Crítica a 'Yakarta', la serie revelación del año en Movistar Plus+ con un Javier Cámara soberbio

Movistar Plus+ vuelve a demostrar con su nueva serie con firma española que tiene uno de los mejores catálogos de ficciones originales del mundo de las plataformas. Tenemos varios ejemplos que lo atestiguan, como 'Querer' o 'Los años nuevos', ambas del año pasado. Este 2025 toca 'Yakarta', la nueva ficción con Javier Cámara de protagonista, y creada por Diego San José, que el año pasado firmó 'Celeste', protagonizada por Carmen Machi. Seis episodios de cerca de 40 minutos cada uno que llegan este jueves 6 de noviembre a Movistar Plus+ y que, por supuesto, se cuela entre uno de los mejores títulos del año, pero de lejos.

Todo comienza con Javier Cámara como un entrenador de bádminton. Tiene mala leche, es borde, y sus métodos son cuestionables. "Hacer trampa es ganar dos veces. Ganas al árbitro y al rival. Dos veces", le dice a su alumna. Le pide que grite en la cancha, como hacen las grandes jugadoras del bádminton, y nos sonará porque hemos visto a Carolina Marín gritando como nadie para asustar a sus rivales. Pero su alumna es una simple niña que no entiende lo que su entrenador quiere y necesita. Nosotros, por ahora tampoco.

Y, cuando entra al partido, ve enfrente a otra chica que grita, que tiene garra, y eso es precisamente lo que él busca. Quiere a alguien para volver a la élite. No le interesa que la chica disfrute o sea mejor, a no ser que eso suponga que él pueda disfrutar de ello colgándose una medalla. Según avanza la serie, eso sí, sabremos que no quiere colgársela él precisamente. Porque, a partir del tercer capítulo, la ficción cambia por completo. Hay una revelación que nos explica las razones del comportamiento del personaje de Joserra, al que da vida Javier Cámara. Y esa duro. Ese melón que la serie se guardaba para abrir, explota en ese episodio, y también en el comienzo del quinto. Ahí tenemos quizá una de las secuencias más desagradables y complicadas del año.

Pero, sin entrar en ese trauma infantil, porque es mejor ir poco a poco viviéndolo con el protagonista, y porque no queremos hacer spoilers, 'Yakarta' es una reflexión sobre cómo esas heridas del pasado nos condicionan nuestro futuro. Y muchas veces repetimos patrones que detestamos. Ya lo dijo Javier Cámara en una entrevista para El Mundo. "La víctima no es tan víctima ni el verdugo tan verdugo". Aunque en 'Yakarta' se quieren dejar claros los horrores que tiene que pasar el protagonista de joven... para convertirse en lo que es en la actualidad.

Cuando Joserra le confiesa a Mar (interpretada brillantemente por Carla Quílez), queda patente que no quiere que ella gane sino es por interés suyo personal. Para mirar a la cara a los de la Federación Española de Bádminton cuando le cuelguen la medalla. Por venganza, por rencor. Y es una pena, porque la relación, totalmente imperfecta, que se crea entre ambos, es preciosa. Pero el egoísmo y, sobre todo, sus ganas de revanchismo, echan esa relación por la borda. No es que descubramos nada o pueda ser un spoiler, porque es algo que no deja de repetir el personaje de Joserra durante casi toda la serie.

Lo que parece que va a comenzar como una comedia más ligera y divertida sobre la superación en el deporte, se convierte en un drama pausado y silencioso. Es una buddy movie con momentos muy emocionales, otros desgarradores y otros, simplemente, que muestran la soledad a la que nos enfrentamos las personas cada día. Javier Cámara está soberbio. Ya sabíamos que domina todos los géneros. En 'Yakarta' vuelve a demostrar su capacidad asombrosa para meterse en la piel de auténticos perdedores, y aún así, pese a sus decisiones cuestionables, consigue que nos caigan bien, que queramos siempre su redención.

Mar y Joserra, el alma y el corazón de 'Yakarta'.

Por otro lado tenemos a Carla Quílez, uno de los diamantes en bruto de nuestro cine español. La descubrimos con 'La maternal', la película de Pilar Palomera, y recientemente la hemos visto en 'Dime tu nombre' o en la magnífica 'Pubertat' de Leticia Dolera. Su Mar busca huir de casa, de su rutina, de sus estudios. Quiere sentir que vale para algo, y eso se lo da el bádminton. Acepta la invitación de Joserra a recorrer España ganando torneos porque lo necesita, tanto como él a ella. Mar tiene que madurar mucho más rápido y deprisa que una niña de su edad, y Carla Quílez lo muestra de forma muy natural y realista.

Lo que juega a favor también de 'Yakarta' es que tampoco vemos bádminton salvo en contadas ocasiones. La serie no busca enseñar cómo se juega el deporte, sino más bien los entresijos, los problemas con las federaciones, las heridas de los deportistas que, al final, son personas, y todos esos traumas los arrastran al terreno de juego. Es una serie valiente, arriesgada y, sobre todo, muy humana. Un canto a los perdedores... o lo que nosotros entendemos como perdedores. Por eso se coloca en el top de ficciones de Movistar Plus+. Ya no solo de 2025 sino de los últimos años.

Así es 'Yakarta'

José Ramón Garrido es un exjugador olímpico de bádminton que sobrevive dando clases de educación física en un instituto público de Vallecas. Divorciado y sin ilusiones, Joserra cree descubrir en un torneo escolar el diamante que puede darle un giro a su vida: Mar, una jugadora adolescente que podría ser el billete que le lleve a cumplir su sueño de competir en Yakarta, la ciudad donde los exjugadores como él son respetados como estrellas.

Pero Yakarta está muy lejos. Sobre todo para dos desconocidos como Joserra y Mar. Juntos tendrán que aprender a soportarse para emprender un viaje plagado de pensiones roñosas, polideportivos en horas bajas y estaciones de servicio que pasa por Totana, Ponferrada, Torrelavega o Tardajos antes de llegar a la capital de Indonesia. Si es que llegan…