la cámara de un director como Martin Campbell, responsable de películas como 'Goldeneye', 'Al límite', 'Casino Royale' o 'La trampa'.

"Durante los últimos años, he hecho una variedad de cosas realmente increíbles y maravillosas. Esta película de verdad me pareció algo que no había hecho antes. Me encanta el personaje de Joey, pero también me encanta el mundo en el que se desarrolla", explicó para CBR. "Cuando estaba leyendo el guion, pensaba: '¿Cómo va a terminar esto?'. Por supuesto, esperas que termine bien, pero simplemente no puedes imaginártelo".

Plataforma: Movistar Plus

Kill Bill: The whole bloody affair

Sinopsis: La Novia es dada por muerta después de que su antiguo jefe y amante, Bill, le tienda una emboscada en el ensayo de su boda, le dispara en la cabeza y le roba a su hijo nonato. Para vengarse, primero debe dar caza a los cuatro miembros restantes del escuadrón de asesinos Víbora Mortal antes de enfrentarse al propio Bill.

Versión íntegra de más de cuatro horas de 'Kill Bill', tal y como fue concebida originalmente, con una secuencia de anime inédita. Tarantino ya ha pasado a la historia del cine por la gran mayoría de su filmografía. Pero si una historia resuena con fuerza, esa es sin duda la que rodea al personaje de Beatrix Kiddo, a la que dio vida Uma Thurman. E incluso muerte, porque estuvo a punto de morir rodando una de las escenas, situación que llevó a la ruptura de su relación de amistad con Tarantino, aunque en los últimos años se hayan reconciliado. 'Kill Bill' se dividió en dos películas. Perdón, en dos volúmenes, y trascendió por completo. Sus coreografías, su deuda con el cine asiático de los 50 y 60, y el reparto perfecto, hicieron de la biología de Tarantino una auténtica obra maestra. Ver las dos seguidas, en un único montaje, con varios momentos extra, es una auténtica delicia. Y gracias a Filmin, lo tendremos disponible desde este mes de octubre.

Plataforma: Filmin

Possessor Uncut

Sinopsis: Tasya Vos es una agente de una organización secreta que utiliza implantes cerebrales para controlar el movimiento corporal de otras personas, obligándolas a cometer asesinatos que benefician a toda clase de peces gordos del mundo corporativo. Un día, durante una misión rutinaria, algo sale mal. La agente Vos se ve atrapada dentro de la mente de uno de los sujetos que trataba de controlar, cuyo apetito por la violencia se acaba convirtiendo en su peor aliado, superando incluso el suyo propio.

Brandon Cronenberg, hijo de David Cronenberg, triunfó en el Festival de Sitges (ganó Mejor Película y Mejor Dirección) con este thriller de terror en el que cuenta con Andrea Riseborough, Christopher Abbot, Jennifer Jason Leigh y Sean Bean. No todos los nepo baby pueden triunfar igual que sus padres. Y, aunque Brandon Cronenberg tiene el gusto por lo fantástico y la 'nueva carne' heredado de su padre, aún le queda mucho por llenar sus zapatos. Eso sí, 'Possessor' es un buen ejemplo de cine cyber-punk con tintes de gore y thriller de terror. Una mezcla que, en otras manos, quizá no hubiera funcionado. Y, en las de su padre, podría haber tenido un resultado mucho más interesante. "Cuando era adolescente leí muchísimas novelas de Phillip K. Dick; podría decir que lo tenía en mi cabeza aunque específicamente no pensaba hacer algo tipo Phillip K. Dick. Me gusta su concepto de ciencia ficción, repleta de humanidad", comentó Brandon para el portal Terror Weekend.

Plataforma: Filmin

Las cartas de la vida

Sinopsis: Cuando Anika, una joven madre soltera que lucha por mantener unida a su familia, comienza a intercambiar cartas con Carousel, un recluso que cumple condena, su extraño vínculo a distancia se transforma en algo totalmente inesperado.

Tyler Perry vuelve con un nuevo drama para Netflix, ahondando en la complejidad de las relaciones, y dejando a un lado su vis cómica que tan dividido tiene siempre al público estadounidense. Naomi Baker, Jay Reeves y Tamberla Perry protagonizan la película que llega este mes de octubre, pocas semanas después del cierre de su trilogía '¿Por qué me casé?'. En esta historia, se explora también las relaciones a través de correspondencia con presos, algo muy propio de Estados Unidos y que aquí nos parece algo más de Hollywood que de la realidad. "He tenido personas en mi vida que me recordaban a los dos personajes, personas que salen de prisión buscando una segunda oportunidad y madres solteras que hacen todo lo posible por sacar adelante a sus hijos", contó Tyler Perry a People. "Me inspiró la resiliencia que he visto en ambos y la idea de que, a veces, las personas de las que menos lo esperamos pueden entenderse de una manera que nadie más puede.

Plataforma: Netflix